Da lama ao shopping, Ford Bronco Sport é SUV de múltiplas personalidades

Alessandro Reis

Do UOL, em São Paulo (SP)

18/08/2025 05h30

Lançado no Brasil em 2021, o Bronco Sport logo se destacou como um dos produtos mais interessantes da nova fase da Ford no país, onde passou a ser importadora de veículos após o fechamento das respectivas fábricas locais, no mesmo ano.

Trazendo construção do tipo monobloco como SUVs convencionais, o Bronco Sport se estabeleceu como um produto único, ao oferecer capacidade real para rodar longe do asfalto, como tração integral, grande vão livre em relação ao solo, pneus todo-terreno e diferencial traseiro blocante.

Na linha 2025, que chegou recentemente às concessionárias, o utilitário esportivo fabricado no México recebeu novidades discretas do design externo, mas evoluiu consideravelmente na cabine, mantendo o esperto motor 2.0 turbo a gasolina de 253 cv e a capacidade de reboque de uma tonelada.

O SUV da Ford também passou a ser oferecido em nova versão única, a Badlands, que substitui a Wildtrack anteriormente comercializada

Confira a seguir a avaliação completa do Ford Bronco Sport 2025.

Desvendando o Ford Bronco Sport 2025

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Design: em um mercado cheio de SUVs que repetem soluções de design e trazem silhueta parecida, o Bronco é um oásis, por trazer personalidade própria e um estilo vintage, que remete à aparência do Bronco original.

As linhas da carroceria seguem o estilo "caixote" com cantos arredondados, como o Land Rover Defender, enquanto as laterais trazem caixas de roda alargadas, um aplique de material plástico com aparência parruda na base das portas e acabamento escurecido em toda a área que circunda os vidros laterais e também no teto.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Na linha 2025, a dianteira recebeu grade redesenhada e para-choque com novo visual, que passou a incluir "peito de aço" com ganchos de reboque na parte inferior - o item não é um mero adereço para reforçar o estilo aventureiro, e sim uma proteção funcional, feita realmente de metal.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,39 m de comprimento e 2,67 m de distância entre-eixos, o Bronco Sport traz cabine ampla, ainda que eu esperasse um pouco mais de espaço para as pernas no banco traseiro.

A capacidade do porta-malas é de bons 482 litros e o compartimento de bagagens traz, como o restante do habitáculo, tapetes de borracha para facilitar a limpeza - especialmente após rodar em estradas de terra cheias de poeira e lama.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

O bagageiro também traz soluções interessantes, como uma tampa bipartida que também funciona como mesa, luz embutida na tampa elétrica do porta-malas e vidro traseiro que pode ser aberto de forma independente, igualmente de forma elétrica.

Painel e revestimento interno das portas trazem revestimento maio ao toque - o acabamento interno, no geral, é muito bom.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Destaque, na linha 2025, para o novo painel de instrumentos digital, com tela de 12,3 polegadas de alta resolução e bela interface gráfica, e também para a também nova central multimídia Sync 4 de 13,2 polegadas que, na minha opinião, é uma das melhores do mercado.

Ela traz respostas rápidas aos comandos táteis, bem como conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay, navegador GPS nativo e um bom sistema de som premium da marca B&O com dez alto-falantes e subwoofer.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Senti falta da retirada dos botões físicos para ajuste do ar-condicionado digital de duas zonas, cujos ajustes agora são feitos por meio da multimídia.

Por outro lado, há ajustes elétricos nos bancos dianteiros, que também contam com ventilação e aquecimento - o do motorista traz, ainda, três posições de memória.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

A cabine, além de trazer bom acabamento, também é repleta de porta-objetos, inclusive por meio de espaços de armazenamento sob os bancos dianteiros e traseiros.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Também gostei do revestimento dos bancos, que combinam couro e tecido.

Vale fazer a ressalva de que esse tecido, bem como o revestimento do teto, é de material claro - portanto, mais suscetível a ficar sujo.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Segurança: o Bronco Sport manda bem nesse quesito e vem de fábrica com nove airbags (dois frontais, dois laterais dianteiros, dois laterais traseiros, dois de cortina e um de joelho para motorista)

Além disso, traz de série pacote de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de pedestres, assistente ativo de centralização de faixa, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de trânsito, comutação automática do farol alto e assistente de manobras evasivas.

Além disso, conta com sensores de estacionamento traseiros e monitoramento do respectivo entorno com câmeras.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: o motor 2.0 turbo a gasolina com 253 cv e 38,7 kgfm de torque proporciona muito fôlego ao Bronco Sport e, associado ao câmbio automático de oito marchas com trocas sequenciais, é um dos responsáveis pela condução bem afiada do SUV.

A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 8,3 segundos, bom número para um automóvel que pesa mais de 1,7 tonelada em ordem de marcha.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Na linha 2025, o propulsor traz um ronco divertido ao acelerar e, segundo a Ford, recebeu nova calibragem que melhorou as curvas de torque e potência e deixou o veículo mais esperto, especialmente em rotações mais baixas.

Apesar de trazer curso maior da suspensão, independente nos dois eixos, e do vão livre de respeitáveis 22 cm em relação ao solo, o Bronco Sport consegue ser bastante estável em rodovias, sem balançar demais nas mudanças de trajetória nem comprometer o conforto a bordo.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Longe do asfalto, traz outros atributos para encarar terrenos mais difíceis, como diferencial traseiro blocante, controle de velocidade de cruzeiro off-road, capacidade de imersão de 60 cm, ângulo de entrada de 30°, ângulo de saída de 26,7º e ângulo de transposição em rampa de 20º. Também sai de fábrica com pneus todo-terreno 225/65 R17 Pirelli Scorpion e monitoramento externo "360 graus" com câmeras de alta resolução para monitorar o entorno do SUV em trilhas e também em manobras de estacionamento.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Quanto ao consumo de combustível: o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia informa médias de apenas razoáveis 8,4 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada - com o pé leve e rodando a cerca de 100 km/h, obtive média em torno de 12 km/l no ciclo rodoviário.

Ford Bronco Sport 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade revestido de couro, painel digital com tela de 12,3 polegadas, central multimídia de 13,2 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e navegador GPS integrado, carregamento de celular por indução, monitoramento externo "360 graus" com cämeras, bancos revestidos de couro e tecido, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com duto para o banco traseiro, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, 9 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de pedestres, assistente ativo de centralização de faixa, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de trânsito, comutação automática do farol alto, assistente de manobras evasivas, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, controle de velocidade de cruzeiro off-road, tração integral, diferencial traseiro blocante, seletor de modos de condução, pneus todo-terreno, tapetes emborrachados, abertura elétrica da tampa do porta-malas, abertura elétrica do vidro da tampa do porta-malas e rodas de liga leve de 17 polegadas.

Ford Bronco Sport Badlands 2025

Preço

R$ 260 mil
Carros
4,3 /5
ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO

Pontos Positivos

  • Ficou mais equipado sem mudar preço
  • Real capacidade off-road
  • Desempenho e dirigibilidade
  • Design

Pontos Negativos

  • Espaço interno no banco traseiro poderia ser melhor
  • Não é flex

Veredito

O Ford Bronco Sport é um SUV sem concorrentes diretos no mercado. Nenhum outro utilitário esportivo tem a mesma capacidade de rodar longe do asfalto, incluindo bloqueio de diferencial e monitoramento externo "360 graus" com câmeras de alta resolução. Tudo isso vem acompanhado de rodar confortável no asfalto, motor e câmbio com desempenho acima da média e ampla lista de itens de série, que inclui teto solar e banco do motorista com ajustes elétricos e memória. Por R$ 260 mil, é mais completo e anda parecido com o Jeep Compass Blackhawk, com preço sugerido de R$ 279.990.

Mecânica

  • Motorização

  • Motor 2.0 turbo

  • Combustível

  • Gasolina

  • Potência (cv)

  • 253 cv a 5.500 rpm

  • Torque (kgf.m)

  • 38,7 kgfm a 3.000 rpm

  • Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)

  • 8,3 segundos

  • Velocidade máxima (km/h)

  • 180 km/h

  • Consumo cidade (km/l)

  • 8,4 km/l (Inmetro)

  • Consumo estrada (km/l)

  • 10,7 km/l (Inmetro)

  • Câmbio

  • Automático de 8 marchas com aletas no volante para trocas manuais

  • Tração

  • Integral

  • Direção

  • Elétrica

  • Suspensão Dianteira

  • Independente do tipo McPherson

  • Suspensão Traseira

  • Independente do tipo Multilnk

  • Freios Dianteiros

  • Discos ventilados

  • Freios Traseiros

  • Discos

Pneus e Rodas

  • Pneus

  • 225/65 R17 do tipo todo terreno

  • Rodas

  • 17 polegadas

Dimensões

  • Altura (mm)

  • 1.813 mm

  • Comprimento (mm)

  • 4.386 mm

  • Entre-eixos (mm)

  • 2.670 mm

  • Largura (mm)

  • 1.888 mm

  • Ocupantes

  • 5

  • Peso (kg)

  • 1.718 kg em ordem de marcha

  • Porta-malas (L)

  • 482 litros

  • Tanque (L)

  • 64 litros

Preço das Revisões, Seguro e Garantia

  • Garantia

  • 3 anos sem limite de quilometragem

Equipamentos

  • Airbags Motorista

  • Airbags Passageiro

  • Airbags Laterais

  • Airbags do tipo Cortina

  • Airbags para joelho do motorista

  • Controle de Estabilidade

  • Controle de Tração

  • Freios ABS

  • Distribuição Eletrônica de Frenagem

  • Ar-Condicionado

  • Travas Elétricas

  • Ar Quente

  • Piloto Automático

  • Volante com Regulagem de Altura

  • Vidros Elétricos Dianteiros

  • Vidros Elétricos Traseiros

  • Central Multimídia

  • Rádio FM/AM

  • Entrada USB

  • Banco de Couro

  • Banco do motorista com ajuste de altura

  • Bancos com ajustes elétricos

  • Desembaçador Traseiro

  • Teto Solar

  • Computador de Bordo

  • Acendimento automático dos faróis

  • Faróis de neblina

  • Frenagem autônoma de emergência

  • Alerta de permanência em faixa

  • Sensor de pressão dos pneus

  • Sensor de pontos cegos

  • Alerta de colisão

  • Abertura elétrica do porta-malas

  • Faróis com regulagem de altura

  • Bloqueio do diferencial

