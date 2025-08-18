Da lama ao shopping, Ford Bronco Sport é SUV de múltiplas personalidades
Lançado no Brasil em 2021, o Bronco Sport logo se destacou como um dos produtos mais interessantes da nova fase da Ford no país, onde passou a ser importadora de veículos após o fechamento das respectivas fábricas locais, no mesmo ano.
Trazendo construção do tipo monobloco como SUVs convencionais, o Bronco Sport se estabeleceu como um produto único, ao oferecer capacidade real para rodar longe do asfalto, como tração integral, grande vão livre em relação ao solo, pneus todo-terreno e diferencial traseiro blocante.
Na linha 2025, que chegou recentemente às concessionárias, o utilitário esportivo fabricado no México recebeu novidades discretas do design externo, mas evoluiu consideravelmente na cabine, mantendo o esperto motor 2.0 turbo a gasolina de 253 cv e a capacidade de reboque de uma tonelada.
O SUV da Ford também passou a ser oferecido em nova versão única, a Badlands, que substitui a Wildtrack anteriormente comercializada
Confira a seguir a avaliação completa do Ford Bronco Sport 2025.
Desvendando o Ford Bronco Sport 2025
Design: em um mercado cheio de SUVs que repetem soluções de design e trazem silhueta parecida, o Bronco é um oásis, por trazer personalidade própria e um estilo vintage, que remete à aparência do Bronco original.
As linhas da carroceria seguem o estilo "caixote" com cantos arredondados, como o Land Rover Defender, enquanto as laterais trazem caixas de roda alargadas, um aplique de material plástico com aparência parruda na base das portas e acabamento escurecido em toda a área que circunda os vidros laterais e também no teto.
Na linha 2025, a dianteira recebeu grade redesenhada e para-choque com novo visual, que passou a incluir "peito de aço" com ganchos de reboque na parte inferior - o item não é um mero adereço para reforçar o estilo aventureiro, e sim uma proteção funcional, feita realmente de metal.
Vida a bordo: medindo 4,39 m de comprimento e 2,67 m de distância entre-eixos, o Bronco Sport traz cabine ampla, ainda que eu esperasse um pouco mais de espaço para as pernas no banco traseiro.
A capacidade do porta-malas é de bons 482 litros e o compartimento de bagagens traz, como o restante do habitáculo, tapetes de borracha para facilitar a limpeza - especialmente após rodar em estradas de terra cheias de poeira e lama.
O bagageiro também traz soluções interessantes, como uma tampa bipartida que também funciona como mesa, luz embutida na tampa elétrica do porta-malas e vidro traseiro que pode ser aberto de forma independente, igualmente de forma elétrica.
Painel e revestimento interno das portas trazem revestimento maio ao toque - o acabamento interno, no geral, é muito bom.
Destaque, na linha 2025, para o novo painel de instrumentos digital, com tela de 12,3 polegadas de alta resolução e bela interface gráfica, e também para a também nova central multimídia Sync 4 de 13,2 polegadas que, na minha opinião, é uma das melhores do mercado.
Ela traz respostas rápidas aos comandos táteis, bem como conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay, navegador GPS nativo e um bom sistema de som premium da marca B&O com dez alto-falantes e subwoofer.
Senti falta da retirada dos botões físicos para ajuste do ar-condicionado digital de duas zonas, cujos ajustes agora são feitos por meio da multimídia.
Por outro lado, há ajustes elétricos nos bancos dianteiros, que também contam com ventilação e aquecimento - o do motorista traz, ainda, três posições de memória.
A cabine, além de trazer bom acabamento, também é repleta de porta-objetos, inclusive por meio de espaços de armazenamento sob os bancos dianteiros e traseiros.
Também gostei do revestimento dos bancos, que combinam couro e tecido.
Vale fazer a ressalva de que esse tecido, bem como o revestimento do teto, é de material claro - portanto, mais suscetível a ficar sujo.
Segurança: o Bronco Sport manda bem nesse quesito e vem de fábrica com nove airbags (dois frontais, dois laterais dianteiros, dois laterais traseiros, dois de cortina e um de joelho para motorista)
Além disso, traz de série pacote de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de pedestres, assistente ativo de centralização de faixa, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de trânsito, comutação automática do farol alto e assistente de manobras evasivas.
Além disso, conta com sensores de estacionamento traseiros e monitoramento do respectivo entorno com câmeras.
Desempenho e consumo: o motor 2.0 turbo a gasolina com 253 cv e 38,7 kgfm de torque proporciona muito fôlego ao Bronco Sport e, associado ao câmbio automático de oito marchas com trocas sequenciais, é um dos responsáveis pela condução bem afiada do SUV.
A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 8,3 segundos, bom número para um automóvel que pesa mais de 1,7 tonelada em ordem de marcha.
Na linha 2025, o propulsor traz um ronco divertido ao acelerar e, segundo a Ford, recebeu nova calibragem que melhorou as curvas de torque e potência e deixou o veículo mais esperto, especialmente em rotações mais baixas.
Apesar de trazer curso maior da suspensão, independente nos dois eixos, e do vão livre de respeitáveis 22 cm em relação ao solo, o Bronco Sport consegue ser bastante estável em rodovias, sem balançar demais nas mudanças de trajetória nem comprometer o conforto a bordo.
Longe do asfalto, traz outros atributos para encarar terrenos mais difíceis, como diferencial traseiro blocante, controle de velocidade de cruzeiro off-road, capacidade de imersão de 60 cm, ângulo de entrada de 30°, ângulo de saída de 26,7º e ângulo de transposição em rampa de 20º. Também sai de fábrica com pneus todo-terreno 225/65 R17 Pirelli Scorpion e monitoramento externo "360 graus" com câmeras de alta resolução para monitorar o entorno do SUV em trilhas e também em manobras de estacionamento.
Quanto ao consumo de combustível: o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia informa médias de apenas razoáveis 8,4 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada - com o pé leve e rodando a cerca de 100 km/h, obtive média em torno de 12 km/l no ciclo rodoviário.
Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade revestido de couro, painel digital com tela de 12,3 polegadas, central multimídia de 13,2 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e navegador GPS integrado, carregamento de celular por indução, monitoramento externo "360 graus" com cämeras, bancos revestidos de couro e tecido, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com duto para o banco traseiro, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, 9 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de pedestres, assistente ativo de centralização de faixa, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de trânsito, comutação automática do farol alto, assistente de manobras evasivas, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, controle de velocidade de cruzeiro off-road, tração integral, diferencial traseiro blocante, seletor de modos de condução, pneus todo-terreno, tapetes emborrachados, abertura elétrica da tampa do porta-malas, abertura elétrica do vidro da tampa do porta-malas e rodas de liga leve de 17 polegadas.
Ford Bronco Sport Badlands 2025
PreçoR$ 260 mil
Pontos Positivos
- Ficou mais equipado sem mudar preço
- Real capacidade off-road
- Desempenho e dirigibilidade
- Design
Pontos Negativos
- Espaço interno no banco traseiro poderia ser melhor
- Não é flex
Veredito
O Ford Bronco Sport é um SUV sem concorrentes diretos no mercado. Nenhum outro utilitário esportivo tem a mesma capacidade de rodar longe do asfalto, incluindo bloqueio de diferencial e monitoramento externo "360 graus" com câmeras de alta resolução. Tudo isso vem acompanhado de rodar confortável no asfalto, motor e câmbio com desempenho acima da média e ampla lista de itens de série, que inclui teto solar e banco do motorista com ajustes elétricos e memória. Por R$ 260 mil, é mais completo e anda parecido com o Jeep Compass Blackhawk, com preço sugerido de R$ 279.990.
Motorização
Motor 2.0 turbo
Combustível
Gasolina
Potência (cv)
253 cv a 5.500 rpm
Torque (kgf.m)
38,7 kgfm a 3.000 rpm
Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)
8,3 segundos
Velocidade máxima (km/h)
180 km/h
Consumo cidade (km/l)
8,4 km/l (Inmetro)
Consumo estrada (km/l)
10,7 km/l (Inmetro)
Câmbio
Automático de 8 marchas com aletas no volante para trocas manuais
Tração
Integral
Direção
Elétrica
Suspensão Dianteira
Independente do tipo McPherson
Suspensão Traseira
Independente do tipo Multilnk
Freios Dianteiros
Discos ventilados
Freios Traseiros
Discos
Pneus
225/65 R17 do tipo todo terreno
Rodas
17 polegadas
Altura (mm)
1.813 mm
Comprimento (mm)
4.386 mm
Entre-eixos (mm)
2.670 mm
Largura (mm)
1.888 mm
Ocupantes
5
Peso (kg)
1.718 kg em ordem de marcha
Porta-malas (L)
482 litros
Tanque (L)
64 litros
Garantia
3 anos sem limite de quilometragem
Airbags Motorista
Airbags Passageiro
Airbags Laterais
Airbags do tipo Cortina
Airbags para joelho do motorista
Controle de Estabilidade
Controle de Tração
Freios ABS
Distribuição Eletrônica de Frenagem
Ar-Condicionado
Travas Elétricas
Ar Quente
Piloto Automático
Volante com Regulagem de Altura
Vidros Elétricos Dianteiros
Vidros Elétricos Traseiros
Central Multimídia
Rádio FM/AM
Entrada USB
Banco de Couro
Banco do motorista com ajuste de altura
Bancos com ajustes elétricos
Desembaçador Traseiro
Teto Solar
Computador de Bordo
Acendimento automático dos faróis
Faróis de neblina
Frenagem autônoma de emergência
Alerta de permanência em faixa
Sensor de pressão dos pneus
Sensor de pontos cegos
Alerta de colisão
Abertura elétrica do porta-malas
Faróis com regulagem de altura
Bloqueio do diferencial
