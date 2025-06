Fiat Toro Ranch com novo motor anda mais, bebe menos e parece ser mais cara

Lançada em 2016, a Fiat Toro fez escola com seu visual ousado para uma picape, exibindo conjunto ótico dianteiro bipartido, e porte intermediário entre picapes compactas, como a Strada, e médias - a exemplo da Toyota Hilux e, mais recentemente, da Titano, também da maca italiana.

Após nove anos, que incluíram uma pequena reestilização em 2021, a Toro segue firme no mercado como uma das picapes mais vendidas - no acumulado de janeiro a maio deste ano, ela ocupa o terceiro lugar em volume de emplacamentos (19.918), ficando atrás apenas da líder Fiat Strada (51.225) e da Volkswagen Saveiro (24.298).

Trazendo base estrutural e mecânica derivada do Jeep Compass, deu tão certo que até serviu de base para outra picape do Grupo Stellantis: a Ram Rampage, que essencialmente é uma Toro um pouco maior e mais sofisticada.

Dentre as melhorias introduzidas desde sua estreia, a Fiat Toro ganhou em fevereiro, com a chegada da linha 2025, o novo motor 2.2 turbodiesel, em substituição ao 2.0, igualmente a diesel, anteriormente oferecido.

Mais potente e econômico, o 2.2 é exclusivo das duas versões mais caras da Toro, ambas equipadas com tração 4x4: Volcano Turbodiesel (R$ 206.990) e Ranch (R$ 224.990).

O novo propulsor a diesel é o mesmo que foi recentemente introduzido no Jeep Commander e na Rampage, que, equipada com essa motorização, parte de R$ 242.990 e chega a R$ 283.990.

Nesta avaliação, contamos todos os detalhes da Toro Ranch 2.2. Confira.

Desvendando a Fiat Toro Ranch 2.2 turbodiesel

Imagem: Divulgação

Design: lançada em 2016, a Toro ditou tendência com sua dianteira arrojada, exibindo luzes de condução diurna de LEDs esguias rente ao capô e faróis posicionados mais abaixo - uma solução de design presente em vários veículos, de diferentes categorias, de Renautl Kwid a Chevrolet Montana.

Em 2021, a picape da Fiat recebeu a primeira e única reestilização até agora, quando ganhou nova grade dianteira e para-choque e logotipo Fiat redesenhados, sem contar melhorias na parte interna - como central multimídia maior e painel de instrumentos digital.

Imagem: Divulgação

A aparência ainda está bem atual, mas isso não irá impedir a Fiat de lançar nova atualização da Toro na linha 2016, que irá incluir, a partir do próximo ano, grade frontal redesenhada e motorização híbrida leve, derivada do motor 1.3 turbo flex que hoje equipa as versões de entrada e intermediárias.

Especificamente a versão Ranch, com seu estilo bem "agro", diferencia-se por itens como o aplique na cor bronze na grade, cuja moldura é cromada - tal acabamento também é utilizado na moldura dos faróis auxiliares, na parte inferior do para-choque, na capa dos retrovisores, na base das janelas laterais e na parte inferior das portas.

Imagem: Divulgação

Também há cromados nos estribos laterais e no santantônio, que são de série na versão topo de linha da Toro.

Complementam o visual as belas rodas de liga leve e 18 polegadas raiadas, que exibem acabamento diamantado e detalhes na cor preta.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,94 m de comprimento, 1,89 m de largura e 2,98 m de distância entre-eixos, a Toro é ligeiramente menor do que a Rampage, com a qual compartilha a plataforma e a parte mecânica - a picape da Ram mede, respectivamente, 5,03 m, 2,04 m e 2,99 m.

Mais estreito e com carroceria mais curta, o modelo da Fiat oferece bom espaço interno para os ocupantes dos bancos da frente - porém, no assento traseiro, o espaço é limitado, especialmente para as pernas.

Imagem: Divulgação

Para compensar, no banco de trás há apoio de braço e saídas do ar-condicionado de duas zonas, mais três portas USB espalhadas pela cabine - uma do tipo A e outra do tipo B no console central e uma do tipo A para os ocupantes dos assentos traseiros - a Rampage Rebel conta com o dobro de portas USB.

A versão Ranch avaliada traz um acabamento interno que faz ela parecer mais cara do que é, com destaque para o revestimento de couro marrom dos bancos com costuras aparentes, também presente no painel das portas dianteiras.

Imagem: Divulgação

Para compor esse estilo mais clássico, inspirado nas picapes norte-americanas de grande porte, o painel traz apliques que imitam madeira, mas são de material plástico - ficou um pouco exagerado para o meu gosto, mas há quem aprecie.

O sistema de som e o ar-condicionado de duas zonas contam com uma fileira de botões físicos, um ponto positivo, já que os ajustes de tais recursos não precisam ser feitos apenas por meio da central multimídia.

Imagem: Divulgação

Por falar nela, traz tela de dez polegadas na vertical com interface bonita e intuitiva, mais navegação por GPS nativa e conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay - o painel também é digital, com tela de sete polegadas, e, perto da alavanca de câmbio, há um nicho refrigerado para recarga de smartphones por indução.

Diferentemente da Rampage, na Toro o freio de estacionamento é sempre mecânico, uma simplificação a justificar a diferença de preços entre as duas.

Imagem: Divulgação

Quanto ao uso no dia a dia, o vão livre em relação ao solo de generosos 22,2 cm ajuda a passar sem preocupações sobre lombadas, valetas e outros obstáculos, enquanto a caçamba pode servir tanto para levar cargas diversas a trabalho quanto para atuar como um porta-malas gigante no lazer, com seus 937 litros de capacidade volumétrica e versátil tampa traseira bipartida, que pode ser aberta apenas pela metade e tem abertura elétrica.

A capacidade de carga é semelhante à de picapes médias, totalizando 1.010 kg.

Imagem: Divulgação

Segurança: a Toro Ranch vem de série com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré e monitoramento da pressão dos pneus.

Além disso, conta com seis airbags, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, comutação automática do farol alto e alerta de saída involuntária de faixa.

É justamente no quesito segurança que a picape da Fiat ajuda a explicar a considerável diferença de preço em relação à Rampage: a Toro traz freios a disco apenas nas rodas dianteiras, enquanto o modelo da Ram sai da fábrica com discos nas quatro rodas.

Em relação às assistências à condução, a Rampage, com exceção da versão de entrada Big Horn, traz recursos ausentes em toda a gama da Toro, como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, centralização ativa entre as faixas demarcadas no asfalto e alerta de ponto cego.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: a troca do antigo motor 2.0 turbodiesel pelo novo 2.2, também abastecido com diesel, deu outro ânimo à Toro.

Com 200 cv de potência e 45,9 kgfm à disposição a apenas 1.500 rpm, a performance nas acelerações e nas retomadas melhorou consideravelmente.

De acordo com a Fiat, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 9,8 segundos - a título de comparação, com o propulsor 2.0 turbodiesel anteriormente oferecido, com 170 cv e 35,7 kgfm, o tempo sobe para 11,6 segundos.

Imagem: Divulgação

Graças à concepção mais moderna do propulsor, à adoção de um diferencial 14% mais longo e ao novo conversor de torque do câmbio automático de nove marchas, o consumo ficou melhor, mesmo com mais potência e torque à disposição - obtive média em torno de 9 km/l na cidade.

Os dados oficiais do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) informam bons 10,5 km/l de diesel no ciclo urbano e 13,6 km/l no rodoviário.

Imagem: Divulgação

Quanto à condução, a Toro não tem o mesmo isolamento acústico e refinamento da "prima" Ram Rampage, mas traz boa estabilidade e condução ágil, sem balançar demais a carroceria, mesmo sem carga na caçamba.

Nas verões turbodiesel, a Toro conta com opção de tração 4x4 na qual o torque é distribuído eletronicamente entre os dois eixos, acionada por um botão - também há a opção de 4x4 com reduzida, que na verdade é uma primeira marcha bem curta da transmissão de nove velocidades.

Além disso, não há seletor de modos de condução.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: vem com volante ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajustes elétricos, painel digital de 7 polegadas, central multimídia de 10 polegadas com GPS nativo e conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, alerta de saída involuntária de faixa, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, apoios de braço frontal e traseiro, sensores de chuva e crepuscular, ar-condicionado digital automático de duas zonas com saída para a segunda fileira de assentos, acabamento interno com revestimentos de couro marrom, apliques no painel imitado madeira, rodas de liga leve de 18 polegadas, santantônio, barras de teto, retrovisores externos com repetidor de seta, iluminação do chão e rebatimento elétrico, chave presencial, partida por botão, tração integral, protetor de caçamba, tampa traseira bipartida com abertura elétrica e faróis e lanternas de LEDs.

