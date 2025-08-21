Fiat Fastback 2026: com novo visual, SUV híbrido é isento de rodízio e IPVA
No fim de 2024, a Fiat se antecipou à concorrência e lançou os primeiros carros flex com tecnologia híbrida leve do mercado.
Mais acessível do que o sistema híbrido convencional, a tecnologia foi inicialmente introduzida nos dois SUVs da marca italiana: Pulse e Fastback, em versões equipadas com o propulsor 1.0 turbo flex. Além da discreta redução no consumo e nas emissões de poluentes, o sistema híbrido traz benefícios como isenção de rodízio na capital paulista e, em alguns estados, redução ou isenção na cobrança de IPVA.
Em Minas Gerais, onde a dupla é fabricada, suas variantes híbridas estão livres de recolher esse imposto.
Em 2025, Pulse e Fastback passaram pela primeira reestilização desde o seu lançamento, que inclui mudanças na dianteira, além de mudanças na oferta de equipamentos. Tais novidades foram aplicadas em todas as versões, inclusive aquelas sem propulsão híbrida.
Confira a seguir a avaliação do Fastback ImpetusT200 Hybrid 2026, a opção mais completa com propulsão híbrida do SUV cupê, com preço sugerido inicial de R$ 167.990 na data de publicação desta avaliação.
Desvendando o Fiat Fastback Impetus 2026
Design: na linha 2026, o Fastback recebeu atualização visual que inclui nova grade dianteira, que agora exibe filetes mais robustos e posicionados na vertical, bem como para-choque redesenhado. Além disso, ganhou rodas de liga leve com novo desenho.
Especificamente a versão Impetus exibe acabamentos escurecidos na parte externa, incluindo as belas rodas de 18 polegadas, a moldura das entradas de ar laterais do para-choque frontal, a grade do motor, a capa do retrovisores externos e o teto - pintado de preto nessa configuração.
Além das novidades pontuais no design, o Fastback é um carro que caiu no gosto dos brasileiros, com seu perfil de cupê e linguagem de design inspirada em modelos premium, como BMW X2 e X4.
A coluna C larga e o vidro traseiro bem inclinado dão um estilo esportivo ao SUV compacto, sem prejuízo à visibilidade.
Vida a bordo: medindo 4,43 m de comprimento, graças ao balanço traseiro alongado, o Fastback é cerca de 30 cm mais longo do que o Pulse do qual deriva.
Porém, nas demais dimensões, tem quase a mesma largura (1,78 m) e traz a mesma distância entre-eixos (2,53 m). Dessa forma, não tem uma cabine tão espaçosa, especialmente no banco traseiro. Por outro lado, por ser mais longo, conta com um porta-malas amplo, um dos maiores da categoria, com 516 litros de capacidade.
Quanto à lista de itens de série, a versão Impetus testada é a mais completa com motor 1.0 turbo flex híbrido.
Essa configuração é R$ 8.000 mais cara do que o Fastback Audace (R$ 159.990) e acrescenta painel de instrumentos digital (com tela de sete polegadas), sensores de estacionamento dianteiros, teto bicolor, retrovisores com rebatimento elétrico e luz embutida, faróis de neblina e bancos revestidos de material sintético semelhante a couro.
O acabamento mescla diferentes cores e texturas, mas predominam os plásticos rígidos, como em outros modelos da mesma categoria. Os materiais são bem encaixados e não percebi rebarbas. Bancos são confortáveis, mas o isolamento acústico da cabine poderia ser melhor.
Por outro lado, na linha 2026 a versão Impetus ganhou revestimento de couro sintético no painel interno das portas dianteiras, deixando o habitáculo um pouco mais sofisticado.
Vale destacar que o Fastback Impetus equipado com os três pacotes opcionais (bancos de couro sintético claro, teto panorâmico e alerta de ponto cego mais serviços conectados chega a custar R$ 178.310.
Considerando exclusivamente a oferta de equipamentos e o desempenho, não vale a pena configurar a versão Impetus com tudo a que tem direito, já que o Fastback Abarth, topo de linha, tem preço sugerido de R$ 177.990, já vem completo e acrescenta calibragem esportiva da suspensão, da direção e do câmbio, além do motor 1.3 turbo flex convencional, capaz de render 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque.
Para completar, o Abarth traz de série banco do motorista com ajustes elétricos, algo que o Impetus não oferece nem como opcional.
Segurança: conta com sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, câmera de ré com guias adaptativas, controle de velocidade de cruzeiro tradicional, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de saída involuntária da faixa e farol alto automático. Contudo, traz apenas quatro airbags, contra seis de SUVs na mesma faixa de preço, e não conta com controle de cruzeiro adaptativo nem alerta de ponto cego.
Para equipar a versão Impetus com alerta de ponto cego, é necessário adquirir pacote opcional ao custo de R$ 3.990, que inclui serviços conectados por meio de aplicativo de celular.
Desempenho e consumo: no Fastback e no Pulse, o outro modelo da Fiat que recebeu o sistema híbrido leve Bio-Hybrid, os números de potência e torque continuam os mesmos do motor T200 convencional: até 130 cv e 20,4 kgfm.
Isso significa ótimo desempenho nas acelerações e nas retomadas, tanto na cidade quanto na estrada, combinado com um ajuste de direção e suspensões confortável, sem balançar demais a carroceria.
No Fastback híbrido, o motor 1.0 turbo flex T200 com transmissão CVT é associado a um pequeno motor-gerador e baterias de íons de lítio para, de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), reduzir o consumo em até 11,5% e as emissões em até 15%.
Por utilizar a mesma voltagem do sistema elétrico dos automóveis convencionais, foi possível não encarecer ainda mais o sistema híbrido.
Também com o objetivo de deixar o Fastback Hybrid mais acessível, a propulsão elétrica é abastecida por duas baterias: uma de íons de lítio, instalada sob o banco do motorista, com 11 Ah; e a convencional de chumbo ácido, aquela posicionada no compartimento do motor, cuja amperagem subiu de 60 Ah para 68 Ah.
Funciona assim: no lugar do motor de arranque, Pulse e Fastback Hybrid trazem uma máquina elétrica multifuncional com 3 kW de potência (cerca de 4 cv), que reúne as funções de motor de partida, alternador, unidade auxiliar de propulsão e sistema start-stop em uma única peça.
Esse pequeno motor auxiliar desonera o propulsor a combustão no ciclo urbano, fornecendo torque adicional em determinadas situações para reduzir o consumo e as emissões. As respectivas baterias são recarregadas, como em outros híbridos e carros 100% elétricos, nas frenagens e nas desacelerações - nas quais a máquina elétrica funciona como alternador.
Uma animação no painel mostra quando a máquina elétrica ajuda na propulsão e quando as baterias são recarregadas - além disso, o acionamento do start-stop ficou bem mais suave.
Medição do Inmetro aponta que o Fiat Fastback T200 Hybrid tem consumo médio de 8,9 km/l (urbano) e 9,8 km/l (rodoviário) com etanol e de 12,6 km/l (urbano) e 13,9 km/l (rodoviário) com gasolina.
O Fastback T200 convencional (R$ 119.990), sem propulsão híbrida, traz médias, respectivamente, de 8,5 km/l e 10,1 km/l com etanol e de 12,1 km/l e 14,9 km/l com gasolina.
A variante híbrida, portanto, traz maior consumo de combustível na estrada, onde o SUV não se beneficia do auxílio da máquina elétrica e a recarga das baterias nas frenagens e desacelerações é consideravelmente menos frequente.
Equipamentos: vem de série com volante multifuncional revestido de couro e ajustável em altura e profundidade, banco do motorista ajustável em altura, painel digital de 7 polegadas, central multimídia com tela de 10,1 polegadas com GPS nativo, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução com resfriamento do aparelho, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores externos com iluminação e rebatimento elétrico, bancos de couro, painel das portas dianteiros revestido de couro, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, controle de velocidade de cruzeiro convencional, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 18 polegadas, pintura bicolor, sensor de chuva, câmera de ré, chave presencial, partida remota do motor e faróis e lanternas de LEDs.
Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.
Fiat Fastback Impetus 2026
PreçoR$ 167.990
Pontos Positivos
- Por ser híbrido, é isento de rodízio na cidade de SP e não paga IPVA no estado de MG
- Ficou mais equipado na linha 2026
- Design. Traz estilo de cupê que virou tendência, com preço mais acessível
- Desempenho; é ágil para acelerar na cidade e na estrada
- Porta-malas espaçoso
Pontos Negativos
- Freios traseiros a tambor
- Só tem quatro airbags
- Sistema híbrido poderia contribuir mais para redução no consumo
Veredito
O Fiat Fastback ganhou uma atualização visual relevante e recebeu mais equipamentos na linha 2026, como o teto panorâmico, opcional na versão Impetus. Além das atualizações pontuais, o SUV cupê manteve a tecnologia híbrida leve, que reduz marginalmente o consumo de combustível na cidade e traz outras vantagens, como isenção do rodízio de veículos na capital paulista e, em alguns estados, tem isenção ou desconto no IPVA. Além disso, o Fastback 2026 mantém qualidades como bom desempenho, porta-malas espaçoso e generosa lista de itens de série. Vale destacar que a versão Impetus avaliada, a mais completa com motor 1.0 turbo flex híbrido, chega a custar R$ 178.310 com todos os opcionais.
Motorização
Motor 1.0 turbo flex
Combustível
Gasolina ou etanol em qualquer proporção
Potência (cv)
130 cv (etanol) a 5.750 rpm
Torque (kgf.m)
20,4 kgfm a 1.750 rpm
Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)
9,4 segundos
Velocidade máxima (km/h)
196 km/h
Consumo cidade (km/l)
12,6 km/l (gasolina) / 8,9 km/l (etanol)
Consumo estrada (km/l)
13,9 km/l (gasolina) / 9,8 km/l (etanol)
Câmbio
CVT com 7 marchas simuladas e aletas no volante para trocas manuais
Tração
Dianteira
Direção
Elétrica
Suspensão Dianteira
Inpependente do tipo McPherson
Suspensão Traseira
Eixo de torção
Freios Dianteiros
Discos ventilados
Freios Traseiros
Tambores
Pneus
215/45 R18 93H
Rodas
18 polegadas
Altura (mm)
1.544 mm
Comprimento (mm)
4.440 mm
Entre-eixos (mm)
2.533 mm
Largura (mm)
1.774 mm
Ocupantes
5
Peso (kg)
1.271 kg
Porta-malas (L)
600 litros
Tanque (L)
45 litros
Garantia
3 anos sem limite de quilometragem
Airbags Motorista
Airbags Passageiro
Airbags Laterais
Controle de Estabilidade
Controle de Tração
Freios ABS
Distribuição Eletrônica de Frenagem
Ar-Condicionado
Travas Elétricas
Ar Quente
Piloto Automático
Volante com Regulagem de Altura
Vidros Elétricos Dianteiros
Vidros Elétricos Traseiros
Central Multimídia
Rádio FM/AM
Entrada USB
Banco de Couro
Banco do motorista com ajuste de altura
Desembaçador Traseiro
Computador de Bordo
Acendimento automático dos faróis
Faróis de neblina
Frenagem autônoma de emergência
Alerta de permanência em faixa
Sensor de pressão dos pneus
Alerta de colisão
Faróis com regulagem de altura
