Fiat Fastback 2026: com novo visual, SUV híbrido é isento de rodízio e IPVA

No fim de 2024, a Fiat se antecipou à concorrência e lançou os primeiros carros flex com tecnologia híbrida leve do mercado.

Mais acessível do que o sistema híbrido convencional, a tecnologia foi inicialmente introduzida nos dois SUVs da marca italiana: Pulse e Fastback, em versões equipadas com o propulsor 1.0 turbo flex. Além da discreta redução no consumo e nas emissões de poluentes, o sistema híbrido traz benefícios como isenção de rodízio na capital paulista e, em alguns estados, redução ou isenção na cobrança de IPVA.

Em Minas Gerais, onde a dupla é fabricada, suas variantes híbridas estão livres de recolher esse imposto.

Em 2025, Pulse e Fastback passaram pela primeira reestilização desde o seu lançamento, que inclui mudanças na dianteira, além de mudanças na oferta de equipamentos. Tais novidades foram aplicadas em todas as versões, inclusive aquelas sem propulsão híbrida.

Confira a seguir a avaliação do Fastback ImpetusT200 Hybrid 2026, a opção mais completa com propulsão híbrida do SUV cupê, com preço sugerido inicial de R$ 167.990 na data de publicação desta avaliação.

Desvendando o Fiat Fastback Impetus 2026

Imagem: Divulgação

Design: na linha 2026, o Fastback recebeu atualização visual que inclui nova grade dianteira, que agora exibe filetes mais robustos e posicionados na vertical, bem como para-choque redesenhado. Além disso, ganhou rodas de liga leve com novo desenho.

Imagem: Divulgação

Especificamente a versão Impetus exibe acabamentos escurecidos na parte externa, incluindo as belas rodas de 18 polegadas, a moldura das entradas de ar laterais do para-choque frontal, a grade do motor, a capa do retrovisores externos e o teto - pintado de preto nessa configuração.

Imagem: Divulgação

Além das novidades pontuais no design, o Fastback é um carro que caiu no gosto dos brasileiros, com seu perfil de cupê e linguagem de design inspirada em modelos premium, como BMW X2 e X4.

A coluna C larga e o vidro traseiro bem inclinado dão um estilo esportivo ao SUV compacto, sem prejuízo à visibilidade.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,43 m de comprimento, graças ao balanço traseiro alongado, o Fastback é cerca de 30 cm mais longo do que o Pulse do qual deriva.

Porém, nas demais dimensões, tem quase a mesma largura (1,78 m) e traz a mesma distância entre-eixos (2,53 m). Dessa forma, não tem uma cabine tão espaçosa, especialmente no banco traseiro. Por outro lado, por ser mais longo, conta com um porta-malas amplo, um dos maiores da categoria, com 516 litros de capacidade.

Imagem: Divulgação

Quanto à lista de itens de série, a versão Impetus testada é a mais completa com motor 1.0 turbo flex híbrido.

Essa configuração é R$ 8.000 mais cara do que o Fastback Audace (R$ 159.990) e acrescenta painel de instrumentos digital (com tela de sete polegadas), sensores de estacionamento dianteiros, teto bicolor, retrovisores com rebatimento elétrico e luz embutida, faróis de neblina e bancos revestidos de material sintético semelhante a couro.

Imagem: Divulgação

O acabamento mescla diferentes cores e texturas, mas predominam os plásticos rígidos, como em outros modelos da mesma categoria. Os materiais são bem encaixados e não percebi rebarbas. Bancos são confortáveis, mas o isolamento acústico da cabine poderia ser melhor.

Por outro lado, na linha 2026 a versão Impetus ganhou revestimento de couro sintético no painel interno das portas dianteiras, deixando o habitáculo um pouco mais sofisticado.

Imagem: Divulgação

Vale destacar que o Fastback Impetus equipado com os três pacotes opcionais (bancos de couro sintético claro, teto panorâmico e alerta de ponto cego mais serviços conectados chega a custar R$ 178.310.

Considerando exclusivamente a oferta de equipamentos e o desempenho, não vale a pena configurar a versão Impetus com tudo a que tem direito, já que o Fastback Abarth, topo de linha, tem preço sugerido de R$ 177.990, já vem completo e acrescenta calibragem esportiva da suspensão, da direção e do câmbio, além do motor 1.3 turbo flex convencional, capaz de render 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque.

Imagem: Divulgação

Para completar, o Abarth traz de série banco do motorista com ajustes elétricos, algo que o Impetus não oferece nem como opcional.

Segurança: conta com sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, câmera de ré com guias adaptativas, controle de velocidade de cruzeiro tradicional, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de saída involuntária da faixa e farol alto automático. Contudo, traz apenas quatro airbags, contra seis de SUVs na mesma faixa de preço, e não conta com controle de cruzeiro adaptativo nem alerta de ponto cego.

Para equipar a versão Impetus com alerta de ponto cego, é necessário adquirir pacote opcional ao custo de R$ 3.990, que inclui serviços conectados por meio de aplicativo de celular.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: no Fastback e no Pulse, o outro modelo da Fiat que recebeu o sistema híbrido leve Bio-Hybrid, os números de potência e torque continuam os mesmos do motor T200 convencional: até 130 cv e 20,4 kgfm.

Isso significa ótimo desempenho nas acelerações e nas retomadas, tanto na cidade quanto na estrada, combinado com um ajuste de direção e suspensões confortável, sem balançar demais a carroceria.

No Fastback híbrido, o motor 1.0 turbo flex T200 com transmissão CVT é associado a um pequeno motor-gerador e baterias de íons de lítio para, de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), reduzir o consumo em até 11,5% e as emissões em até 15%.

Imagem: Divulgação

Por utilizar a mesma voltagem do sistema elétrico dos automóveis convencionais, foi possível não encarecer ainda mais o sistema híbrido.

Também com o objetivo de deixar o Fastback Hybrid mais acessível, a propulsão elétrica é abastecida por duas baterias: uma de íons de lítio, instalada sob o banco do motorista, com 11 Ah; e a convencional de chumbo ácido, aquela posicionada no compartimento do motor, cuja amperagem subiu de 60 Ah para 68 Ah.

Funciona assim: no lugar do motor de arranque, Pulse e Fastback Hybrid trazem uma máquina elétrica multifuncional com 3 kW de potência (cerca de 4 cv), que reúne as funções de motor de partida, alternador, unidade auxiliar de propulsão e sistema start-stop em uma única peça.

Esse pequeno motor auxiliar desonera o propulsor a combustão no ciclo urbano, fornecendo torque adicional em determinadas situações para reduzir o consumo e as emissões. As respectivas baterias são recarregadas, como em outros híbridos e carros 100% elétricos, nas frenagens e nas desacelerações - nas quais a máquina elétrica funciona como alternador.

Imagem: Divulgação

Uma animação no painel mostra quando a máquina elétrica ajuda na propulsão e quando as baterias são recarregadas - além disso, o acionamento do start-stop ficou bem mais suave.

Medição do Inmetro aponta que o Fiat Fastback T200 Hybrid tem consumo médio de 8,9 km/l (urbano) e 9,8 km/l (rodoviário) com etanol e de 12,6 km/l (urbano) e 13,9 km/l (rodoviário) com gasolina.

O Fastback T200 convencional (R$ 119.990), sem propulsão híbrida, traz médias, respectivamente, de 8,5 km/l e 10,1 km/l com etanol e de 12,1 km/l e 14,9 km/l com gasolina.

Imagem: Divulgação

A variante híbrida, portanto, traz maior consumo de combustível na estrada, onde o SUV não se beneficia do auxílio da máquina elétrica e a recarga das baterias nas frenagens e desacelerações é consideravelmente menos frequente.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional revestido de couro e ajustável em altura e profundidade, banco do motorista ajustável em altura, painel digital de 7 polegadas, central multimídia com tela de 10,1 polegadas com GPS nativo, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução com resfriamento do aparelho, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores externos com iluminação e rebatimento elétrico, bancos de couro, painel das portas dianteiros revestido de couro, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, controle de velocidade de cruzeiro convencional, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 18 polegadas, pintura bicolor, sensor de chuva, câmera de ré, chave presencial, partida remota do motor e faróis e lanternas de LEDs.

