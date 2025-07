Fiat Cronos 2026: com novo visual, sedã automático 'barato' bebe pouco

Lançado em março de 2018, o Fiat Cronos é de uma época na qual os sedãs compactos tinham maior protagonismo, cada vez mais ocupado pelos SUVs de entrada.

Mesmo assim, a categoria dos sedãs de entrada ainda tem o seu lugar, tanto que, no primeiro semestre de 2025, acumulou quase 86 mil unidades emplacadas - das quais cerca de 14,5 mil foram do modelo da Fiat.

Enquanto a marca italiana se prepara para renovar sua linha de modelos compactos no Brasil, que deverá substituir Mobi, Argo e o próprio Cronos nos próximos anos, a Fiat recentemente deu uma renovada no sedã.

Dentre outras novidades da linha 2026, lançada em abril e que hoje tem preços sugeridos entre R$ 106.990 e R$ 119 mil, está o novo design da dianteira, que teve grade, faróis e para-choque redesenhados.

Confira a seguir a avaliação da versão intermediária Drive 1.3, sempre equipada com transmissão automática do tipo CVT - mesma motorização da configuração de topo Precision, mais equipada.

Desvendando o Fiat Cronos Drive 1.3 CVT

Imagem: Divulgação

Design: a maior novidade do Fiat Cronos desde o seu lançamento, em março de 2018, está justamente no design.

Fez bem ao sedã compacto a recente reestilização, que inclui nova grade frontal, exibindo filetes com efeito em três dimensões, para-choques redesenhados e faróis full-LED com assinatura de luz, também de LED e com estilo pontilhado.

A traseira não mudou, mas ainda chama atenção o desenho das lanternas na horizontal.

Imagem: Divulgação

Por dentro, a maior mudança está no acabamento escurecido de todas as configurações, que inclui o forro de teto.

A cabine traz painel com seção central acetinada, para compensar o interior repleto de plásticos rígidos.

É assim também na concorrência.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: na versão Drive 1.3 avaliada, o Cronos traz um pacote interessante de itens de série, esperado em um sedã automático que custa mais de R$ 100 mil.

A lista de equipamentos inclui abertura das portas a distância, vidros elétricos nas quatro portas, central multimídia com Android Auto e Apple Car Play sem fio, volante multifuncional, controle de velocidade de cruzeiro, sensores de estacionamento traseiros. faróis fuil-LED e modo esportivo.

Imagem: Divulgação

Porém, a central multimídia, apesar de trazer boa conectividade e navegação intuitiva, é pequena e tem apenas sete polegadas - ao menos, na linha 2026, está disponível de série desde a versão de entrada Drive 1.0 (a partir de R$ 106.990).

Imagem: Divulgação

Outra ressalta é de que muitos itens desejáveis na configuração Drive 1.3 fazem parte do pacote opcional S-Design, o único disponível, que custa R$ 4.090 e agrega emblemas com acabamento escurecido, aerofólio traseiro, ajustes elétricos dos retrovisores externos, rodas de liga leve de 15 polegadas com pintura escura, ar-condicionado digital, volante revestido de couro, chave presencial, câmera de ré e faróis auxiliares de LED.

Além disso, o banco do motorista tem ajuste de altura, mas a regulagem mais baixa ficou alta demais para o meu gosto, enquanto o volante é ajustável apenas em altura.

A tela multimídia de sete polegadas me parece pequena, ainda mais com o espelhamento Car Play ativado, cuja visualização fica um tanto espremida ao dividir espaço com comandos nativos do veículo.

Imagem: Divulgação

O espaço no banco traseiro não é dos maiores da categoria, mas o porta-malas se destaca ao trazer iluminação e capacidade para 525 litros de bagagens.

Na linha 2026, o sedã ganhou revestimento do teto escurecido e novos revestimento dos bancos (de tecido na versão avaliada).

Imagem: Divulgação

Segurança: esse é um dos pontos nos quais o Cronos poderia e deveria se sair melhor.

É verdade que o sedã da Fiat traz de série os controles de tração e estabilidade obrigatórios, bem como os sensores de pressão dos pneus.

Contudo, deixa a desejar em outros aspectos - como a oferta apenas dos airbags frontais obrigatórios por lei - quatro, apenas na versão de topo Precision (R$ 119 mil iniciais).

Vale destacar que até subcompactos como Renault Kwid já vêm de série com quatro bolsas infláveis.

Por outro lado, a adoção de faróis totalmente iluminados por LEDs a partir da versão Drive é um reforço na segurança a bordo, já que a iluminação da via com esse tipo de tecnologia melhora bastante.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: o motor 1.3 Firefly aspirado entrega uma boa combinação de desempenho e baixo consumo, com seus 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque.

Não chega a empolgar nas acelerações e nas retomadas, mas traz força suficiente tanto na cidade quanto na estrada.

Com CVT, a condução é suave, progressiva e confortável - o motor fica mais ruidoso apenas se você pisar até o fim do curso do acelerador.

Imagem: Divulgação

Para deixar o Cronos um pouco mais esperto, o sedã tem seletor de modo esportivo e o câmbio conta com simulação de sete marchas.

O grande destaque é mesmo o baixo consumo: nas medições do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o Cronos Drive CVT tem médias de 8,6 km/l (cidade) e 10,7 km/l (estrada) com etanol.

Com gasolina, o consumo médio é de 12,6 km/l e 14,6 km/l, respectivamente.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura, travas e vidros elétricos, alarme perimétrico, central multimídia 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, controle de velocidade de cruzeiro, sensores de estacionamento traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, interior escurecido, capa dos retrovisores externos em preto brilhante, portas USB para o banco traseiro,modo esportivo, ar-condicionado digital de duas zonas com saída para o banco traseiro, ar-condicionado analógico, rodas de aço de 15 polegadas e faróis full-LED.

