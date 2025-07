Corolla mantém coroa com 10 anos de garantia e consumo de 17 km/l na cidade

Os sedãs médios, assim como minivans e outras categorias de automóveis que já fizeram sucesso, estão cada vez mais perdendo o protagonismo para os SUVs, os queridinhos dos consumidores, seja no Brasil ou em outros países.

Prova disso é que, em nosso mercado, modelos com carroceria de três volumes como Chevrolet Cruze saíram de linha e até o Honda Civic deixou de ser fabricado aqui, para retornar importado e bem mais caro do que antigamente.

Ao longo dos últimos anos, o Toyota Corolla tem se mantido em linha e há muito tempo é o sedã médio mais vendido do Brasil - ainda que hoje divida a atenção dos consumidores com o Corolla Cross, sua versão com carroceria de utilitário esportivo.

Dentre atributos como mecânica confiável, pós-vendas bem avaliado pelos consumidores e boa valorização na revenda, o Corolla também traz como diferencial o fato de, lá em 2019, ter sido o primeiro carro híbrido flex do mundo produzido em larga escala.

Além disso, o modelo, como outros da marca japonesa, recentemente ganhou no Brasil garantia de até dez anos - o benefício é ativado automaticamente se o proprietário prosseguir com as revisões programadas na rede autorizada Toyota pós o término do período inicial de cinco anos da cobertura de fábrica.

Confira a seguir a avaliação completa da versão Alltis Premium Hybrid do Corolla, que tem preço sugerido de R$ 199.990 na data de publicação desta avaliação.

Desvendando o Toyota Corolla Altis Hybrid 2025

Imagem: Divulgação

Design: o Corolla é um sedã bonito e traz desenho atual, ainda que a atual e 12ª geração tenha sido lançada no Brasil no longínquo setembro de 2019.

Desde então, recebeu apenas uma discreta reestilização em setembro de 2023, que se limitou a novo desenho da grade dianteira e das rodas de liga leve.

Destaque para a dianteira afilada em forma de cunha, trazendo faróis full-LED esguios, e para a traseira com lanternas na horizontal, também iluminadas por LEDs.

Na atual geração, o sedã da Toyota ganhou um visual mais dinâmico e esportivo que deverá ser realçado na 13ª, programada para vir ao mundo no ano que vem, com inspiração forte no novo Toyota Prius vendido em outros mercados.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,63 m de comprimento e 2,70 m de distância entre-eixos, o Corolla oferece bom espaço interno, o que inclui o porta-malas de 470 litros, e conta com bancos bastante confortáveis.

No geral, o acabamento interno é bom, trazendo superfícies emborrachadas no painel e nas portas.

Imagem: Divulgação

Além disso, especialmente na versão topo de linha, é bem equipado: traz painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas e central multimídia de dez polegadas com conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay - essa multimídia, inclusive, foi introduzida na linha 2025, em dezembro do ano passado, e é muito melhor do que as anteriores disponibilizadas no sedã.

Imagem: Divulgação

Fora isso, o Corolla mais caro vem bastante completo, entregando ar-condicionado digital de duas zonas com saída para o banco traseiro, carregamento de celular por indução, chave presencial, partida do motor por botão, retrovisores externos com rebatimento elétrico, banco do motorista com ajustes elétricos e teto solar. Só ficou faltando mesmo o freio de estacionamento eletrônico - no Corolla, ele é convencional, com alavanca.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Corolla manda bem nesse quesito e vem de fábrica, em todas as versões, com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista).

Além disso, a configuração Altis Premium avaliada conta com pacote extenso de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função siga e pare em congestionamentos, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de tráfego cruzado traseiro, alerta de ponto cego, assistente ativo de permanência nas faixas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: quando ao desempenho, o Corolla não chega a empolgar, com seus 121 cv de potência combinada do motor 1.8 flex e dos dois propulsores elétricos - a transmissão é automática do tipo CVT.

Para rodar na cidade, há força mais do que suficiente e é no ciclo urbano que o auxílio elétrico se faz mais presente - na cidade, as desacelerações e frenagens são mais constantes e ajudam a manter a bateria do sistema híbrido carregada.

A alternância da propulsão elétrica e convencional se dá de forma suave e, por vezes, imperceptível - com carga suficiente, o motor elétrico entra em ação em baixas velocidades, como em manobras de estacionamento e ao sair do semáforo. Basta pisar com mais força no acelerador que o propulsor 1.8 entra em ação.

Diferentemente de carros convencionais, em híbridos plenos como o Corolla, cuja bateria não é recarregável na tomada, o consumo é mais baixo na cidade do que na estrada - segundo o ciclo de medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o sedã da Toyota obtém no ciclo urbano médias de 12,5 km/l com etanol e de 17,5 km/l com gasolina. Na estrada, as médias caem para, respectivamente, 10,7 km/l e 15,2 km/l.

Imagem: Divulgação

Além de beber mais na estrada, o Corolla Hybrid fica devendo mais desempenho em rodovias - com auxílio elétrico muito menor, o motor 1.8 é mais exigido e, por funcionar em rotações mais altas, gera mais ruído, vibrações e demora nas retomadas e nas ultrapassagens.

Para aqueles clientes que utilizam o veículo prioritariamente em rodovias, as versões sem tecnologia híbrida do Corolla são as mais indicadas, trazendo motor 2.0 flex aspirado com 175 cv e 21,3 kgfm de torque.

Vale destacar que, independentemente da motorização, o Corolla é um carro muito agradável de dirigir, trazendo suspensão independente nos dois eixos e combinando conforto e estabilidade ao rodar. Nesse quesito, é mais evoluído do que o Corolla Cross, sua versão SUV.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade, painel digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregamento de celular por indução, banco do motorista com ajustes elétricos, partida do motor por botão, chave presencial, monitoramento externo por câmeras, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com saída para a segunda fileira de assentos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função siga e pare em congestionamentos, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de tráfego cruzado, alerta de ponto cego, assistente ativo de permanência nas faixas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, rodas de liga leve de 17 polegadas e teto solar.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.