Citroën Basalt: SUV cupê tem porta-malas de sedã e preço de hatch

Lançado no início de outubro, o Citroën Basalt chegou para ampliar a família de compactos da marca francesa, ao lado do hatch C3 e do SUV C3 Aircross.

Com perfil de cupê, graças à tampa traseira mais inclinada, a novidade da Citroën chega com porta-malas de sedã, com quase 500 litros de capacidade, e preço de hatch.

Sua versão de entrada atualmente está em oferta por R$ 89.990 e vem equipada com câmbio manual e motor 1.0 aspirado.

É mais barata do que variantes de topo de hatches compactos como Chevrolet Onix e Hyundai HB20.

Nesta avaliação, vamos explicar em detalhes como é o Basalt na configuração mais completa, a Shine, que sai por R$ 115.890 e traz propulsor 1.0 turbo flex mais transmissão CVT sob o capô.

Desvendando o Citroën Basalt

Imagem: Divulgação

Design: o Basalt tem, até a coluna C, praticamente o mesmo desenho do Aircross, incluindo a dianteira com luzes diurnas de LEDs rente ao capô e os faróis posicionados mais abaixo.

O estilo robusto é reforçado com molduras plásticas nas caixas de roda e pelo generoso vão livre do solo.

Obviamente, o que mais chama a atenção é a traseira com estilo cupê, exibindo vidro bem inclinado na tampa do porta-malas, que traz um aerofólio integrado, e lanternas tridimensionais com o formato da letra "C".

Pessoalmente, considero o desenho bem equilibrado, mais harmonioso do que o do Fiat Fastback, o outro SUV cupê do Grupo Stellantis.

No Basalt, o perfil de cupê traz a impressão de que se trata de um SUV mais caro e sofisticado.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o Basalt, da mesma forma que os "irmãos" C3 e C3 Aircross, com os quais divide plataforma CMP e uma série de componentes, foi concebido com foco no custo-benefício e no preço competitivo.

Por essa razão, o interior é simples, com predominância dos revestimentos de plástico rígido, mas com avanços em relação ao C3 - o modelo mais barato da família.

A chave já é do tipo canivete, enquanto no C3 ela é tão simples que parece ser daquelas usadas em motos de baixa cilindrada.

Imagem: Divulgação

Outra melhoria em relação ao hatch é o painel de instrumentos digital de sete polegadas do Basalt, igual ao utilizado no Aircross e bem mais elaborado do que o do C3.

Na versão topo de linha Shine que avaliamos, um terceiro item que ajuda a compensar a simplicidade a bordo: o ar-condicionado automático e digital, que estreou no Basalt e agora é um item opcional no Aircross.

A configuração avaliada traz, ainda, sensores de estacionamento traseiros, bancos e volante com revestimento de material sintético "premium", rodas de liga leve diamantadas de 16 polegadas e dois itens relevantes, disponíveis desde a versão de entrada Feel: câmera de ré e central multimídia de dez polegadas com conexão sem fio via Android Auto e Apple CarPlay.

Imagem: Divulgação

Assim como no C3 e no Aircross, a posição de dirigir é bem alta, mesmo com ajuste de altura no banco do motorista - pessoalmente, preferia que fosse um pouco mais baixa.

Medindo 2,64 m de distância entre-eixos, o Basalt traz bom espaço interno e, mesmo com perfil de cupê, acomoda bem até três pessoas no banco traseiro.

Imagem: Divulgação

Graças ao balanço traseiro alongado, que é a extensão da carroceria após o eixo de trás, o porta-malas também é amplo e tem capacidade semelhante à de sedãs: leva até 490 litros de bagagens no padrão VDA.

Um ponto negativo é o uso de lâmpadas halógenas nos faróis e nas lanternas, mesmo na variante topo de linha - nela, apenas as luzes de condução diurna são de LEDs.

Vale destacar que concorrentes na categoria de SUVs compactos já saem da fábrica com faróis full-LED.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Basalt traz estrutura praticamente idêntica à do Aircross, que recentemente foi avaliado com nota zero em teste de impacto do Latin NCAP.

A Stellantis, responsável pela marca Citroën, se manifestou sobre o teste afirmando que "reforça seu compromisso com a segurança veicular e que seus modelos comercializados atendem todas as regulamentações vigentes. A segurança de um carro é um conjunto pensado desde o início do desenvolvimento, e vai muito além da oferta individual de itens de segurança ativa e passiva".

O Basalt sai da fábrica com quatro airbags, controles de tração e estabilidade e monitoramento da pressão dos pneus.

Imagem: Divulgação

Desempenho: o Basalt Shine traz conjunto mecânico que equipa vários modelos da Stellantis e combina bom desempenho com baixo consumo de combustível.

O propulsor 1.0 turbo flex T200, com seus 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, proporciona bastante fôlego mesmo em rotações mais baixas e é bem gerenciado pelo câmbio CVT com sete marchas simuladas.

As suspensões são bem calibradas, entregando conforto sem muita rolagem da carroceria, enquanto o consumo médio, segundo o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) é de 8,3 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol no tanque.

Abastecido com gasolina, as médias sobem para, respectivamente, 11,9 km/l e 13,7 km/l.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura, banco do motorista com ajuste de altura, bancos com revestimento de material sintético, quatro airbags, alarme, chave canivete com telecomando, monitoramento da pressão dos pneus, central multimídia de 10,25 polegadas, painel digital de sete polegadas, controle de velocidade de cruzeiro convencional, limitador de velocidade, câmera traseira, sensores de estacionamento traseiros, ar-condicionado digital e rodas de liga leve diamantadas de 16 polegadas.

