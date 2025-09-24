Chevrolet Onix RS 2026: versão de topo é boa de dirigir, mas entrega idade
Em julho, a General Motors promoveu a maior renovação da atual geração de Chevrolet Onix e Onix Plus desde o seu lançamento, em setembro de 2019.
Tanto o hatch compacto, que já foi o carro mais vendido do Brasil por seis anos consecutivos, quanto sua variante sedã receberam uma reestilização que incluiu dianteira redesenhada e interior modernizado, com direito a painel digital integrado a uma central multimídia maior.
Além disso, a dupla incorporou aprimoramentos como faróis full-LED, nas versões mais equipadas, e uma nova correia banhada a óleo, mas resistente e durável. a fim de minimizar problemas causados por uso de lubrificante inadequado.
Confira a seguir a avaliação da versão topo de linha RS, a mais equipada ao lado da Premier e que investe na aparência esportiva.
Equipado com o conhecido motor 1.0 turbo flex de três cilindros e transmissão automática de seis marchas, o Chevrolet Onix RS 2026 tem preço sugerido de R$ 130.190 na data de publicação desta reportagem.
Desvendando o Chevrolet Onix RS 2026
Design: na primeira reestilização da atual geração, o Chevrolet Onix não mudou muito e a maior parte das novidades externas fica concentrada na dianteira, que exibe grade redesenhada, além de novos para-choque e faróis, que, nas versões mais completas, agora trazem tecnologia full-LED.
Na variante RS, a aparência esportiva está presente em detalhes escurecidos em itens como rodas, grade frontal, teto, spoiler traseiro e aerofólio, instalado na parte superior da tampa do bagageiro.
São novidades que seguramente dão um fôlego renovado ao Onix frente a concorrentes como Hyundai HB20 e Volkswagen Polo, que foram renovados há menos tempo.
Por dentro, as mudanças promovidas na linha 2026 foram mais evidentes (confira a seguir).
Vida a bordo: medindo 4,17 m de comprimento, 1,75 m de largura e 2,54 m de distância entre-eixos, o Chevrolet Onix entrega espaço interno razoável para um hatch compacto e até surpreende ao acomodar ocupantes de maior estatura no banco de trás, onde duas pessoas podem viajar confortavelmente.
Por falar no banco de trás, não foi dessa vez que a Chevrolet instalou saídas do ar-condicionado para os ocupantes da segunda fileira de assentos, mas estes, ao menos, contam com duas portas USB do tipo C para a recarga de celulares e outros dispositivos eletrônicos.
Por outro lado, o porta-malas de 303 litros deixa a desejar e é um dos menores da categoria.
O acabamento no geral mantém a predominância de plástico rígido, inclusive no apoio de braço dianteiro, que deveria trazer um revestimento macio. Contudo, no painel e nas portas, o material é de boa qualidade e traz peças bem encaixadas, além de diferentes texturas.
As saídas de ar com bordas vermelhas, bem como a costura dos bancos na mesma tonalidade, dá o visual esportivo que a versão RS pede, de forma discreta, sem exageros.
A maior novidade da configuração "esportivada" e das demais versões mais completas do Onix e do Onix Plus é mesmo a adoção do mesmo painel digital com tela de oito polegadas que estreou na minivan Spin - que, embora careça de mais opções de personalização, melhorou bastante a percepção de qualidade no interior.
Outro destaque é a nova central multimídia MyLink, que traz navegação intuitiva e tela maior, agora de 11 polegadas, além de contar com Wi-Fi nativo e o sistema de rastreamento e assistência remota OnStar - apenas senti que o equipamento poderia trazer um processamento mais rápido.
Para completar, a versão RS traz uma faixa de LED vermelho que atravessa o painel e o revestimento das portas, que dá um toque de sofisticação, embora pareça um acessório e não item original de fábrica.
O Onix hatch mais caro é bem equipado e traz itens como recarga de celular por indução, chave presencial, partida do motor por botão e ar-condicionado digital e automático (com uma zona de temperatura).
Em relação ao modelo anterior ao facelift, entretanto, perduram alguns detalhes que poderiam ter sido melhorados: a abertura do porta-malas ainda é feita por meio da chave ou de um botão no painel, o repetidor de seta continua instalado nos para-lamas, em vez de migrar para os retrovisores, e as lanternas traseiras, que permaneceram praticamente com o mesmo visual.
Segurança: desde a versão de entrada, na versão avaliada, conta com seis airbags, cinto de segurança do motorista com ajuste de altura, controle de velocidade de cruzeiro convencional, limitador de velocidade, alerta de colisão dianteira, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, monitoramento da pressão dos pneus, faróis full-LED com ajuste elétrico de altura e acendimento automático, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré.
Não conta com itens de condução semiautônoma como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de tráfego cruzado traseiro e sistema de manutenção de faixa. Além disso, traz freios com discos ventilados somente nas rodas dianteiras - as traseiras, como anteriormente, trazem freios a tambor.
Desempenho e autonomia: equipado com motor 1.0 turbo flex de 115 cv e 16,8 kgfm, o Onix RS é um carro com bastante fôlego nas acelerações e nas retomadas, especialmente em vias urbana- na estrada, também rende bem, ainda que falte um pouco de força em velocidades mais altas.
A redução na potência de até 6 cv na linha 2026, necessária para o compacto atender o limite de 115 cv e se enquadrar na isenção de IPI, não afetou a performance do Onix. Já o câmbio automático de seis marchas sequenciais gerencia bem a força disponível, enquanto a suspensão e a direção bem ajustadas entregam boa estabilidade sem comprometimento do conforto.
O consumo de combustível é outro ponto forte do Onix, especialmente ao ser abastecido com gasolina: de acordo com medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o hatch tem médias de 12,1 km/l na cidade e de 15,3 km/l na estrada com o derivado do petróleo no tanque de 44 litros.
Equipamentos: vem de série com volante multifuncional revestido de material sintético que emula couro e ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, bancos de tecido e material sintético que emula couro, painel digital de 8 polegadas, central multimídia com tela de 11 polegadas, conexão sem fio de celulares via Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, W-Fi nativo, sistema de assistência remota e rastreamento OnStar, chave presencial, sistema de som com 6 alto-falantes, 6 airbags, cinto de segurança do motorista com ajuste de altura, controle de velocidade de cruzeiro convencional, limitador de velocidade, alerta de colisão dianteira, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, monitoramento da pressão dos pneus, faróis full-LED com ajuste elétrico de altura e acendimento automático, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré, ar-condicionado digital automático de uma zona, rodas de liga leve de 16 polegadas, teto com pintura preta, detalhes escurecidos, spoilers dianteiros e traseiros e aerofólio traseiro.
Chevrolet Onix RS 2026
PreçoR$ 130.190
Pontos Positivos
- Design
- Conectividade. Tem Wi-Fi nativo em todas as versões
- Baixo consumo de combustível
- Desempenho. Vai bem nas acelerações e retomadas e traz suspensão e direção bem acertadas
Pontos Negativos
- Versão RS não tem assistente de estacionamento como o Onix Premier (R$ 129.190)
- Projeto já mostra sinais do tempo em detalhes como repetidor de seta no para-lama e ausência de botão externo para abertura do porta-malas
Veredito
Na linha 2026, o Chevrolet Onix corrigiu velhos defeitos, como a ausência de painel digital e multimídia pequena. Na primeira atualização relevante em seis anos, o compacto continua atraente pela condução prazerosa, pelo motor potente e econômico e por diferenciais como Wi-Fi nativo desde a versão de entrada. Contudo, a versão RS não faz muito sentido: com preço sugerido de R$ 130.190, é R$ 1 mil mais cara do que o Onix Premier - que não tem o visual esportivo, mas vem mais completa, trazendo o assistente de estacionamento semiautônomo. Além disso, o Tracker Turbo AT custa R$ 119.900, é mais espaçoso e traz motor 1.0 turbo flex mais forte, por trazer injeção direta: rende os mesmos 115 cv, mas entrega mais torque: 18,9 kgfm, ante 16,8 kgfm do Onix.
Motorização
Motor 1.0 turbo flex com injeção indireta de combustível
Combustível
Gasolina ou etanol em qualquer proporção
Potência (cv)
115 cv a 5.500 rpm
Torque (kgf.m)
16,8 kgfm a 2.000 rpm
Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)
10,5 segundos
Velocidade máxima (km/h)
180 km/h
Consumo cidade (km/l)
8,6 (etanol) / 12,1 km/l (gasolina)
Consumo estrada (km/l)
10,9 km/l (etanol) / 15,3 km/l (gasolina)
Câmbio
Automático de seis marchas com trocas sequenciais
Tração
Dianteira
Direção
Elétrica
Suspensão Dianteira
Independente do tipo McPherson com barra estabilizadora
Suspensão Traseira
Eixo de torção
Freios Dianteiros
Discos ventilados
Freios Traseiros
Tambores
Pneus
195/55 R16
Rodas
16 polegadas
Altura (mm)
1.474 mm
Comprimento (mm)
4.169 mm
Entre-eixos (mm)
2.551 mm
Largura (mm)
1.746 mm
Ocupantes
5
Peso (kg)
1.107 kg
Porta-malas (L)
303 litros
Tanque (L)
44 litros
10.000 km
R$ 456
20.000 km
R$ 808
30.000 km
R$ 732
40.000 km
R$ 896
50.000 km
R$ 824
60.000 km
R$ 808
Garantia
5 anos
Airbags Motorista
Airbags Passageiro
Airbags Laterais
Airbags do tipo Cortina
Controle de Estabilidade
Controle de Tração
Freios ABS
Distribuição Eletrônica de Frenagem
Ar-Condicionado
Travas Elétricas
Ar Quente
Piloto Automático
Volante com Regulagem de Altura
Vidros Elétricos Dianteiros
Vidros Elétricos Traseiros
Central Multimídia
Rádio FM/AM
Entrada USB
Banco de Couro
Banco do motorista com ajuste de altura
Desembaçador Traseiro
Computador de Bordo
Acendimento automático dos faróis
Faróis de neblina
Frenagem autônoma de emergência
Sensor de pressão dos pneus
Sensor de pontos cegos
Alerta de colisão
Faróis com regulagem de altura
