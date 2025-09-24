Chevrolet Onix RS 2026: versão de topo é boa de dirigir, mas entrega idade

Em julho, a General Motors promoveu a maior renovação da atual geração de Chevrolet Onix e Onix Plus desde o seu lançamento, em setembro de 2019.

Tanto o hatch compacto, que já foi o carro mais vendido do Brasil por seis anos consecutivos, quanto sua variante sedã receberam uma reestilização que incluiu dianteira redesenhada e interior modernizado, com direito a painel digital integrado a uma central multimídia maior.

Além disso, a dupla incorporou aprimoramentos como faróis full-LED, nas versões mais equipadas, e uma nova correia banhada a óleo, mas resistente e durável. a fim de minimizar problemas causados por uso de lubrificante inadequado.

Confira a seguir a avaliação da versão topo de linha RS, a mais equipada ao lado da Premier e que investe na aparência esportiva.

Equipado com o conhecido motor 1.0 turbo flex de três cilindros e transmissão automática de seis marchas, o Chevrolet Onix RS 2026 tem preço sugerido de R$ 130.190 na data de publicação desta reportagem.

Desvendando o Chevrolet Onix RS 2026

Design: na primeira reestilização da atual geração, o Chevrolet Onix não mudou muito e a maior parte das novidades externas fica concentrada na dianteira, que exibe grade redesenhada, além de novos para-choque e faróis, que, nas versões mais completas, agora trazem tecnologia full-LED.

Na variante RS, a aparência esportiva está presente em detalhes escurecidos em itens como rodas, grade frontal, teto, spoiler traseiro e aerofólio, instalado na parte superior da tampa do bagageiro.

São novidades que seguramente dão um fôlego renovado ao Onix frente a concorrentes como Hyundai HB20 e Volkswagen Polo, que foram renovados há menos tempo.

Por dentro, as mudanças promovidas na linha 2026 foram mais evidentes (confira a seguir).

Vida a bordo: medindo 4,17 m de comprimento, 1,75 m de largura e 2,54 m de distância entre-eixos, o Chevrolet Onix entrega espaço interno razoável para um hatch compacto e até surpreende ao acomodar ocupantes de maior estatura no banco de trás, onde duas pessoas podem viajar confortavelmente.

Por falar no banco de trás, não foi dessa vez que a Chevrolet instalou saídas do ar-condicionado para os ocupantes da segunda fileira de assentos, mas estes, ao menos, contam com duas portas USB do tipo C para a recarga de celulares e outros dispositivos eletrônicos.

Por outro lado, o porta-malas de 303 litros deixa a desejar e é um dos menores da categoria.

O acabamento no geral mantém a predominância de plástico rígido, inclusive no apoio de braço dianteiro, que deveria trazer um revestimento macio. Contudo, no painel e nas portas, o material é de boa qualidade e traz peças bem encaixadas, além de diferentes texturas.

As saídas de ar com bordas vermelhas, bem como a costura dos bancos na mesma tonalidade, dá o visual esportivo que a versão RS pede, de forma discreta, sem exageros.

A maior novidade da configuração "esportivada" e das demais versões mais completas do Onix e do Onix Plus é mesmo a adoção do mesmo painel digital com tela de oito polegadas que estreou na minivan Spin - que, embora careça de mais opções de personalização, melhorou bastante a percepção de qualidade no interior.

Outro destaque é a nova central multimídia MyLink, que traz navegação intuitiva e tela maior, agora de 11 polegadas, além de contar com Wi-Fi nativo e o sistema de rastreamento e assistência remota OnStar - apenas senti que o equipamento poderia trazer um processamento mais rápido.

Para completar, a versão RS traz uma faixa de LED vermelho que atravessa o painel e o revestimento das portas, que dá um toque de sofisticação, embora pareça um acessório e não item original de fábrica.

O Onix hatch mais caro é bem equipado e traz itens como recarga de celular por indução, chave presencial, partida do motor por botão e ar-condicionado digital e automático (com uma zona de temperatura).

Em relação ao modelo anterior ao facelift, entretanto, perduram alguns detalhes que poderiam ter sido melhorados: a abertura do porta-malas ainda é feita por meio da chave ou de um botão no painel, o repetidor de seta continua instalado nos para-lamas, em vez de migrar para os retrovisores, e as lanternas traseiras, que permaneceram praticamente com o mesmo visual.

Segurança: desde a versão de entrada, na versão avaliada, conta com seis airbags, cinto de segurança do motorista com ajuste de altura, controle de velocidade de cruzeiro convencional, limitador de velocidade, alerta de colisão dianteira, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, monitoramento da pressão dos pneus, faróis full-LED com ajuste elétrico de altura e acendimento automático, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré.

Não conta com itens de condução semiautônoma como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de tráfego cruzado traseiro e sistema de manutenção de faixa. Além disso, traz freios com discos ventilados somente nas rodas dianteiras - as traseiras, como anteriormente, trazem freios a tambor.

Desempenho e autonomia: equipado com motor 1.0 turbo flex de 115 cv e 16,8 kgfm, o Onix RS é um carro com bastante fôlego nas acelerações e nas retomadas, especialmente em vias urbana- na estrada, também rende bem, ainda que falte um pouco de força em velocidades mais altas.

A redução na potência de até 6 cv na linha 2026, necessária para o compacto atender o limite de 115 cv e se enquadrar na isenção de IPI, não afetou a performance do Onix. Já o câmbio automático de seis marchas sequenciais gerencia bem a força disponível, enquanto a suspensão e a direção bem ajustadas entregam boa estabilidade sem comprometimento do conforto.

O consumo de combustível é outro ponto forte do Onix, especialmente ao ser abastecido com gasolina: de acordo com medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o hatch tem médias de 12,1 km/l na cidade e de 15,3 km/l na estrada com o derivado do petróleo no tanque de 44 litros.

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional revestido de material sintético que emula couro e ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, bancos de tecido e material sintético que emula couro, painel digital de 8 polegadas, central multimídia com tela de 11 polegadas, conexão sem fio de celulares via Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, W-Fi nativo, sistema de assistência remota e rastreamento OnStar, chave presencial, sistema de som com 6 alto-falantes, 6 airbags, cinto de segurança do motorista com ajuste de altura, controle de velocidade de cruzeiro convencional, limitador de velocidade, alerta de colisão dianteira, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, monitoramento da pressão dos pneus, faróis full-LED com ajuste elétrico de altura e acendimento automático, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré, ar-condicionado digital automático de uma zona, rodas de liga leve de 16 polegadas, teto com pintura preta, detalhes escurecidos, spoilers dianteiros e traseiros e aerofólio traseiro.

