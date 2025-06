Carro ou espaçonave? BMW i7 redefine luxo na era dos veículos elétricos

Hoje em dia, o mercado de automóveis no Brasil e no restante do planeta está repleto de SUVs - que, aqui, já representam cerca de 50% das vendas de carros novos.

Diante dessa preferência dos consumidores, os sedãs já não têm a mesma relevância de antigamente e há montadoras, como Ford e Volvo, que simplesmente deixaram de oferecer veículos com carroceria mais baixa e com três volumes.

Mesmo assim, os sedãs resistem e, dentre as principais marcas premium, ainda são sinônimo de conforto, requinte e prazer ao dirigir.

Na BMW, o sedã Série 7 até hoje representa o topo da cadeia alimentar na gama da fabricante alemã em termos de tamanho e tecnologia - no Brasil, é comercializado exclusivamente em variante 100% elétrica, rebatizada como i7.

Em outros mercados, o modelo também é disponibilizado com motorização a gasolina e até a diesel.

Nesta avaliação, nosso foco é o BMW i7, um gigante com 5,39 m de comprimento, autonomia superior a 450 km com uma carga completa e 544 cv de potência, distribuídos em dois propulsores elétricos.

Comercializado na versão única xDrive60 M Sport, o i7 é um dos carros mais caros da BMW em solo brasileiro, com preço sugerido de R$ 1.372.950. Confira

Desvendando o BMW i7

Imagem: Divulgação

Design: diferentemente do rival Mercedes-Benz EQS, que adota um visual mais arrojado, em forma de cunha e com linhas mais arredondadas, o BMW i7 tem design típico de sedãs, com três volumes bem definidos.

Na dianteira, o capô longo é uma espécie de "assinatura" de design do i7, bem como a gigantesca grade de duplo rim iluminada, ladeada por luzes de condução diurna posicionadas bem no alto, trazendo cristais iluminados por LEDs - os faróis propriamente ditos ficam mais embaixo e também trazem LEDs, bem como comutação automática da luz alta e a função matrix, que recorta o facho de luz para impedir o ofuscamento de veículos no sentido contrário ou trafegando logo à frente.

Na traseira, a aparência é mais convencional e conta com lanternas finas e na horizontal que "invadem" a tampa do porta-malas.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 5,39 m de comprimento, 1,95 m de largura e 3,21 m de distância entre-eixos, o i7 é um veículo imenso, que privilegia o espaço para os ocupantes da segunda fileira de assentos.

Nela, há uma tela tátil de cinco polegadas embutida em cada porta, que permite ajustar a inclinação dos bancos, a função de massagem e até acionar a tela de 31 polegadas e 8k de resolução embutida no teto com streaming - o sistema de som da Bowers & Wilkins é um capítulo à parte, entregando 2.000 W de potência e tecnologia Dolby Atmos de som "espacial".

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Por falar em som, os alertas sonoros do veículo, como em outros carros da BMW, é assinado pelo compositor Hans Zimmer - também responsável por criar efeitos sonoros vinculados à aceleração do veículo, que, no modo mais esportivo, literalmente remetem a uma nave espacial dos filmes de ficção científica.

O banco traseiro localizado atrás do passageiro dianteiro é o local mais confortável do i7 e pode ser reclinado como uma poltrona, com direito a apoio dos pés - todos os vidros de trás, bem como o teto de vidro panorâmico com filetes iluminados e coloridos, contam com cortinas acionadas eletricamente.

Imagem: Divulgação

O acabamento interno é primoroso, trazendo revestimentos de couro premium, enquanto o conforto é reforçado com massagem, aquecimento e ventilação dos bancos - os dianteiros têm ajustes elétricos e memória.

Na primeira fileira, destaque para a manopla de câmbio, para o botão giratório no console central e para os botões de ajuste dos bancos nas portas - todos eles são de cristal Swarovski, enquanto uma faixa no painel e nas portas, que também parece ser de cristal, é feita de um polímero cuja iluminação pode ter a cor customizada, conferindo uma aparência bem futurista ao habitáculo.

Imagem: Divulgação

Como no BMW iX, o i7 tem painel e central multimídia integrados em uma moldura "flutuante" e curvada na parte superior painel, unindo as telas de 12,3 polegadas (cluster) e de 14,9 polegadas (central multimídia).

Um recurso que se destaca, dentre tantas tecnologias e mimos a bordo, é a abertura e o fechamento das quatro portas laterais ao toque de um botão - sensores na parte externa da carroceria detectam eventuais obstáculos para que as portas não batam em paredes e árvores, tampouco nos usuários do carro.

O porta-malas é bem espaçoso, com 500 litros de capacidade. Há uma ressalva: na configuração brasileira, o i7 vem com estepe, algo muito bem-vindo, mas o item "rouba" boa parte do espaço disponível para as bagagens.

Imagem: Divulgação

Segurança: como seria de se esperar, o i7 traz o que há de melhor à disposição dos automóveis da BMW em termos de segurança.

Vem de série assistências semiautônomas à condução que incluem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e a capacidade de fazer por conta própria curvas abertas em rodovias com faixas bem sinalizadas - o condutor deve manter as mãos no volante para não desativar o sistema de segurança.

O carro já sai da fábrica com sensores e tecnologias que o tornam capaz de condução semiautônoma de nível 3, que possibilita rodar sem a intervenção do motorista em rodovias bem sinalizadas nos países onde a legislação permite - o Brasil ainda não é um deles.

O nível de tecnologia a bordo inclui sistema de estacionamento totalmente autônomo, que pode inclusive ser acionado do lado de fora do veículo, por meio de aplicativo no celular.

O i7 é equipado, ainda, com alerta de colisão dianteira e traseira, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, alerta de mudança involuntária de faixa e GPS nativo com realidade aumentada: nele, as indicações de direção aparecem sobre o vídeo em tempo real da visão dianteira do sedã - que traz, ainda, head-up display, que projeta velocidade e outras informações no para-brisa, ajudando o motorista a não desviar a atenção do trajeto.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: o i7 prioriza o conforto a bordo, trazendo rodar suave e alta absorção de irregularidades do piso graças à suspensão a ar adaptativa.

Mesmo com rodas grandes de 21 polegadas, há vezes em que o veículo parece flutuar - o isolamento acústico é outro ponto forte, evidenciado pelo silêncio dos motores elétricos.

Por falar neles, são dois - um instalado em cada eixo, rendem juntos 544 cv e 76 kgfm de torque - suficientes, de acordo com a BMW, para uma aceleração de zero a 100 km/h em 4,7 segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 240 km/h para preservar a bateria.

Mesmo com foco no bem-estar dos ocupantes, o i7 não decepciona quanto à precisão da direção e da pouca rolagem da carroceria e, mesmo medindo 5,39 m de comprimento, tem um comportamento dinâmico ágil, beneficiado pelas rodas traseiras esterçantes - elas viram no sentido oposto ao das dianteiras em baixas velocidades, para facilitar as manobras, e vão no mesmo sentido em velocidades mais altas, para melhorar a estabilidade em curvas e mudanças de trajetória.

Como outros carros de luxo, o sedã da BMW permite ajustar parâmetros como sensibilidade do pedal do acelerador, assistência do volante e calibragem da suspensão, para uma condução mais eficiente ou esportiva - contudo, o seletor de modos de condução traz opções com ajustes previamente estabelecidos e o ajuste individual de cada parâmetro não é dos mais intuitivos.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A bateria gigantesca, com 101,7 kWh de capacidade, é outra característica marcante e torna o i7 um dos automóveis elétricos com maior autonomia disponíveis no mercado brasileiro.

Com uma carga completa, o alcance é de até 479 km segundo o conservador ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), mas, no uso cotidiano, dá para facilmente passar dos 600 km, inclusive no uso rodoviário, no qual não há tantas frenagens e desacelerações para ajudar na recarga, como acontece na cidade.

A bateria do i7 pode ser recarregada de 10% a 80% em eletroposto de corrente contínua e 195 kW de potência em cerca de 35 minutos.

Além disso, vem de série com três carregadores de corrente alternada incluídos no preço: dois wallboxes de 22 kW e um carregador portátil de 11 kW.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Equipamentos de série: volante com ajustes elétricos em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, ventilação, massagem e aquecimento, painel digital 12,3 polegadas, central multimídia de 14,9 polegadas com conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, função de abertura e fechamento automáticos das portas laterais, portas traseiras com tela tátil de 5 polegadas embutida, banco traseiro direito reclinável e com massagem, suspensão a ar adaptativa, vidros laterais traseiros e traseiro com cortina elétrica, teto panorâmico, tela traseira com resolução 8K e 31 polegadas, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e traseira, frenagem automática de emergência, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saídas para as duas fileiras e quatro zonas independentes de temperatura, rodas de liga leve de 21 polegadas, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisores externos com repetidor de seta e rebatimento elétrico, chave presencial, faróis e lanternas de LEDs e som premium da Bowers & Wilkins com 2.000 Watts e Dolby Atmos.

