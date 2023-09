BYD Yuan: SUV elétrico 'diferentão' é gostoso de dirigir, mas vale a pena?

Já ficou no passado o tempo em que carro chinês era associado a baixa qualidade e ideias copiadas de montadoras ocidentais.

Hoje, inclusive, montadoras do gigante asiático estão na vanguarda da eletrificação e vendem veículos não só muito bonitos, como também repletos de inovações que poderiam muito bem ser comercializadas por famosas marcas de luxo.

O Brasil não é exceção e, nos testes de hoje, será possível observar a quantidade de coisas diferentes, as quais estamos nos referindo. E isso partindo de um SUV elétrico com preço competitivo, considerando a oferta de equipamentos, níveis de conforto e desempenho.

É o BYD Yuan, vendido por R$ 269.990. Trata-se do mesmo preço de outro que já testamos, o BYD Song Plus, com a diferença que este é maior e híbrido.

As impressões do seu "irmão" nos foram bem positivas, mas será que o modelo que não queima uma gota de combustível sequer vai seguir na mesma linha? É o que vamos descobrir a seguir.

BYD Yuan Preço R$ 269.990 Carros 4,4 /5 ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO Consumo 5,0 Desempenho 4,0 Design 5,0 Equipamentos 4,0 Espaço Interno 4,0 Manutenção 4,0 Segurança 5,0 Pontos Positivos Personalidade

Conforto e vida a bordo

Desempenho e autonomia Pontos Negativos Não tem abertura elétrica no porta-malas

Não tem Android Auto

luminosidade da multimídia é escura, mesmo com o brilho do máximo Veredito Para quem quer um veículo bem capaz para o uso urbano ou para viagens mais curtas, curtindo o conforto e a precisão da direção e a agilidade ao acelerar, com até 5 pessoas indo com conforto, é a escolha certa. De quebra, temos um carro bem descolado e irreverente, além de diferente da média do segmento. Entretanto, peca em alguns detalhes na conectividade e na interface com menos iluminação do que o ideal, além de não ter abertura elétrica do porta malas. Entretanto, ainda assim, para o que custa, o Yuan é recheado de itens até mesmo de carros bem mais caros do que ele.

Design

Por fora, já é possível perceber que é diferenciado da média dos SUVs. Exibe dianteira com faróis full-LED afilados, grade hexagonal com o emblema da BYD ao centro de uma barra que parece ser de metal

Na lateral, as rodas têm raios múltiplos que compõem um visual mais aquadradado. Além do mais, vemos também uma moldura na coluna traseira com elementos aprofundados que parecem ser até escamas. Uma falta grave para a sua proposta é que o porta-malas não tem funcionamento elétrico

Na traseira, por sua vez, vemos lanternas de LED unidas por uma barra luminosa que atravessa a tampa do porta-malas. Ao todo, o porte é quase o de um SUV médio, pois mede 4,45 m de comprimento, 1,87 m de largura e 1,61 m de altura. Já o entre-eixos é bem mais generoso, com 2,72 m

Mas é no interior que vemos o futurismo tomar conta de verdade. Além das superfícies de couro com relevos ondulados, vemos maçanetas redondas, ressaltadas e que se deslizam de modo a "orbitar" a sua própria estrutura, quando queremos abrir as portas. Nas caixas de som, há cordas laranjas que podem ser "tocadas" como se fossem um violão. A alavanca de câmbio, por sua vez, tem formato de manche de caça

Vida a bordo

A novidade traz acabamentos macios ao toque em todo o interior, com costuras e revestimentos de couro na maioria das superfícies. Os bancos têm dois tons, são elétricos e oferecem tanto ventilação quanto aquecimento

Entre os itens de conectividade se destaca a tela multimídia de 12,8 polegadas (que pode girar para ficar horizontal ou vertical), complementada por um cluster também digital. O manuseio é simples, mas tem horas que as interfaces acabam ficando escuras, principalmente quando há aumento de claridade no interior. Ela tem Apple CarPlay, mas infelizmente não tem Android Auto

O mais legal é o comando de voz, que elimina qualquer necessidade de cliques na interface. Basta pedir para trocar a rádio, mexer no volume ou regular a climatização (entre outras funções) que o robô faz para você

No mais, as luzes são touchscreen, o teto solar é panorâmico e as saídas de ar têm pás bem grandes. Ou seja, permitem um direcionamento muito bom para a climatização

Na segunda fileira, além das saídas de ar traseiras, o acabamento é idêntico ao da frente - cheio de superfícies de couro e sensíveis ao toque. E o grande trunfo é o fato de que não há túnel central. Isso significa que, mesmo a largura não ser grande como a de alguns SUVs médios, a acomodação de três pessoas facilita demais - e, felizmente, se torna possível

Dirigibilidade

Os pneus, com a curiosa designação "Batman" (pois é, não é mentira não), medindo 215/55 R18 e com um perfil ligeiramente mais alto, desempenham um papel notável ao suavizar as imperfeições das ruas da cidade

O Yuan Plus oferece uma sensação dinâmica comparável ao de um modelo menor, inclusive. Outro aspecto positivo é a distribuição de peso altamente equilibrada e a sintonia precisa da suspensão dianteira. Diferentemente de muitos carros elétricos

Nas rodovias e estradas, o isolamento acústico de alta qualidade e a capacidade de frenagem firme e confiável (bem mais do que o "irmão Song Plus), características essenciais para um veículo elétrico

Aos que gostam de fazer um "voo por instrumentos", as câmeras 360 graus podem ser usadas até mesmo em movimento. Seja para monitorar o que está para lá da dianteira e da traseira, ou até mesmo para enxergar os limites das laterais e das rodas, qualquer uma das opções de visualização exterior ajudam muito no trânsito caótico de cidades como São Paulo

Consumo e desempenho

Seu motor produz 204 cv e 31,6 kgfm. A marca divulga uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e a velocidade máxima é de 160 km/h. São três modos de condução: Eco, Normal e Sport. No modo mais agressivo, pode até cantar pneu (sem perda de controle, felizmente) na hora de afundar o pedal direito rapidamente. Tem um fôlego bem vigoroso

Em tomadas domésticas de 220V, o veículo leva 33 horas para carregar. Em aparelhos caseiros de 6,6 kWh o tempo cai para nove horas. Por fim, existe ainda a opção de colocá-lo no carregador ultrarrápido de corrente contínua de 80kW. Nesse cenário, vai de 30% a 80% em 30 minutos. Ao todo, faz bons 458 km de autonomia máxima na cidade

Equipamentos e segurança

Ar-condicionado de duas zonas, teto solar panorâmico, carregador de celular por indução, entradas USB e saída de ventilação para os ocupantes traseiros, retrovisores com rebatimento elétrico, ar-condicionado com dois ajustes independentes de temperatura e mais

Para ajudar na segurança, conta com controles de tração e estabilidade, assistentes de partida em rampa e também descida, além de sensor de estacionamento e ponto cego, câmeras 360º, controle de cruzeiro adaptativo, controle de cruzeiro adaptativo inteligente, alerta e assistência de permanência em faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, entre outros