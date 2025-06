BYD Song Plus 2026 ganha upgrade no visual e roda até 1.200 km com 1 tanque

Um dos automóveis eletrificados mais vendidos do Brasil, superando a marca de 17 mil emplacamentos em 2024, o SUV hibrido plug-in BYD Song Plus recebeu atualizações na linha 2026.

A principal delas o novo visual da versão básica, que agora exibe o mesmo design introduzido no fim do ano passado na configuração topo de linha Premium.

Agora, as duas variantes têm aparência e lista de equipamentos de série idênticas, com diferenças apenas na parte mecânica.

Com preço sugerido de R$ 249.990, o BYD Song Plus padrão ficou R$ 5 mil mais caro, mantendo o motor 1.5 aspirado combinado com um propulsor elétrico, além da bateria com 18,3 kWh de capacidade - a variante premium conta com motor 1.5 turbo, dois motores elétricos e bateria de 26,6 kWh.

Confira a seguir a avaliação do Song Plus 2016 na especificação de entrada.

Desvendando o BYD Song Plus 2026

Imagem: Divulgação

Design: o Song Plus recebeu design idêntico ao da configuração Premium, exibindo dianteira inspirada nos modelos da linha Ocean da BYD.

O resultado ficou muito bom - lembra bastante a frente do sedã Seal, com destaque para os faróis full-LED bem afilados e grade minimalista, composta por quatro lâminas na parte inferior do para-choque.

Imagem: Divulgação

Na traseira, as lanternas de LEDs ganharam novo arranjo interno de luzes e a placa foi deslocada do para-choque para a tampa do porta-malas.

As lanternas são unidas por uma barra iluminada por LEDs que atravessa a tampa do bagageiro, dotada de acionamento elétrico.

Imagem: Divulgação

A frase "Build Your Dreams" foi retirada da traseira, onde se lê apenas a sigla BYD posicionada acima das lanternas - como em outros modelos mais recentes da marca chinesa.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,77 m de comprimento, 1,89 m de largura e 2,76 m de distância entre-eixos, o Song Plus 2026 se destaca, como seu antecessor, pelo bom espaço interno

Nele, cinco ocupantes podem viajar confortavelmente, especialmente no assento traseiro, cujo encosto pode ser reclinado.

Imagem: Divulgação

A capacidade do porta-malas, por sua vez, é de bons 552 litros, apesar da redução de 22 litros em relação Song Plus 2025.

A cabine traz acabamento caprichado, com superfícies macias ao toque e bancos e painéis de portas revestidos com material sintético semelhante ao couro - na linha 2026, o modelo ganhou a opção de acabamento interno combinando os tons caramelo e preto, que se une à combinação de cinza claro com azul anteriormente disponibilizada.

Imagem: Divulgação

Vale destacar a central multimídia com tela giratória de de 15,6 polegadas com interface intuitiva e boa resolução, trazendo conexão sem fio com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay.

O console central do Song Plus padrão agora é igual ao da versão Premium, trazendo visual mais sóbrio moderno, com acabamento preto brilhante nos botões e alavanca de câmbio pequena.

Imagem: Divulgação

Ficou bem melhor.

A lista de comodidades a bordo é extensa e inclui bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, teto solar panorâmico, ar-condicionado de duas zonas com saídas para o banco traseiro, recarga de celulares por indução e o mesmo sistema de som Infinity com dez alto-falantes e subwoofer do Song Plus Premium.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Song Plus 2026 traz seis airbags e vem de série com um pacote completo de assistências à condução, como alerta de colisão, frenagem automática de emergência, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com manutenção de faixa - o carro é capaz de fazer curvas sozinho, mas esse sistema é desativado após alguns segundos se você não mantiver as mãos no volante. A exemplo da configuração Premium, agora o modelo traz de série um head-up display com caracteres grandes e de fácil leitura.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: na linha 2026, a versão padrão do Song Plus não ganhou alterações mecânicas, mantendo o motor 1.5 aspirado a gasolina, combinado com um propulsor elétrico no eixo dianteiro, onde fica a tração.

Com os mesmos 235 cv de potência e 40,1 de torque combinados da linha 2025, o SUV traz bom desempenho, entregando força mais do que suficiente nas acelerações e nas retomadas - a aceleração de zero a 100 km/h acontece, segundo a BYD, em 7,9 segundos, bom número para um veículo com peso de 1.830 kg em ordem de marcha.

A título de comparação, a versão Premium, equipada com motor 1.5 turbo e dois propulsores elétricos, um em cada eixo, entrega 324 cv e tração integral para sair da imobilidade e chegar a 100 km/h em 5,2 segundos.

Imagem: Divulgação

As suspensões, como em outros modelos da BYD, são macias e privilegiam o conforto, absorvendo bem as irregularidades do piso.

Pessoalmente, preferia um ajuste um pouco mais rígido, para reduzir o balanço da carroceria nas frenagens e nas mudanças mais bruscas de trajetória.

O Song Plus manteve a bateria do sistema elétrico com capacidade e 18,3 kWh, o que, de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), permite rodar 63 km no modo 100% elétrico - na cidade, onde a energia das frenagens e desacelerações é mais aproveitada para a recarga, é possível rodar até cerca de 70 km sem gastar combustível.

O modelo da BYD pode ser ajustado para usar o motor a gasolina para manter as baterias carregadas, enquanto a recarga na tomada pode ser feita apenas em corrente alternada com potência máxima de 6,6 kW - o tempo de recarga é de aproximadamente três horas.

Em relação ao consumo de combustível, as médias são de 15 km/l na cidade e de 11,2 km/l na estrada, de acordo com o Inmetro (o alcance é maior na cidade, pois no ciclo urbano a propulsão elétrica é mais acionada. A montadora informa autonomia de até 1.200 km com o tanque cheio e a bateria totalmente carregada.

A versão de topo Premium, por sua vez, teve um upgrade de 18,3 kWh para 26,6 kWh na linha 2026, além de a potência máxima de carregamento ser ampliada de 6,6 kW em corrente contínua para 18 kW em corrente alternada. Conforme a BYD, essa configuração mais cara pode ser recarregada em menos de uma hora e 30 minutos e traz autonomia de até 87 km no ciclo do Inmetro.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos e ventilação, teto solar panorâmico, som premium Infinity com dez alto-falantes, painel com tela customizável de 12,3 polegadas, central multimídia giratória com tela de 15,6 polegadas, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, bancos revestidos com couro sintético, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, sistema ativo de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem autônoma, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital de duas zonas com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 19 polegadas, sensor crepuscular, head-up display, câmeras "360 graus" de alta resolução, GPS integrado, chave presencial e faróis e lanternas de LEDs.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.