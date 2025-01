BYD Shark: picape faz 40 km/l na cidade, mas apenas sob uma condição

Líder em vendas de veículos eletrificados no Brasil, há poucos meses a BYD ampliou sua gama no país ao lançar sua primeira picape.

Lançada em outubro e importada da China, a Shark tem porte médio e construção convencional, com carroceria sobre chassi de longarinas, a exemplo de concorrentes já estabelecidas como Toyota Hilux, modelo mais vendido da respectiva categoria.

Diferentemente das rivais, a representante da BYD no segmento traz propulsão híbrida plug-in, com bateria recarregável na rede elétrica e a capacidade de rodar algumas dezenas de quilômetros no modo 100% elétrico.

Como seria de se esperar, é dotada de tração nas quatro rodas, mas sem o esquema tradicional de caixa reduzida e transmissão por eixo cardã para as rodas de trás: a Shark impulsiona as rodas traseiras com um motor elétrico e todo o gerenciamento da tração é eletrônico.

Ao todo, ela traz três motores: 1.5 turbo a gasolina e dois elétricos, um em cada eixo.

A Shark tem versão única e preço sugerido de R$ 379.800 - é, portanto, mais cara do que a configuração todo de linha das demais picapes médias com motor a diesel do mercado.

Confira a seguir a avaliação completa.

Desvendando a BYD Shark

Imagem: Divulgação

Design: a BYD Shark chama a atenção com sua dianteira alta e quadrada, onde os faróis enormes de LEDS são interligados na parte superior por uma barra iluminada, acima do logotipo gigante da BYD.

A dianteira lembra a da picape 100% elétrica Ford F-150 Lighting, mas nem por isso a Shark não tem personalidade própria no quesito design.

O visual bem retilíneo com cantos arredondados traz personalidade ao visual da picape chinesa e isso inclui a traseira, com lanternas de LEDs também conectadas por uma faixa iluminada na parte de cima da tampa da caçamba - que tem abertura elétrica e, a exemplo da dianteira, exibe o emblema da BYD em tamanho avantajado.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 5,46 m de comprimento, 1,97 m de largura, 1,92 m de altura e 3,26 m de distância entre-eixos, a Shark é cerca de 20 cm mais comprida do que a VW Amarok e traz bom espaço para cinco ocupantes.

Os bancos são bastante confortáveis, inclusive os assentos traseiros, especialmente os dois junto às portas -o assoalho plano, graças à ausência do eixo cardã, é outro detalhe que favorece o conforto a bordo.

Quem viaja na frente tem a comodidade dos bancos com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento.

Imagem: Divulgação

O acabamento interno é muito bom, abusando de superfícies macias ao toque e de diferentes texturas no revestimento - destaque para o tom vermelho nas molduras das saídas do ar-condicionado, também presente no contorno dos porta-copos e na costura dos bancos, do volante e do painel das portas.

O console central elevado cheio de botões, incluindo o seletor de marchas, é inspirado em controles de aeronaves e divide as atenções com a central multimídia giratória de 12,8 polegadas que traz GPS nativo e conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay.

Imagem: Divulgação

Quanto à lista de equipamentos, a picape híbrida é bem recheada e vem de série com rodas de liga leve de 18 polegadas, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, recarga de celular por indução e uma função bastante útil, presente em outros modelos eletrificados da BYD - a capacidade de usar a bateria do sistema híbrido para alimentar dispositivos eletroeletrônicos externos, como um power bank gigante.

Imagem: Divulgação

Um ponto fraco da picape é a capacidade de carga de apenas 790 kg, semelhante à de picapes compactas - a caçamba, por sua vez, traz capacidade volumétrica de 1.200 litros.

Segurança: em relação aos itens de segurança, a Shark é bem servida, trazendo seis airbags e pacote completo de assistências à condução, que inclui alerta de colisão dianteira e traseira, frenagem automática de emergência, aleta de ponto cego, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com centralização de faixa e função "stop & go", sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento externo "360 graus" com câmeras e monitoramento da pressão dos pneus.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: a combinação do motor 1.5 turbo a gasolina e com os dois propulsores elétricos, um em cada eixo, rende 437 cv, numero que torna a Shark a picape média mais potente da atualidade no mercado brasileiro.

Dotada de tração integral e com tanta cavalaria à disposição, acelera de zero a 100 km/h em 5,7 segundos de acordo com a BYD - desempenho superior ao da Ford Ranger Raptor, que traz motor V6 biturbo de 397 cv e, de acordo com a fabricante, leva 5,8 segundos para sair da imobilidade e atingir 100 km/h.

Na prática, a Shark anda muito bem, proporcionando respostas imediatas ao pisar no acelerador. Ao mesmo tempo, a carroceria balança um pouco nas frenagens e nas mudanças bruscas de trajetória, por conta do ajuste das suspensões mais voltado ao conforto.

Imagem: Divulgação

A eletrônica se encarrega de gerenciar a distribuição do torque para cada roda, o que faz da picape da BYD um veículo surpreendentemente estável e "nos trilhos", considerando peso elevado de 2.710 kg em ordem de marcha.

Quanto à capacidade off-road, a picape da BYD tem seletor de diferentes tipos de terreno e tração nas quatro rodas com gerenciamento eletrônico - vale ressaltar que, diferentemente de outras picapes médias, com propulsão convencional a combustão, a Shark não dispõe de caixa reduzida nem de transmissão mecânica da tração para o eixo traseiro, por cardã.

Nela, o gerenciamento do envio de torque para cada eixo é totalmente eletrônico e a tração traseira é sempre elétrica.

Com carga suficiente na bateria do sistema híbrido, o consumo informado no computador de bordo pode passar dos 40 km/l na cidade, onde nessa condição a tração é elétrica na maior parte do tempo -também é no ciclo urbano que as desacelerações e frenagens ajudam mais a manter a bateria carregada.

Porém, com pouca carga disponível, ou se a picape for ajustada para manter a bateria carregada por meio do motor a combustão, o gasto de combustível fica até maior do que as concorrentes equipadas com propulsão convencional e motor turbodiesel - nesse caso, obtive consumo urbano em torno de 8 km/l, apenas.

Imagem: Divulgação

Portanto, para realmente gastar pouco combustível, o indicado é recarregar a bateria na rede elétrica regularmente - a Shark aceita carregadores de até 6,6 kW em corrente alternada e de até 55 kW em corrente contínua.

Ao mesmo tempo, a picape é capaz de rodar no modo 100% elétrico, sem gastar nada de combustível. Com bateria de 29,6 kWh totalmente carregada, a autonomia média é de 57 km no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e de 100 km na medição chinesa NEDC.

Voltando ao consumo de gasolina, o Inmetro informa médias de apenas razoáveis 9,5 m/l na cidade e de 7,7 km/l na estrada - onde o motor a combustão predomina, seja para tracionar a picape, seja para manter a carga da bateria.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, banco traseiro bipartido e rebatível, painel de 10,25 polegadas, central multimídia com tela giratória de 12,8 polegadas e GPS integrado, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e traseira, frenagem automática de emergência, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de pontos cegos, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saída para o banco traseiro e duas zonas de temperatura, rodas de liga leve de 18 polegadas, sensor de chuva, abertura elétrica da tampa da caçamba, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, função de recarga V2L de dispositivos elétricos externos, chave presencial e faróis e lanternas de LEDs.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.