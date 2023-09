BMW iX1: SUV elétrico é futurista e afiado para dirigir, mas vale a pena?

O ano de 2023 tem sido marcado por uma verdadeira enxurrada de lançamentos de carros elétricos e híbridos no mercado brasileiro. E seguindo a tendência incansável de aumento de SUVs nas casas dos brasileiros, os utilitários esportivos que não queimam combustível agora também são a bola da vez, principalmente no segmento premium.

Marcas tradicionais e chinesas - que têm chegado mais recentemente ao nosso país - estão investindo nesse tipo de tecnologia e a concorrência entre elas faz com que os preços caiam ao consumidor.

Mas as montadoras de luxo ainda se seguram um pouco mais do que as de maior volume. Exemplo disso é que o carro dos nossos testes, o BMW iX1, custa R$ 421.950 - o que não é pouco dinheiro.

O que faz com que as marcas premium se mantenham interessantes é a mesma receita de sempre: exclusividade, tecnologia, requinte e qualidade superior. Agora com os carros elétricos, esses pilares se tornam, inclusive, meios de mostrar ao consumidor o que poderá ser o automóvel do futuro.

Será que, no caso do iX1, ele faz isso de uma forma que possamos nos fascinar? Ou será que, pelo fato de ser o elétrico mais em conta da marca, essa tarefa é exclusiva dos modelos mais caros? É o que vamos descobrir a seguir.

BMW iX1 Carros 4,6 /5 ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO Consumo 4,0 Desempenho 5,0 Design 5,0 Equipamentos 5,0 Espaço Interno 4,0 Manutenção 4,0 Segurança 5,0 Pontos Positivos Design e acabamentos

Desempenho, segurança e diversão ao volante

Equipamentos Pontos Negativos Espaço para os pés de quem se senta no meio da fileira de trás

Autonomia não é baixa, mas também não é das mais elevadas

Poderia ter som emulado das baterias mais presente Veredito Depois de tudo o que vimos, podemos concluir que tanto é um BMW legítimo - com personalidade, bons acabamentos, que acelera bem, faz muita curva e instiga os ocupantes - como também é um prato tão cheio quanto os modelos mais caros aos que apreciam a tecnologia e a mobilidade dos novos tempos. Soube trazer as novidades dos 'irmãos' maiores e aplicar em uma carroceria menor. Quem sabe um dia a renda do brasileiro vá aumentar o bastante para vermos mais pessoas guiando carros assim por aí?

Design

Nos faróis, tudo agora está concentrado no sistema full-LED. Por isso, o carro perdeu os auxiliares. O desenho do componente ficou mais fino e esticado que o do anterior. A grade está mais quadrada e maior, pintada em preto brilhante

Visto de lado, o carro tem linha de cintura mais alta e as maçanetas agora são embutidas. Além do mais, suas rodas de 20 polegadas exibem vários finos raios, com pintura predominantemente cinza fosca

A traseira do iX1 traz lanternas de LEDs (com assinatura na hora de abrir e fechar o carro) tridimensionais e um spoiler na parte superior da tampa. Uma tendência nos novos modelos da BMW, parte do pára-choque do SUV tem imitação de saída de escape - só para não "perder o hábito", pois carro elétrico não tem exaustão. Já o porta-malas, com 490 litros de capacidade, tem abertura elétrica

Vida a bordo

Por dentro, vemos as duas telas de instrumentação (10,25") e infotenimento (10,7"), colocadas lado a lado e com um efeito curvo para melhorar a visualização, principalmente por parte do motorista. Trata-se do intuitivo sistema operacional que está entrando em todos os novos BMW apresentados desde 2021 - e esse não é exceção

Há conectividade mais rápida e sem fios, gráficos mais rápidos, novas funções de assistência ao motorista e, claro, menos botões físicos e mais funções controladas por toque na tela central, mas também por comandos de voz

O seletor do câmbio é bem baixinho, o que ajuda também a tornar mais livre a zona entre os bancos dianteiros, onde existe uma ponte com atalhos para comandos (entre eles, o sistema de som e os modos de condução). Em baixo do console (que é suspenso como o do seu "irmão" maior IX), há um vão, muito bom para colocar pequenos objetos

Já os porta-copos ficam posicionados entre ele e o carregador de smartphones sem fio, posicionado na vertical e com trava para que o celular não fique "sambando". Um dos itens que dão charme e muita iluminação à cabine é o teto solar panorâmico

E por falar em iluminação, a cabine tem sistema personalizável. Dá para mudar a cor das luzes da porta e dos painéis - colocando tons de laranja ou azul, por exemplo

A BMW caprichou no acabamento do novo iX1. Há muitas superfícies emborrachadas em portas e painéis, e uso de alumínio em vários detalhes do carro. O volante multifuncional é novo, com comandos para o multimídia e os sistemas de assistência

Algo que faz o passageiro ficar com inveja de quem está ao volante é o fato de que há massagem só no banco do motorista. São alguns modos de condução, todos trabalham com suavidade e servem mais para o relaxamento mesmo

Dirigibilidade

Ao volante, o BMW iX1 é o carro que você quiser. Ainda que os bancos tenham mais firmeza do que maciez, nos modos mais "civis" de condução o carro se comporta com suavidade. O isolamento acústico é primoroso e a suspensão mantém bastante o conforto da cabine

Já no modo esportivo, a direção fica ainda mais pesada, aumentando a ótima aptidão que o carro tem de fazer curvas com equilíbrio e muita firmeza na carroceria. Nem mesmo em altas velocidades o SUV inclina ou balança nas curvas

Aliás, o carro é também muito estável em acelerações com pé cravado no pedal da direita. A direção se mantém firme e a dianteira nem ameaça escapar.É fácil identificar o iX1 como um autêntico BMW

E também da nova função "boost" colocada na borboleta do volante, que serve para dar um pouco mais de rendimento à motorização durante um tempo limitado, independentemente do modo de condução em que se está

Os freios, por sua vez, são generosos discos ventilados na frente e atrás, que dão bastante confiança na hora de precisar reduzir a velocidade com mais ferocidade

Consumo e desempenho

Os números respaldam oque falamos até agora. Conta com tração integral (com um motor em cada um dos eixos), que ao todo produzem 313 cv e 50,3 kgfm. Com isso, a marca acelera até 100 km/h em 5,6 segundos e chega aos 180 km/h (limitados eletronicamente)

E não deixa de ser um carro focado na eficiência. Tem autonomia de 303 km pelo Inmetro (ou 439 km no ciclo WLTP). Seu carregamento pode ser feito em corrente alternada com uma potência de até 11 kW

Como opção, existe a recarga com corrente alternada trifásica de até 22 kW. Assim, a bateria pode ir de zero a 100% de sua capacidade em 6 horas e 30 minutos (de série) ou 3 horas e 45 minutos (opcional)

A potência em corrente contínua é de até 130 kW. Nessa configuração, vai de 10 a 80% de capacidade em 29 minutos. Ou seja, em uma estação rápida, consegue até 120 km a cada 10 minutos

Equipamentos e segurança

Os que gostam mais da conectividade vão querer explorar a multimídia sensível ao toque, além do assistente de voz com inteligência artificial da própria BMW, há ainda concierges como Amazon Alexa e Siri, da Apple

Ainda no capítulo conectividade, há quatro entradas USB do tipo C na cabine, duas para os ocupantes da frente e duas para os de trás. Android Auto e Apple CarPlay têm conexão sem fio

Outro destaque fica por conta do navegador GPS com realidade aumentada. Na função 3D, ele exibe detalhes das cidades - como edifícios e rios - em desenhos bem realistas. Como se não bastasse, mostra imagens da câmera dianteira, junto com grandes setas de indicação, quando o motorista está se aproximando de uma conversão

Entre os assistentes de condução, há o auxílio às manobras de estacionamento, o controlador de velocidade adaptativo e o leitor de faixas com função de manutenção e centralização, bem como câmeras 360 com vista de cima. Há também controle de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem de emergência, alerta de ponto cego

Os faróis, por sua vez, são full-LEDs com sistema matricial - a tecnologia antiofuscamento adapta o facho alto automaticamente. Outro destaque fica por conta do sistema de som da Harman-Kardon, que transmite as músicas com muita potência e pureza, seja lá qual for o gênero musical de preferência de quem estiver a bordo