Potente e tecnológico, Jaecoo 7 eleva briga entre chinês no Brasil

Após um ano se preparando para entrar no mercado brasileiro, a Omoda Jaecoo chegou com dois modelos. A aposta de maior volume é da segunda marca, já que o primeiro produto desta traz tecnologia híbrida plug-in. Estamos falando do Jaecoo 7, modelo que tem preço de BYD Song Plus com 104 cv de potência a mais.

São duas versões para o Jaecoo 7 no Brasil. A de entrada, Luxury, custa R$ 230 mil. São R$ 19 mil a menos que o Song Plus. Já a topo de linha Prestige tem preço sugerido de R$ 250 mil - o mesmo do modelo da BYD.

Seu conjunto híbrido entrega 339 cv de potência, ante os 235 cv do Song (que é o PHEV mais vendido no mercado brasileiro). Por outro lado, o BYD é 20 cm maior e mais espaçoso que o Jaecoo 7, que tem os mesmos 4,50 metros de comprimento de seu "primo" Tiggo 7. É que Omoda e Jaecoo são as marcas internacionais do Grupo Chery.

Assim, apesar de chinesas, foram criadas para atuar em mercados externos. Por isso, seus carros não são vendidos na China (leia detalhes aqui). Vale destacar que, no Brasil, as duas marcas atuam juntas, formando a empresa Omoda Jaecoo, que tem operação independente da Caoa Chery.

De volta às comparações entre Jaecoo 7 e outros veículos, próximo em potência e preço está o Haval H6 PHEV19, por R$ 244 mil e com 326 cv. Porém, o GWM tem porte de Song Plus. Já o Tiggo 7 Pro oferece 317 cv por R$ 220 mil.

Desvendando o Jaecoo 7

Design e interior: o Jaecoo 7 chama a atenção pela imensa grade frontal com barras horizontais. O conjunto óptico dianteiro tem um elemento vertical na parte de cima, dois no centro e os faróis auxiliares na parte de baixo. A dianteira é tão imponente que o carro passa a impressão de ser maior do que realmente é.

As rodas são de 19" em pneus 235/50, e têm capas aerodinâmicas para garantir melhor eficiência. Visto de lado, o modelo guarda certa semelhança com carros da Land Rover, como Velar e Evoque. A traseira se destaca pelas lanternas interligadas e o porta-malas tem abertura elétrica na versão topo de linha. São 500 litros de capacidade.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Vida a bordo: um dos maiores destaques do Jaecoo 7 é o acabamento interno muito bem feito, algo comum em carros chineses desta categoria. Os revestimentos são de qualidade e os materiais, emborrachados. Até a forração do carregador de smartphones sem fio é requintada.

Outras coisas comuns em carros chineses são o painel de instrumentos digital e configurável com tela flutuante e a concentração de comandos das funções do veículo no multimídia (com monitor vertical). Mas há alguns botões no console central, como os para acionamento dos modos elétrico e híbrido.

O console, aliás, é suspenso, e as entradas USB dianteira ficam abaixo dele. Há ainda um porta-objetos central. A cabine traz iluminação personalizável, Já os bancos dianteiros, com comandos elétricos, são bem confortáveis. O Jaecoo 7 traz teto solar panorâmico.

Usabilidade e tecnologia: Os atalhos e comandos na tela são mais óbvios e fáceis de encontrar do que em outros modelos feitos na China. É provável que isso ocorra porque, como esses produtos não são vendidos no País de origem, pode haver mais preocupação com a tradição automotiva de mercados globais.

Mas alguns problemas de usabilidade ainda estão lá. Como nos Volvo EX30 e EX90, para ajustar os retrovisores laterais é preciso selecionar a função no multimídia (e depois usar teclas no volante). Seria muito mais simples ter botões nas portas ou painéis, como em quase todos os carros - inclusive a maioria dos chineses à venda no País.

Outra chateação é a câmera de vista panorâmica. Muito útil em situações como trânsito e manobras de estacionamento, ela entra em ação toda vez que se aciona a seta. Se o motorista estiver usando o navegador GPS, pode errar o caminho na hora de fazer uma conversão.

E por falar em GPS, o Jaecoo 7 traz Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Também há muitos sistemas ADAS de assistência à condução, como ACC, leitor de faixas com correção e centralização e frenagem autônoma de emergência (menos intrusiva que em outros modelos feitos na China).

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Desempenho: o motor a combustão é um 1.5 de 135 cv. O propulsor principal do sistema é o elétrico, com 204 cv. Combinado, o sistema entrega 339 cv e 52 kgfm de torque. A bateria tem 18,3 kWh e pode ser recarregada em até 40 kWh em corrente contínua (DC). Nesse caso, são 20 minutos até 80%.

Em corrente alternada (AC), o carregamento é em até 3,3 kW. A autonomia do Jaecoo 7 no modo elétrico é de 79 km. Na cidade, dá para rodar sempre no modo EV, como em outros híbridos recarregáveis na tomada que têm boa autonomia.

Para acelerar, embora o motor elétrico e seu torque instantâneo entrem antes do propulsor a combustão, ele tem início do processo um tanto lento para um carro de 339 cv (o peso da bateria grande contribui para isso). Porém, após embalar, faz jus à toda potência que oferece, apresentando muita agilidade.

O Jaecoo 7 acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos, de acordo com informações da fabricante. Vale destacar que a troca entre um motor e outro é suave, quase imperceptível.

Outra característica marcante de carros chineses é a suspensão molenga. No Jaecoo 7, o ajuste é um pouco mais firme que a maioria, embora o carro ainda seja muito focado no conforto e acabe tendo dificuldades com pisos muito irregulares mesmo assim. Foi feita adaptação às condições do País, mas valeria a Omoda Jaecoo ter trabalhado com a Caoa Chery, já que o Tiggo 7 tem sistema bem acertado.

Em curvas, por exemplo, o maior problema não é a suspensão. É a direção, muito mole e carence de precisão nas respostas. Aqui, a dica é acionar o modo Sport de condução, que muda bastante o comportamento desse componente.

Assim, as respostas ficam mais precisas, algo importante não apenas para o prazer de dirigir, mas também para a sensação de segurança - especialmente em rodovias e estradas com muitas curvas.