Chevrolet Equinox EV agrada, mas cobra caro para tentar ser premium

O Chevrolet Equinox EV aposta no design arrojado, conjunto mecânico moderno e autonomia competitiva para enfrentar rivais já consolidados. Isso porque cobrar R$ 440.190 pelo modelo elétrico o coloca em uma briga de 'cachorro grande' com opções luxuosas - e mais glamourosas - do segmento premium.

O preço também chama a atenção pelo fato de ficar apenas R$ 60 mil abaixo do Blazer EV — um modelo mais robusto e com mais potência, o que evidencia a estratégia da montadora de posicionar o SUV como um produto de alto valor agregado.

A questão é: vale pagar tudo isso para levar o elétrico da GM para casa? É o que vamos mostrar a partir de agora.

Desvendando o Chevrolet Equinox EV

Design: com 4,84 metros de comprimento, 1,65 m de largura e 2,95 metros de entre-eixos, o Equinox EV se destaca pelo porte avantajado, que nada faz lembrar a versão a combustão. Uma barra de LED percorre toda a dianteira, enquanto os faróis de LED ficam discretamente alojados no para-choque com acabamento texturizado, integrando-se à grade frontal selada, característica dos modelos elétricos.

Nas laterais, o modelo exibe rodas de 19 polegadas e maçanetas embutidas que se projetam automaticamente com a aproximação da chave - recurso que melhora a aerodinâmica e contribui para a autonomia.

Na traseira, o estilo adota linhas mais conservadoras, com lanternas conectadas por uma faixa luminosa horizontal, sem o mesmo impacto visual da dianteira. O porta-malas acomoda 441 litros, volume dentro da média da categoria.

Vida a bordo: durante a avaliação do modelo em condições reais — tanto na cidade quanto em rodovias —, o Equinox EV demonstrou bom isolamento acústico e conforto ao rodar. O quadro de instrumentos digital tem 11 polegadas e oferece 20 modos de exibição configuráveis, mostrando dados sobre eficiência energética, status do veículo e conteúdo multimídia.

O painel central de 17,7 polegadas é sensível ao toque e controla praticamente todas as funções do carro. O ponto negativo é que roda apenas o Google Automotive, sem permitir espelhamento via Apple CarPlay ou Android Auto. O pacote inclui ainda conectividade Wi-Fi com franquia mensal de 20 GB por quatro anos, para até sete dispositivos simultâneos.

Outro destaque é a ausência de botão de ignição para ligar o veículo: basta portar a chave no bolso e pressionar o pedal de freio para que o sistema seja ativado. O desligamento ocorre ao selecionar a posição "P" no câmbio, localizado na coluna de direção, e abrir a porta.

Desempenho: nas avaliações realizadas, o SUV demonstrou desempenho satisfatório tanto em trajetos urbanos quanto em rodovias. A entrega de torque é imediata, mas progressiva, sem características agressivas.

Equipado com dois motores elétricos que entregam 292 cv e 46 kgfm de torque, o Equinox EV acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos.

O conjunto de baterias de íon-lítio com 85 kWh garante ao modelo uma autonomia de 443 km segundo o padrão do Inmetro. O veículo é compatível com carregadores de até 22 kW em corrente alternada e 150 kW em corrente contínua, o que reduz significativamente o tempo de recarga.

Equipamentos: entre os itens de série, o Equinox EV traz oito airbags, teto solar panorâmico, frenagem automática de emergência, controle de estabilidade e tração, alerta de tráfego cruzado, assistente de permanência em faixa e sistema de monitoramento de ponto cego ativo mesmo com o carro desligado.

Também fazem parte da lista banco do motorista com ajustes elétricos, porta-malas com abertura elétrica e quatro entradas USB-C. Por outro lado, itens como banco do passageiro com regulagem elétrica e carregador por indução ficaram de fora.