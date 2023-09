Audi e-tron GT: como o carro do Homem de Ferro se sai no dia a dia

O Audi e-tron GT - mais conhecido por muitos como o carro do Homem de Ferro - está no Brasil há apenas dois meses em sua versão de base, a Quattro, por R$ 699.990. Isso significa que agora o brasileiro pode comprar o carro do super-herói mais rico de todos, sem pagar os R$ 1,1 milhão pela versão RS, equivalente à qual ele usa no filme dos Vingadores.

Aos que ainda não estão muito convencidos e continuam achando R$ 700 mil muita grana (e não deixa de ser verdade), é bom saber que isso é menos do que o seu "primo", o Porsche Taycan 4S, que custa a partir de R$ 745 mil (e é basicamente o mesmo carro, só que com roupagem diferente, infotenimento, calibração e outros pormenores).

Como verão a seguir, não é por acaso que o carro brilhou junto do elenco da Marvel. Entretanto, nas telas de cinema, tudo pode acontecer. E por isso fica o questionamento: será que o Audi e-tron GT consegue replicar o sucesso contra buracos, ruas e avenidas estreitas, congestionamentos, motociclistas passando perto e tudo mais?

Vale lembrar que os 4,99 metros de comprimento, 1,94 metros de largura e 1,41 m de altura não são medidas nada convencionais (e, também por isso, não tem um que não olhe por onde passa). Vamos descobrir as respostas a seguir.

Audi e-tron GT Preço R$ 699.990 Carros 4,6 /5 ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO Consumo 4,0 Desempenho 5,0 Design 5,0 Equipamentos 5,0 Espaço Interno 4,0 Manutenção 4,0 Segurança 5,0 Pontos Positivos Design e acabamento

Desempenho e dirigibilidade

Ótimo equilíbrio entre conforto e dirigibilidade Pontos Negativos Raspa em baixo

Não é o mais versátil para as cidades

Poderia ter pelo menos um som emulado por ser esportivo Veredito O Audi e-tron GT consegue ser fantástico na vida real (e não só nas mãos do Homem de Ferro). Como elétrico, esportivo e sedã, consegue proporcionar uma incrível experiência. A boa notícia é que, para o conjunto (que é o mesmo da Porsche com o Taycan 4S), trata-se do carro mais "acessível" que se pode encontrar. Ainda há, sim, alguns pormenores que poderiam melhorar ainda mais a experiência, mas nada grandioso o bastante para fazer tanta diferença assim.

Design

Trata-se de um dos carros mais aerodinâmicos da marca, com coeficiente de arrasto de apenas 0,24 cx. Para chegar a esse número, traz soluções como entradas de ar na parte inferior da frente, cortinas de ar verticais e aerofólio traseiro móvel

O destaque visual do esportivo é o farol full-LED matrix a laser, que tem o dobro de alcance de um convencional - podendo atingir até 600 metros à frente

A frente também traz câmeras, sensores e radares para os sistemas de assistência que o carro oferece. Dentre eles há o modo semi autônomo de condução, capaz de frear e acelerar automaticamente o veículo, além de movimentar o volante em algumas situações

Ao redor de todo o carro, há vincos agressivos, partes "musculosas" na carroceria e uma silhueta bem suave. Quando observamos o formato do carro como um todo, parece ser até uma gota d'água (o que, mais uma vez, contribui para o desempenho aerodinâmico)

Atrás, a tampa das malas - com lente que unifica as duas grandes lanternas - é estreita e o pára-choques é o que mais compõe a espessura total da traseira. Em baixo, vemos difusores e mais finalizações aerodinâmicas

Vida a bordo

O e-tron GT traz duas telas na cabine, uma da central multimídia e outra do painel de instrumentos virtual e personalizável. São semelhantes às do e-tron S Sportback. Porém, não há o terceiro monitor, para comandos do ar-condicionado - que são os mesmos do A4 e A5

A alavanca do câmbio é exclusiva do modelo, diferente da usada nos demais carros elétricos disponíveis no Brasil. Os bancos são esportivos, com apoio de cabeça integrado ao encosto e revestimento de couro. São bem firmes e ajudam a compor um design bem elegante

Há apenas uma zona de ar condicionado na parte de trás - e outras duas, individuais, na frente. Ainda assim, a ventilação é boa e a acomodação dos passageiros de trás é confortável

Como é de se esperar, o acabamento é primoroso. Tem couro de ótima qualidade em todas as partes, além de Alcântara, costuras e plásticos de qualidade

Dirigibilidade

A posição ao se sentar é bem baixa (aliás, para entrar e sair do veículo é preciso agachar - e, em vagas apertadas, praticar um pouco de contorcionismo). Mas mesmo assim, os ajustes elétricos vão colocá-lo na posição ideal

Ainda que você opte por uma dirigibilidade mais baixa - o que vai manter a linha de base do campo de visão mais elevada - não é difícil de identificar onde estão os limites da carroceria

Isso somado com a firmeza dos bancos e com o centro de gravidade baixíssimo, ajuda a desprezar os seus 2.276 kg para proporcionar uma condução para lá de precisa, previsível e estável

A ausência do ruído de motor (na verdade ele emite apenas um zumbido bem baixinho), somado ao coeficiente aerodinâmico primoroso e o excelente isolamento acústico, propiciam uma viagem tranquila, mesmo em meio ao caos da cidade

E, por incrível que pareça, a suspensão é macia como um bom sedan elétrico que se preze. A engenharia da marca alemã encontrou o equilíbrio perfeito entre firmeza e maciez (claro que, por ser um esportivo, tende mais à primeira qualidade)

Mas como é de se esperar, tome muito cuidado com valetas e lombadas. Se der, passe de lado para não raspar, ou bem devagarinho. Não há altura o suficiente do solo para encarar tudo como nos filmes da Marvel

Consumo e desempenho

A motorização elétrica desenvolve 476 cv (ou 530 cv no modo overboost) e 65 kgfm de torque instantâneo. Por meio da tração integral, acelera até 100 km/h em 4,1 segundos e chega aos 245 km/h

A resposta ao pisar é instantânea. Ou seja, mesmo quando se está pronto para pisar fundo no acelerador, às vezes não dá para evitar o choque da cabeça contra o encosto do banco (o que é sempre muito divertido de fazer, diga-se de passagem)

Seria mais divertido ainda se contasse com qualquer forma de emular som das baterias (algo que o seu "primo" da Porsche faz muito bem)

Mas quando a ideia é seguir viagem tranquilamente, o pedal tem uma excelente modularidade. Logo, se você quer apenas uma fração a mais ou a menos de aceleração, o carro vai identificar e saber fazer essa dosagem com perfeição

Suas baterias são modelos de alta tensão situados sob o assoalho da cabine que têm capacidade de carga de 93 kWh (capacidade de carga AC de 22 kW) e que proporcionam uma autonomia de 458 km a 501 km pelo ciclo WLTP. No ciclo do Inmetro (o PBE), tem homologação de 308 km

Equipamentos

Faróis Matrix LED com setas dinâmicas

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Monitor de ponto cego (Lane Change assistant)

Aviso de mudança de faixa (Lane Keeping Assist - LKAS; com emergency assist)

Câmera 360° com Sistema Parking Assist

Teto panorâmico de vidro

Sistema de som Bang & Olufsen

Janelas laterais e traseiras em vidro isolante térmico

Vidro traseiro, vidros da porta traseira e laterais em vidro claro

Sistema de alarme antifurto

Assistente de estacionamento com sistema de estacionamento Plus

Controle Adaptativo de Velocidade com limitador de velocidade, assistente de eficiência, de desvio e de conversão

Airbags laterais dianteiros e traseiros e sistema de airbag para cabeça

Sistema de controle da pressão dos pneus (TPMS)

Ancoragem de assento para criança ISOFIX e i-Size p/ bancos traseiros laterais e Top Tether para todos os bancos traseiros