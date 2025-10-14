Uber anuncia carros que serão proibidos no aplicativo em 2026; veja lista

Por UOL Carros

Uber atualiza lista de carros aceitos nas categorias Black e Comfort a partir de 2026.

Mudança busca alinhar o portfólio às preferências dos usuários e ao mercado automotivo.

Decisão foi baseada em pesquisas com motoristas e passageiros sobre categorias premium.

No Uber Black, haverá novo ano mínimo de fabricação e exclusão de alguns modelos.

A partir de 5 de janeiro de 2026, sete carros deixam de ser aceitos na categoria Black.

Modelos excluídos incluem Tiggo 3X, Basalt, Kona Hybrid, J3 Turin, iEV 40, e-2008 e Kardian.

No Uber Comfort, o único modelo retirado será o Renault Logan, em julho de 2026.

Empresa afirma que revisão visa manter conforto, tecnologia e qualidade premium.

Motoristas afetados poderão rodar até as datas limite e depois precisarão atualizar o veículo.

Para saber mais, acesse UOL Carros.

Publicado em 14 de outubro de 2025.

