Uber anuncia carros que serão proibidos no aplicativo em 2026; veja lista

Uber atualiza lista de carros aceitos nas categorias Black e Comfort a partir de 2026.
Mudança busca alinhar o portfólio às preferências dos usuários e ao mercado automotivo.
Decisão foi baseada em pesquisas com motoristas e passageiros sobre categorias premium.
No Uber Black, haverá novo ano mínimo de fabricação e exclusão de alguns modelos.
A partir de 5 de janeiro de 2026, sete carros deixam de ser aceitos na categoria Black.
Modelos excluídos incluem Tiggo 3X, Basalt, Kona Hybrid, J3 Turin, iEV 40, e-2008 e Kardian.
No Uber Comfort, o único modelo retirado será o Renault Logan, em julho de 2026.
Empresa afirma que revisão visa manter conforto, tecnologia e qualidade premium.
Motoristas afetados poderão rodar até as datas limite e depois precisarão atualizar o veículo.
