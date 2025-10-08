Prejuízo: de seguro a máquinas, Toyota vê desafios para reconstruir fábrica

A Toyota vai retomar gradualmente a produção em Sorocaba e Indaiatuba após o temporal que destruiu a fábrica de motores em Porto Feliz.

Inicialmente, apenas os modelos híbridos do Corolla Cross e Corolla Sedan voltam a ser produzidos com motores importados do Japão.

Mais de 90% das instalações de Porto Feliz foram destruídas e a reconstrução completa deve levar até 2026.

A fábrica, inaugurada em 2016, custou R$ 580 milhões e tinha capacidade para 170 mil motores por ano.

Um novo investimento de R$ 600 milhões permitiu a produção do motor 2.0 Dynamic Force usado nos modelos Corolla.

O seguro industrial deve cobrir a reconstrução da planta, incluindo danos estruturais, maquinário e perdas operacionais.

A indenização depende de laudos e da análise da seguradora, que verifica todos os bens danificados.

Fenômenos climáticos como vendavais e microexplosões são cobertos apenas se previstos em apólices adicionais.

Especialistas estimam que reconstruir a fábrica hoje custaria mais que o dobro do valor original, com o maior desafio sendo repor o maquinário importado.

Publicado em 08 de outubro de 2025.

