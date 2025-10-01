Por que donos de carrões de luxo como Ferrari e Lamborghini optam por não pagar IPVA

Entre os 10 maiores devedores de IPVA no estado de São Paulo em 2024, quatro são donos de Ferrari e cinco de Lamborghini.
Dinheiro parece não ser o problema para quem é dono destes supercarros de luxo, então por que tais proprietários acumulam dívidas devido ao não pagamento do IPVA?
Alto custo do imposto: 4% do valor da Tabela Fipe faz com que muitos proprietários de supercarros deixem os débitos em aberto.
Eles preferem investir o valor que seria gasto com impostos e abater a dívida no momento em que o veículo for vendido.
Também vale salientar que, segundo a lei, dívidas de IPVA prescrevem após cinco anos.
Em compensação, valores em aberto impedem o veículo de ser licenciado e o mesmo pode ser retido caso seja parado em uma blitz.
Além disso, há multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação.
Devido à inadimplência, devedores também são incluídos no Cadin Estadual (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais).
A maioria dos carros, porém, está em nome de pessoas jurídicas e não físicas.
Segundo Paulo Korn, que trabalha assessorando clientes na compra de carros premium, o calote não é regra no segmento.
É praxe, na hora da venda, consultar os débitos e descontar o valor devido como impostos e multas.
"Pode ser sinal de problemas financeiros de ordem maior, não apenas relativas ao carro em si, como até mesmo um lapso."
Para saber mais, acesse UOL Carros.