Perda total: quando é possível consertar carro 'condenado' pela seguradora

Por UOL Carros

A 'perda total' ocorre quando o custo do conserto de um veículo supera 75% do seu valor na tabela Fipe.

Reprodução

O engenheiro Marco Colosio explica que há dois tipos de perda total: financeira e técnica.

Reprodução

Danos externos podem parecer leves, mas esconder prejuízos estruturais graves.

Divulgação/ Corpo de Bombeiros

O valor de 75% é definido por perícia da seguradora, considerando peças, motor e mão de obra.

Getty Images

Quando há danos na estrutura - como colunas, teto ou carroceria -, o carro não pode ser reparado.

Divulgação

Casos de capotamento ou batidas laterais costumam deformar o veículo e comprometem a segurança.

Reprodução

Após a confirmação da perda total, a seguradora indeniza o dono e pode leiloar o automóvel.

Reprodução

Para verificar se um carro é sinistrado, basta consultar o Detran ou o CRLV.

Reprodução

Laudos cautelares e diferenças na pintura, solda ou data das peças ajudam a identificar reparos.

Getty Images/iStockphoto

Para mais informações, acesse UOL Carros.

Divulgação
Publicado em 10 de outubro de 2025.

