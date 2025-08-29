Os 10 carros mais furtados ou roubados de São Paulo em 2025

De janeiro a maio de 2025, foram registradas 28.524 ocorrências de roubos e furtos de automóveis de passeio na na Região Metropolitana de São Paulo.
O carro preferido dos bandidos em 2025 é o Volkswagen Gol, com 1.669 ocorrências, seguido pelo Hyundai HB20, segundo colocado no ranking, com 1.397 casos de roubo ou furto.
Veja a seguir a lista com os 10 mais roubados.
Volkswagen Gol - 1.669 ocorrências entre janeiro e maio de 2025
Hyundai HB20 - 1.397 ocorrências entre janeiro e maio de 2025
Chevrolet Onix - 1.322 ocorrências entre janeiro e maio de 2025
Fiat Uno - 1.232 ocorrências entre janeiro e maio de 2025
Ford Ka - 1.212 ocorrências entre janeiro e maio de 2025
Chevrolet Corsa - 1.134 ocorrências entre janeiro e maio de 2025
Para conferir a lista completa, acesse UOL Carros.