Os 10 carros mais furtados ou roubados de São Paulo em 2025

Por UOL Carros

De janeiro a maio de 2025, foram registradas 28.524 ocorrências de roubos e furtos de automóveis de passeio na na Região Metropolitana de São Paulo.

Getty Images

O carro preferido dos bandidos em 2025 é o Volkswagen Gol, com 1.669 ocorrências, seguido pelo Hyundai HB20, segundo colocado no ranking, com 1.397 casos de roubo ou furto.

Reginaldo de Campinas

Veja a seguir a lista com os 10 mais roubados.

Getty Images/iStockphoto

Volkswagen Gol - 1.669 ocorrências entre janeiro e maio de 2025

Reginaldo de Campinas

Hyundai HB20 - 1.397 ocorrências entre janeiro e maio de 2025

Divulgação

Chevrolet Onix - 1.322 ocorrências entre janeiro e maio de 2025

Divulgação

Fiat Uno - 1.232 ocorrências entre janeiro e maio de 2025

Divulgação

Ford Ka - 1.212 ocorrências entre janeiro e maio de 2025

Divulgação

Chevrolet Corsa - 1.134 ocorrências entre janeiro e maio de 2025

Arquivo pessoal

Para conferir a lista completa, acesse UOL Carros.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 29 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também