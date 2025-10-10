Falsa economia: estes hábitos para poupar fazem gastar mais com seu carro

Por UOL Carros

Muitos motoristas ignoram revisões e usam peças baratas, o que gera economias ?burras? e prejuízos futuros.

JESHOOTS.com/Pexels

Falta de manutenção no câmbio automático causa trancos, superaquecimento e alto custo de reparo.

Divulgação

O óleo do câmbio deve ser trocado no prazo indicado e verificado nas revisões - aparência escura indica desgaste.

Getty Images/iStockphoto

Trocar o óleo do motor apenas por quilometragem é erro; ele perde eficiência também com o tempo, cerca de seis meses.

Getty Images/iStockphoto

Ignorar as condições severas de uso e o tipo certo de óleo acelera o desgaste do motor e aumenta o consumo.

Getty Images

Combustível barato demais pode estar adulterado, prejudicando o motor, vedações e componentes internos.

Getty Images/iStockphoto

O amaciamento do motor em carros novos ainda é essencial para garantir bom desempenho e menor consumo.

Getty Images

Rodar sempre com o motor frio aumenta o desgaste, pois o óleo não lubrifica adequadamente antes de aquecer.

Getty Images/iStockphoto

Trajetos curtos e uso constante em baixa temperatura causam acúmulo de resíduos e contaminação do óleo.

Getty Images/iStockphoto

Para saber mais, acesse UOL Carros.

JESHOOTS.com/Pexels
Publicado em 10 de outubro de 2025.

