Falsa economia: estes hábitos para poupar fazem gastar mais com seu carro

Muitos motoristas ignoram revisões e usam peças baratas, o que gera economias ?burras? e prejuízos futuros.
Falta de manutenção no câmbio automático causa trancos, superaquecimento e alto custo de reparo.
O óleo do câmbio deve ser trocado no prazo indicado e verificado nas revisões - aparência escura indica desgaste.
Trocar o óleo do motor apenas por quilometragem é erro; ele perde eficiência também com o tempo, cerca de seis meses.
Ignorar as condições severas de uso e o tipo certo de óleo acelera o desgaste do motor e aumenta o consumo.
Combustível barato demais pode estar adulterado, prejudicando o motor, vedações e componentes internos.
O amaciamento do motor em carros novos ainda é essencial para garantir bom desempenho e menor consumo.
Rodar sempre com o motor frio aumenta o desgaste, pois o óleo não lubrifica adequadamente antes de aquecer.
Trajetos curtos e uso constante em baixa temperatura causam acúmulo de resíduos e contaminação do óleo.
