Os carros mais roubados ou furtados no 1º semestre de 2025 em SP

A capital e a Região Metropolitana de São Paulo registraram 24.801 ocorrências de roubos e furtos de carros de passeio no primeiro semestre de 2025.
Na comparação com o mesmo período de 2024, houve redução de 10% nos incidentes. Foram 27.535 ocorrências de roubos e furtos desse tipo de veículo nos primeiros seis meses de 2024.
A seguir, veja lista com os 10 carros mais roubados ou furtados em SP.
Hyundai HB20 - 1.295 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
Ford Ka - 1.182 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
Chevrolet Onix - 1.172 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
Volkswagen Gol - 1.081 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
Chevrolet Corsa - 1.047 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
Fiat Uno - 967 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
Fiat Argo - 779 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
Fiat Mobi - 587 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
Volkswagen Fox - 584 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
