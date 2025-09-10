Os carros mais roubados ou furtados no 1º semestre de 2025 em SP

Por UOL Carros

A capital e a Região Metropolitana de São Paulo registraram 24.801 ocorrências de roubos e furtos de carros de passeio no primeiro semestre de 2025.

Na comparação com o mesmo período de 2024, houve redução de 10% nos incidentes. Foram 27.535 ocorrências de roubos e furtos desse tipo de veículo nos primeiros seis meses de 2024.

A seguir, veja lista com os 10 carros mais roubados ou furtados em SP.

Hyundai HB20 - 1.295 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025

Ford Ka - 1.182 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025

Chevrolet Onix - 1.172 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025

Volkswagen Gol - 1.081 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025

Chevrolet Corsa - 1.047 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025

Fiat Uno - 967 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025

Fiat Argo - 779 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025

Fiat Mobi - 587 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025

Volkswagen Fox - 584 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025

Publicado em 10 de setembro de 2025.

