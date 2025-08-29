Estes 5 motores de carros duram muito e passam longe da oficina

Alguns motores se destacam pela durabilidade, mas é essencial seguir o plano de manutenção do manual do proprietário para garantir sua longevidade.
Volkswagen AP (1985-2012): Famoso motor "AP", conhecido por sua alta performance, foi amplamente usado em veículos como Gol, Voyage e Santana. Popular entre preparadores por sua resistência e fácil manutenção.
Fiat Fiasa (1976-2004): Equipou modelos como o Fiat 147 e Uno Mille, com durabilidade e baixo custo de manutenção, sendo um marco nos carros populares brasileiros.
Ford CHT (1968-1996): Com origens na Renault, foi usado no Ford Corcel e Escort. Apesar de críticas à sua potência, era elogiado pela suavidade e resistência.
GM Família II (1982-2012): Movia modelos como Monza, Kadett, Omega e S10, conhecidos pela durabilidade e facilidade de manutenção. Teve variações de 1.6 a 2.4 litros.
Honda K20 (2007-2013): O motor do Civic Si, conhecido por seu alto giro e desempenho esportivo, destacou-se pela confiabilidade e ampla possibilidade de preparação.
Durabilidade e peças acessíveis: Motores como o VW AP e GM Família II se mantêm populares devido à abundância de peças e baixo custo de reposição.
Motores para preparadores: O VW AP e o Honda K20 são favoritos entre preparadores por sua resistência e facilidade de modificação.
