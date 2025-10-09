Descuidos pequenos, conta alta: 5 vacilos que enchem o bolso dos mecânicos

Por UOL Carros

Muitos motoristas negligenciam revisões e usam peças baratas para economizar, mas esse descuido pode gerar prejuízos altos no futuro.

Deixar de trocar o óleo do câmbio automático causa falhas e superaquecimento; o fluido deve ser verificado conforme o manual, mesmo quando não há recomendação de troca.

Problemas no câmbio por falta de lubrificação se manifestam com trancos e demora na resposta ao acelerar.

O óleo do motor deve ser trocado conforme o que vencer primeiro ? tempo ou quilometragem ?, pois ele perde eficiência após cerca de seis meses.

Ignorar o prazo ou usar óleo incorreto aumenta o atrito interno, o consumo e o risco de danos ao motor.

Abastecer em postos muito baratos é arriscado: combustíveis adulterados danificam mangueiras, válvulas e reduzem o desempenho do carro.

Carros novos ainda precisam de 'amaciamento'; nas primeiras centenas de quilômetros, é importante evitar acelerações bruscas e rotações elevadas.

Rodar com o motor frio constantemente causa desgaste precoce, pois o óleo não alcança a temperatura ideal para lubrificar corretamente.

Trajetos curtos e frequentes com o motor frio, especialmente em carros a etanol, aumentam o consumo, a umidade no óleo e reduzem a durabilidade do veículo.

Publicado em 09 de outubro de 2025.

