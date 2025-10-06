Completar radiador com água e outros 4 hábitos que só destroem o seu carro

Muitos hábitos no uso e manutenção do carro parecem corretos, mas podem causar danos e gastos.
Completar radiador com água de torneira provoca corrosão; use sempre água desmineralizada com aditivo.
Segurar o carro na embreagem em subidas desgasta platô e disco; prefira usar o freio de mão.
Almeida Rocha/Folha Imagem
Dirigir na banguela não economiza combustível e aumenta riscos, além de sobrecarregar os freios.
Ignorar o amaciamento do motor reduz desempenho e aumenta consumo; siga o manual nos primeiros km.
Abrir reservatório do radiador com motor quente é perigoso e pode causar queimaduras graves.
Adicionar líquido de arrefecimento deve ser feito lentamente para evitar choque térmico no motor.
Alguns carros não podem receber engate; verifique no manual antes de instalar.
Respeitar limites e cuidados aumenta a vida útil do veículo e garante mais segurança.
