CNH sem autoescola: governo divulga passo a passo de como vai funcionar

Governo federal propõe CNH sem necessidade de autoescola obrigatória.
Governo do Tocantins/Divulgação
Mudança consta em minuta do Contran em consulta pública para reduzir custos e burocracia.
Processo será quase todo digital, exceto exames físicos e teste prático.
Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil
Custo total da CNH pode cair até 80%, restando apenas taxas dos Detrans.
Aulas teóricas poderão ser feitas on-line, em autoescola ou em escolas públicas de trânsito.
Exames médicos e psicológicos continuam obrigatórios e sem mudança de valores.
Prova teórica poderá ocorrer a distância com monitoramento oficial.
Aulas práticas deixam de ser obrigatórias, e o veículo pode ser do candidato.
Projeto já tem aval de Lula e deve ser implementado após ajustes da consulta pública.
