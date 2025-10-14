CNH sem autoescola: governo divulga passo a passo de como vai funcionar

Por UOL Carros

Governo federal propõe CNH sem necessidade de autoescola obrigatória.

Mudança consta em minuta do Contran em consulta pública para reduzir custos e burocracia.

Processo será quase todo digital, exceto exames físicos e teste prático.

Custo total da CNH pode cair até 80%, restando apenas taxas dos Detrans.

Aulas teóricas poderão ser feitas on-line, em autoescola ou em escolas públicas de trânsito.

Exames médicos e psicológicos continuam obrigatórios e sem mudança de valores.

Prova teórica poderá ocorrer a distância com monitoramento oficial.

Aulas práticas deixam de ser obrigatórias, e o veículo pode ser do candidato.

Projeto já tem aval de Lula e deve ser implementado após ajustes da consulta pública.

Para saber mais, acesse UOL Carros.

Publicado em 14 de outubro de 2025.

