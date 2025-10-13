Carros maquiados: veja macetes para descobrir se um veículo já foi batido

Um dos maiores receios ao comprar um carro usado é descobrir que ele já sofreu colisão com danos estruturais.
Com a placa e o Renavam, é possível consultar no site do Detran informações sobre histórico e vistorias do veículo.
A vistoria cautelar, feita por empresas credenciadas, verifica possíveis adulterações em chassi, motor, câmbio e vidros.
O laudo dessa vistoria inclui fotos e confirma se há registros de sinistro, roubo, leilão ou bloqueio judicial.
Mesmo sem vistoria, é possível identificar sinais de batida com uma boa inspeção visual em local bem iluminado.
Diferenças no tom da pintura, marcas em parafusos e desalinhamento de peças podem indicar reparos anteriores.
Soldas aparentes na carroceria ou chassi revelam colisões e reparos estruturais, diferentes das soldas originais de fábrica.
Portas, capô e porta-malas desalinhados, ferrugem e deformações na lataria também são sinais de impacto.
Verificar o compartimento do motor, o alinhamento dos faróis e a presença das etiquetas originais ajuda a confirmar a autenticidade do carro.
