Carros maquiados: veja macetes para descobrir se um veículo já foi batido

Por UOL Carros

Um dos maiores receios ao comprar um carro usado é descobrir que ele já sofreu colisão com danos estruturais.

Com a placa e o Renavam, é possível consultar no site do Detran informações sobre histórico e vistorias do veículo.

A vistoria cautelar, feita por empresas credenciadas, verifica possíveis adulterações em chassi, motor, câmbio e vidros.

O laudo dessa vistoria inclui fotos e confirma se há registros de sinistro, roubo, leilão ou bloqueio judicial.

Mesmo sem vistoria, é possível identificar sinais de batida com uma boa inspeção visual em local bem iluminado.

Diferenças no tom da pintura, marcas em parafusos e desalinhamento de peças podem indicar reparos anteriores.

Soldas aparentes na carroceria ou chassi revelam colisões e reparos estruturais, diferentes das soldas originais de fábrica.

Portas, capô e porta-malas desalinhados, ferrugem e deformações na lataria também são sinais de impacto.

Verificar o compartimento do motor, o alinhamento dos faróis e a presença das etiquetas originais ajuda a confirmar a autenticidade do carro.

Publicado em 13 de outubro de 2025.

