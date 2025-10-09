Câmbio automático: veja 5 modelos problemáticos dos quais você deve fugir

O câmbio automático deixou de ser exceção e hoje domina o mercado, restando o manual em poucos modelos de entrada e esportivos.

O crescimento dessa preferência ampliou a oferta de carros automáticos no mercado de usados.

Muitos compradores ainda têm receio de adquirir um usado com defeito no câmbio automático.

A manutenção corretiva desse componente é cara, o que torna essencial escolher o veículo com cuidado.

Especialistas identificaram transmissões com alto índice de problemas relatados por donos e oficinas.

Modelos como Chevrolet Captiva, Golf 2014/15 e alguns Mercedes, BMW e Audi estão entre os que exigem mais cautela.

Publicado em 09 de outubro de 2025.

