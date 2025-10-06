Câmbio automático: como usar do jeito certo ao estacionar e no semáforo

Câmbio automático já equipa metade dos carros novos no Brasil, mas ainda gera muitas dúvidas de uso.
As funções "P" (estacionar) e "N" (neutro) são as que mais confundem motoristas.
Acionar "P" ou "R" com o carro em movimento danifica engrenagens e transmissão.
Colocar em "N" no semáforo é errado; mantenha em "D" com o pé no freio para garantir lubrificação.
Usar acelerador ou marcha lenta para segurar carro em lomba esquenta o óleo e aumenta consumo; use o freio.
Dar 'tranco' para ligar carro automático força componentes; o certo é usar chupeta ou recarregar bateria.
Muitos acham que não há manutenção, mas o câmbio automático exige cuidados e troca de fluido conforme o manual.
Óleo contaminado ou em baixo nível causa trancos, patinação e superaquecimento da transmissão.
Verificar o fluido regularmente aumenta a durabilidade e evita prejuízos no câmbio automático.
