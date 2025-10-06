Câmbio automático: como usar do jeito certo ao estacionar e no semáforo

Por UOL Carros

Câmbio automático já equipa metade dos carros novos no Brasil, mas ainda gera muitas dúvidas de uso.

Divulgação

As funções "P" (estacionar) e "N" (neutro) são as que mais confundem motoristas.

Ivan Ribeiro/Folhapress

Acionar "P" ou "R" com o carro em movimento danifica engrenagens e transmissão.

Divulgação

Colocar em "N" no semáforo é errado; mantenha em "D" com o pé no freio para garantir lubrificação.

Shutterstock

Usar acelerador ou marcha lenta para segurar carro em lomba esquenta o óleo e aumenta consumo; use o freio.

Ivan Ribeiro/Folhapress

Dar 'tranco' para ligar carro automático força componentes; o certo é usar chupeta ou recarregar bateria.

Divulgação

Muitos acham que não há manutenção, mas o câmbio automático exige cuidados e troca de fluido conforme o manual.

Getty Images

Óleo contaminado ou em baixo nível causa trancos, patinação e superaquecimento da transmissão.

Getty Images/iStockphoto

Verificar o fluido regularmente aumenta a durabilidade e evita prejuízos no câmbio automático.

Shutterstock

Publicado em 06 de outubro de 2025.

