As 10 motos mais roubadas ou furtadas em São Paulo

No mês de abril, foram registradas 2.416 ocorrências de roubos e furtos de motos na Região Metropolitana de São Paulo, das quais 34,44% foram de roubo, quando há agressão ou ameaça, e 65,56%, de furtos.
O levantamento, obtido com exclusividade pelo UOL Carros, é da empresa de rastreamento veicular Ituran, feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.
Veja a seguir as 10 mais roubadas ou furtadas em São Paulo.
Honda CG 160 - 832 ocorrências em abril
Honda CG 150 - 111 ocorrências em abril
Yamaha Fazer 250 - 101 ocorrências em abril
Yamaha XTZ 250 - 89 ocorrências em abril
Honda PCX 150 - 78 ocorrências em abril
Honda CBX 250 Twister - 73 ocorrências em abril
Honda XRE 300 - 72 ocorrências em abril
Honda CG 125 - 62 ocorrências em abril
Honda NXR 160 Bros - 44 ocorrências em abril
Honda CBX 300 Twister - 41 ocorrências em abril
