PEC Zwolle
Eredivisie - Netherlands
MAC³PARK Stadion
Utrecht
Zwolle x Utrecht: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, Campeonato Holandês, 31/8

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Zwolle x Utrecht: palpite com odds altas +5, +8, análise dos mercados e onde assistir ao jogo deste domingo (31/08), a partir das 09h30. O duelo acontece no MAC³PARK Stadion, pela 3ª rodada do Campeonato Holandês (Eredivisie).


Zwolle x Utrecht: Palpite com odds baixas


🔎 Para quem prefere segurança, os mercados entre 1.20 e 1.99 são os mais indicados.



🔎 O jogo tende a ter gols, já que as duas defesas são instáveis. O Zwolle em casa costuma pontuar, mas o Utrecht chega como favorito técnico. A linha de mais de 1.5 gols é praticamente obrigatória, e a opção “ambas marcam” reforça o cenário de trocas ofensivas.


Zwolle x Utrecht: Palpite com odds médias


🔎 Odds de 2.00 a 2.99 trazem riscos moderados, mas com retorno mais interessante.



  • Palpite: Resultado Final: Utrecht vence – odd 2.14

  • 🧭 Palpite: Mais de 3 gols (linha asiática) – odd 2.06

  • 👟 Palpite: Yoann Cathline marca a qualquer momento – odd 2.88

  • 📊 Palpite: Faixa de gols 2–3 – odd 2.04

  • 🚀 Palpite: Utrecht total mais de 1.5 gols – odd 1.95


🔎 O Utrecht tem elenco mais qualificado e costuma pressionar em transições, justificando favoritismo. O mercado de gols entre 2–3 reflete a média da Eredivisie. Cathline surge como aposta de valor pelo Zwolle, enquanto o Utrecht pode facilmente chegar a dois gols.


Zwolle x Utrecht: Palpite com odds altas


🔎 Apostas a partir de 3.00, ideais para quem busca lucros maiores e aceita maior risco.



  • 💥 Palpite: Placar exato 1x2 – odd 8.37

  • 🔁 Palpite: Intervalo/Final Empate → Utrecht – odd 5.67

  • 🧱 Palpite: Utrecht vence sem sofrer gols – odd 4.10

  • 🎯 Palpite: Zwolle vence e ambas marcam – odd 4.98

  • 📈 Palpite: Mais de 4 gols no jogo – odd 3.85


🔎 O 1x2 traduz bem o equilíbrio da partida, mas com favoritismo visitante. O Utrecht costuma crescer no 2º tempo, justificando o mercado de intervalo/final. Já o Zwolle vencendo e sofrendo gol é uma alternativa ousada para quem aposta na zebra.


🔥 Super Palpite Zwolle x Utrecht


Palpite: Mais de 2.5 gols + Ambas marcam – odd 1.94


🔎 Explicação: A Eredivisie tem alta média de gols, e tanto Zwolle quanto Utrecht apresentam defesas frágeis. A combinação “Mais de 2.5 gols + Ambas marcam” sintetiza o estilo ofensivo das equipes e oferece boa odd para um jogo animado.


🏟️ Ficha do Jogo



  • 🏆 Competição: Eredivisie (Campeonato Holandês) – 3ª rodada

  • 🗓️ Data: Domingo, 31 de agosto de 2025

  • Horário: 09h30 (de Brasília)

  • 📍 Estádio: MAC³PARK Stadion – Zwolle (Holanda)


📺 Onde Assistir a Zwolle x Utrecht


Transmissão prevista na Disney+ (streaming). Algumas casas de apostas também oferecem streaming exclusivo para clientes cadastrados, como a Superbet ou a Bet365.

PEC Zwolle x Utrecht: Palpite do Dia

PEC Zwolle x Utrecht: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

PEC Zwolle x Utrecht: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Eredivisie
PEC Zwolle
3 - 3
Utrecht
2024 Eredivisie
Utrecht
1 - 0
PEC Zwolle
2023 Eredivisie
Utrecht
5 - 1
PEC Zwolle
2023 Eredivisie
PEC Zwolle
1 - 0
Utrecht
2021 Eredivisie
PEC Zwolle
1 - 1
Utrecht

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
PEC Zwolle
Empate
Utrecht

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige disciplina e limites claros:



  • 💰 Aposte apenas com dinheiro que não comprometa seu orçamento.

  • 📉 Evite tentar recuperar perdas em apostas impulsivas.

  • ⏱️ Defina tempo e orçamento antes de cada sessão.

  • 🧠 Não aposte sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Procure ajuda especializada se sentir perda de controle.


➡️ Aposte com estratégia, diversão e responsabilidade.

