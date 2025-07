PEC Zwolle x Rayo Vallecano: Palpite, Odds e Onde Assistir - Amistoso

PEC Zwolle e Rayo Vallecano se enfrentam neste sábado, 26 de julho, em amistoso de pré-temporada. A bola rola às 13h no MAC³PARK Stadion, Zwolle, sem transmissão confirmada.

Palpites de PEC Zwolle x Rayo Vallecano analisam o confronto entre o time holandês da Eredivisie e a equipe espanhola de La Liga. O Zwolle busca melhorar para a nova temporada, enquanto o Rayo ajusta detalhes após campanha irregular na última temporada 2024. Confira nossas análises e melhores odds para este duelo internacional.

Palpites de PEC Zwolle x Rayo Vallecano: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base no momento das equipes e histórico recente, selecionamos três palpites principais para este amistoso. As análises consideram a diferença de qualidade técnica entre as ligas disputadas pelos times.

🎯 Rayo Vallecano vence - odd estimada 1.85

🎯 Mais de 2.5 gols - odd estimada 1.70

🎯 Ambas marcam - odd estimada 1.80

Palpites Alternativos PEC Zwolle x Rayo Vallecano

Para apostadores que preferem mercados diferenciados, identificamos três opções alternativas com potencial interessante. Baseamos as sugestões na fase ofensiva das equipes nos amistosos.

🎯 Rayo marca primeiro - odd estimada 1.65

🎯 Handicap Rayo (-0.5) - odd estimada 1.75

🎯 Total ímpar - odd estimada 1.90

💰 Palpites de Odds Baixas PEC Zwolle x Rayo Vallecano



🔵 Rayo não perde - odd estimada 1.30

🟢 Mais de 1.5 gols - odd estimada 1.25

🟡 Zwolle ou Rayo - odd estimada 1.15



⚖️ Palpites de Odds Médias PEC Zwolle x Rayo Vallecano



🔵 PEC Zwolle vence - odd estimada 3.20

🟢 Empate - odd estimada 3.40

🟡 Mais de 2.5 gols - odd estimada 2.10



🚀 Palpites de Odds Altas PEC Zwolle x Rayo Vallecano



🔵 Zwolle vence por 2+ gols - odd estimada 8.50

🟢 Mais de 4.5 gols - odd estimada 6.20

🟡 Placar exato 3-1 Rayo - odd estimada 12.00



PEC Zwolle x Rayo Vallecano: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida