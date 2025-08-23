- D
Zulte Waregem x St. Truiden: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 23/08
Zulte Waregem x St. Truiden: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Zulte Waregem e St. Truiden duelam neste sábado, 23/08, pela Jupiler Pro League 2025. A bola rola às 15:45 (horário de Brasília), no Estádio Elindus Arena, em Waregem, em confronto direto por pontos preciosos na tabela.
O Zulte aposta no fator casa para tentar somar três pontos, enquanto o St. Truiden chega buscando manter consistência fora de casa.
Zulte Waregem x St. Truiden Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Zulte Waregem ou Empate (1X)
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Esses mercados refletem a tendência de jogos equilibrados e ofensivos na competição.
Dupla Chance: Zulte Waregem ou Empate (1X)
Jogando em seus domínios, o Zulte Waregem tende a ser mais agressivo. A dupla chance (1X) oferece proteção contra o empate e cobre uma possível vitória da equipe da casa.
Ambas equipes marcam (sim)
Tanto Zulte quanto St. Truiden têm postura ofensiva e podem criar chances em sequência. O mercado de ambas equipes marcam é boa pedida neste confronto.
Mais de 2.5 gols na partida
A Liga Belga é conhecida por partidas movimentadas, e esse jogo promete não fugir à regra. O mercado de mais de 2.5 gols é outra opção atrativa.
Zulte Waregem x St. Truiden: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Zulte Waregem x St. Truiden pela Liga Belga
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Elindus Arena, Waregem, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Zulte Waregem x St. Truiden: Escalações prováveis
Zulte Waregem: Brent Gabriel; Wilguens Paugain, Joseph Opoku, Anton Tanghe, Lukas Willen; Laurent Lemoine, Yannick Cappelle, Tochukwu Nadi, Serxho Ujka; Thomas Claes, Tobias Hedl.
St. Truiden: Leo Kokubo; Louis Patris, Rein Van Helden, Visar Musliu, Taiga Hata; Ryotaro Ito, Rihito Yamamoto, Robert-Jan Vanwesemael, Abdoulaye Sissako; Andrés Ferrari, Ilias Sebaoui.
Zulte Waregem x St. Truiden: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Zulte Waregem x St. Truiden: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Zulte Waregem x St. Truiden: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
