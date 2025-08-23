Assine UOL
Zulte Waregem
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
Jupiler Pro League - Belgium
Elindus Arena
St. Truiden
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.5
2
2.88
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.42
x
3.35
2
2.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.47
x
3.45
2
2.77
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:30

Zulte Waregem x St. Truiden: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Zulte Waregem x St. Truiden: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Zulte Waregem e St. Truiden duelam neste sábado, 23/08, pela Jupiler Pro League 2025. A bola rola às 15:45 (horário de Brasília), no Estádio Elindus Arena, em Waregem, em confronto direto por pontos preciosos na tabela.


O Zulte aposta no fator casa para tentar somar três pontos, enquanto o St. Truiden chega buscando manter consistência fora de casa.


Zulte Waregem x St. Truiden Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Zulte Waregem ou Empate (1X)




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols na partida




Esses mercados refletem a tendência de jogos equilibrados e ofensivos na competição.


Dupla Chance: Zulte Waregem ou Empate (1X)


Jogando em seus domínios, o Zulte Waregem tende a ser mais agressivo. A dupla chance (1X) oferece proteção contra o empate e cobre uma possível vitória da equipe da casa.


Ambas equipes marcam (sim)


Tanto Zulte quanto St. Truiden têm postura ofensiva e podem criar chances em sequência. O mercado de ambas equipes marcam é boa pedida neste confronto.


Mais de 2.5 gols na partida


A Liga Belga é conhecida por partidas movimentadas, e esse jogo promete não fugir à regra. O mercado de mais de 2.5 gols é outra opção atrativa.


Zulte Waregem x St. Truiden: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Zulte Waregem x St. Truiden pela Liga Belga

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Elindus Arena, Waregem, Bélgica 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Zulte Waregem x St. Truiden: Escalações prováveis


Zulte Waregem: Brent Gabriel; Wilguens Paugain, Joseph Opoku, Anton Tanghe, Lukas Willen; Laurent Lemoine, Yannick Cappelle, Tochukwu Nadi, Serxho Ujka; Thomas Claes, Tobias Hedl.


St. Truiden: Leo Kokubo; Louis Patris, Rein Van Helden, Visar Musliu, Taiga Hata; Ryotaro Ito, Rihito Yamamoto, Robert-Jan Vanwesemael, Abdoulaye Sissako; Andrés Ferrari, Ilias Sebaoui.

Ver mais Ver menos

Zulte Waregem x St. Truiden: Palpite do Dia

Zulte Waregem Vence
Superbet logo
2.47
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Gazişehir Gaziantep - Genclerbirligi
1
2
Juventus - Parma
1
1.43
Antwerp - KV Mechelen
1
2
Múltipla
5.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
114.40
Apostar agora

Zulte Waregem x St. Truiden: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zulte Waregem x St. Truiden: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2022 Cup
Zulte Waregem
2 - 0
St. Truiden
2022 Jupiler Pro League
St. Truiden
2 - 0
Zulte Waregem
2022 Jupiler Pro League
Zulte Waregem
0 - 3
St. Truiden
2021 Jupiler Pro League
Zulte Waregem
0 - 2
St. Truiden
2021 Jupiler Pro League
St. Truiden
1 - 3
Zulte Waregem

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Zulte Waregem
Empate
St. Truiden

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Rosario Central
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E
-
Newells Old Boys
  • E
  • V
  • E
  • E
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Lyon
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Metz
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Lyon Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
DC United
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Inter Miami
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Inter Miami Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
San Lorenzo
  • D
  • V
  • D
  • E
  • E
-
Instituto Cordoba
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V

Instituto Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al Wahda FC
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Shabab Al Ahli Dubai
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E

Al Wahda FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nice
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Auxerre
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Nice Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte