Zulte Waregem x KV Mechelen: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga - 26/07

Zulte Waregem x KV Mechelen: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Zulte Waregem e KV Mechelen se enfrentam neste sábado, 26 de julho, pela rodada inaugural da Liga Belga 2025/26. O duelo está marcado para as 13h15 (horário de Brasília), na Elindus Arena, com transmissão ao vivo pela Novibet (streaming).

O jogo representa um teste imediato para o Zulte Waregem, que retorna à elite belga buscando se estabilizar. Já o KV Mechelen tenta começar a temporada com consistência, mirando novamente uma campanha sólida no meio da tabela ou melhor.

Zulte Waregem x KV Mechelen Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Dupla Chance: KV Mechelen ou Empate (X2) - odd pagando 1.65 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.75 na Novibet







Palpite 3 - Resultado Correto: 1x1 - odd pagando 6.00 na Novibet





Pela característica da rodada de estreia e equilíbrio entre os elencos, há expectativa de um jogo travado, com atenção às linhas defensivas.

Dupla Chance: KV Mechelen ou Empate (X2) - odd pagando 1.65

Mesmo jogando fora, o Mechelen tem mais estabilidade coletiva e pode segurar ao menos um empate diante de um Zulte ainda em transição após o acesso.

Menos de 2.5 Gols - odd pagando 1.75

Com os dois times priorizando o encaixe defensivo, o placar deve ser controlado, sem muita exposição. O ritmo da estreia também favorece o under.

Resultado Correto: 1x1 - odd pagando 6.00

Aposta com risco maior, mas possibilidade real. Um empate com gols pode refletir bem a distribuição de forças entre as equipes.

Zulte Waregem x KV Mechelen: Onde assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Zulte Waregem x KV Mechelen: