Zulte Waregem x Club Brugge: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 16/08
Zulte Waregem x Club Brugge: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Zulte Waregem e Club Brugge se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Belga. A partida começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio Elindus Arena, em Waregem.
O Club Brugge chega como favorito, sustentado por elenco mais qualificado e ambições de título. Já o Zulte Waregem aposta no mando de campo para tentar surpreender e arrancar pontos importantes.
Zulte Waregem x Club Brugge Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do Club Brugge – odd pagando 1.45 na bet365
- Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.70 na bet365
- Palpite 3 – Club Brugge vence o 1º tempo – odd pagando 1.80 na bet365
Vitória do Club Brugge - odd pagando 1.45
A equipe visitante tem mais recursos técnicos e deve impor seu jogo mesmo fora de casa.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.70
A tendência é de um confronto aberto, com boas chances para ambos e possibilidade de placar elevado.
Club Brugge vence o 1º tempo - odd pagando 1.80
Se começar pressionando e explorando os espaços, o Brugge pode sair na frente antes do intervalo.
Zulte Waregem x Club Brugge: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Zulte Waregem x Club Brugge pela Liga Belga
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Elindus Arena, Waregem, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Zulte Waregem x Club Brugge: Escalações prováveis
Zulte Waregem: Brent Gabriel; Laurent Lemoine, Anton Tanghe, Lukas Willen, Wilguens Paugain; Tochukwu Nadi, Yannick Cappelle, Thomas Claes, Serxho Ujka; Tobias Hedl, Joseph Opoku.
Club Brugge: Simon Mignolet; Brandon Mechele, Jorne Spileers, Joaquin Seys, Bjorn Meijer; Raphael Onyedika, Ludovit Reis, Hans Vanaken, Romeo Vermant; Christos Tzolis, Carlos Forbs.
Zulte Waregem x Club Brugge KV: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Zulte Waregem x Club Brugge KV: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Zulte Waregem x Club Brugge KV: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
