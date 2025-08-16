Assine UOL
Zulte Waregem
Jupiler Pro League - Belgium
Elindus Arena
Club Brugge KV
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 07:01

Zulte Waregem x Club Brugge: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Zulte Waregem x Club Brugge: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Zulte Waregem e Club Brugge se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Belga. A partida começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio Elindus Arena, em Waregem.


O Club Brugge chega como favorito, sustentado por elenco mais qualificado e ambições de título. Já o Zulte Waregem aposta no mando de campo para tentar surpreender e arrancar pontos importantes.


Zulte Waregem x Club Brugge Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  Palpite 1 – Vitória do Club Brugge – odd pagando 1.45 na bet365

  Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.70 na bet365

  Palpite 3 – Club Brugge vence o 1º tempo – odd pagando 1.80 na bet365


Vitória do Club Brugge - odd pagando 1.45


A equipe visitante tem mais recursos técnicos e deve impor seu jogo mesmo fora de casa.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.70


A tendência é de um confronto aberto, com boas chances para ambos e possibilidade de placar elevado.


Club Brugge vence o 1º tempo - odd pagando 1.80


Se começar pressionando e explorando os espaços, o Brugge pode sair na frente antes do intervalo.


Zulte Waregem x Club Brugge: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  ℹ️ Jogo: Zulte Waregem x Club Brugge pela Liga Belga

  📅 Data: 16 de agosto de 2025

  🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Estádio Elindus Arena, Waregem, Bélgica 

  📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Zulte Waregem x Club Brugge: Escalações prováveis


Zulte Waregem: Brent Gabriel; Laurent Lemoine, Anton Tanghe, Lukas Willen, Wilguens Paugain; Tochukwu Nadi, Yannick Cappelle, Thomas Claes, Serxho Ujka; Tobias Hedl, Joseph Opoku.


Club Brugge: Simon Mignolet; Brandon Mechele, Jorne Spileers, Joaquin Seys, Bjorn Meijer; Raphael Onyedika, Ludovit Reis, Hans Vanaken, Romeo Vermant; Christos Tzolis, Carlos Forbs.

Zulte Waregem x Club Brugge KV: Palpite do Dia

Club Brugge KV Vence

Club Brugge KV Vence
1.58
Zulte Waregem x Club Brugge KV: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zulte Waregem x Club Brugge KV: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2023 Cup
Club Brugge KV
4 - 0
Zulte Waregem
2023 Friendlies Clubs
Club Brugge KV
0 - 1
Zulte Waregem
2022 Jupiler Pro League
Zulte Waregem
1 - 2
Club Brugge KV
2022 Jupiler Pro League
Club Brugge KV
1 - 1
Zulte Waregem
2021 Jupiler Pro League
Club Brugge KV
3 - 0
Zulte Waregem

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Zulte Waregem
Empate
Club Brugge KV

As apostas podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

