Zrinjski x Utrecht: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08
Zrinjski x Utrecht: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Zrinjski e Utrecht se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O jogo será às 15h00 (horário de Brasília), no Stadion Bijeli Brijeg, em Mostar, na Bósnia-Herzegovina.
Zrinjski x Utrecht Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1: Vitória do Utrecht – odd pagando 1.75 na bet365
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90 na bet365
- Palpite 3: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.95 na bet365
Vitória do Utrecht - odd pagando 1.75
O Utrecht é tecnicamente superior e deve aproveitar as oportunidades para se impor mesmo fora de casa.
Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.90
O duelo tende a ser ofensivo, com boas chances de gols para os dois lados.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.95
Apesar do favoritismo do Utrecht, o Zrinjski pode aproveitar o apoio local para balançar as redes.
Zrinjski x Utrecht: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Zrinjski x Utrecht pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Stadion Bijeli Brijeg, Mostar, Bósnia-Herzgovina
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Zrinjski x Utrecht: Escalações prováveis
Zrinjski: Goran Karacic; Kerim Memija, Hrvoje Barisic, Duje Dujmovic, Ante Susak; Antonio Ivancic, Stefano Surdanovic, Karlo Abramovic, Tomislav Kis; Jakov Pranjic, Nemanja Bilbija.
Utrecht: Michael Brouwer; Siebe Horemans, Souffian El Karouani, Nick Viergever, Mike van der Hoorn; Gjivai Zechiël, Victor Jensen, Dani de Wit, Alonzo Engwanda; Miguel Rodríguez, Adrian Blake.
Zrinjski x Utrecht: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Zrinjski x Utrecht: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Zrinjski x Utrecht: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
