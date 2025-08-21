Zrinjski x Utrecht: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08

Zrinjski x Utrecht: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Zrinjski e Utrecht se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O jogo será às 15h00 (horário de Brasília), no Stadion Bijeli Brijeg, em Mostar, na Bósnia-Herzegovina.

Zrinjski x Utrecht Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1: Vitória do Utrecht – odd pagando 1.75 na bet365

Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90 na bet365

Palpite 3: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.95 na bet365



Vitória do Utrecht - odd pagando 1.75

O Utrecht é tecnicamente superior e deve aproveitar as oportunidades para se impor mesmo fora de casa.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.90

O duelo tende a ser ofensivo, com boas chances de gols para os dois lados.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.95

Apesar do favoritismo do Utrecht, o Zrinjski pode aproveitar o apoio local para balançar as redes.

Zrinjski x Utrecht: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Zrinjski x Utrecht pela Liga Europa



📅 Data: 21 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Stadion Bijeli Brijeg, Mostar, Bósnia-Herzgovina



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Zrinjski x Utrecht: Escalações prováveis

Zrinjski: Goran Karacic; Kerim Memija, Hrvoje Barisic, Duje Dujmovic, Ante Susak; Antonio Ivancic, Stefano Surdanovic, Karlo Abramovic, Tomislav Kis; Jakov Pranjic, Nemanja Bilbija.

Utrecht: Michael Brouwer; Siebe Horemans, Souffian El Karouani, Nick Viergever, Mike van der Hoorn; Gjivai Zechiël, Victor Jensen, Dani de Wit, Alonzo Engwanda; Miguel Rodríguez, Adrian Blake.