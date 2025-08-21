Assine UOL
Zrinjski
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D
UEFA Europa League - World Wide
Stadion Bijeli Brijeg
Utrecht
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.95
x
4.05
2
1.63
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.15
x
3.9
2
1.63
Apostar agora
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 11:30

Zrinjski x Utrecht: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Zrinjski x Utrecht: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Zrinjski e Utrecht se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O jogo será às 15h00 (horário de Brasília), no Stadion Bijeli Brijeg, em Mostar, na Bósnia-Herzegovina.


Zrinjski x Utrecht Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1: Vitória do Utrecht – odd pagando 1.75 na bet365

  • Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90 na bet365

  • Palpite 3: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.95 na bet365


Vitória do Utrecht - odd pagando 1.75


O Utrecht é tecnicamente superior e deve aproveitar as oportunidades para se impor mesmo fora de casa.


Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.90


O duelo tende a ser ofensivo, com boas chances de gols para os dois lados.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.95


Apesar do favoritismo do Utrecht, o Zrinjski pode aproveitar o apoio local para balançar as redes.


Zrinjski x Utrecht: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Zrinjski x Utrecht pela Liga Europa

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Stadion Bijeli Brijeg, Mostar, Bósnia-Herzgovina 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Zrinjski x Utrecht: Escalações prováveis


Zrinjski: Goran Karacic; Kerim Memija, Hrvoje Barisic, Duje Dujmovic, Ante Susak; Antonio Ivancic, Stefano Surdanovic, Karlo Abramovic, Tomislav Kis; Jakov Pranjic, Nemanja Bilbija.


Utrecht: Michael Brouwer; Siebe Horemans, Souffian El Karouani, Nick Viergever, Mike van der Hoorn; Gjivai Zechiël, Victor Jensen, Dani de Wit, Alonzo Engwanda; Miguel Rodríguez, Adrian Blake.

Ver mais Ver menos

Zrinjski x Utrecht: Palpite do Dia

Utrecht Vence
Superbet logo
1.63
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Tanzania - Morocco
2
2
Vancouver Whitecaps - St. Louis City
1
1.56
Philadelphia Union - Chicago Fire
1
1.83
Múltipla
5.71
x
Aposta
20
=
Ganhos
114.19
Apostar agora

Zrinjski x Utrecht: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zrinjski x Utrecht: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Utrecht
0 - 0
Zrinjski
2019 UEFA Europa League
Zrinjski
2 - 1
Utrecht
2019 UEFA Europa League
Utrecht
1 - 1
Zrinjski

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Zrinjski
Empate
Utrecht

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Kilmarnock
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Dundee
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Kilmarnock Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
San Lorenzo
  • D
  • V
  • D
  • E
  • E
-
Instituto Cordoba
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V

Instituto Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
CRB
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Atletico Paranaense
  • E
  • D
  • V
  • E
  • D

CRB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Polessya
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Fiorentina
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V

Fiorentina Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Athletic Club
  • D
  • D
  • E
  • E
  • V
-
Chapecoense-sc
  • V
  • E
  • V
  • E
  • V

Athletic Club Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Club Queretaro
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Atletico San Luis
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Atletico San Luis Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte