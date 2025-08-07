Zrinjski x Breidablik: Palpite Odd 13 e Onde Assistir - UEFA Europa League - 07/08

Nesta quinta-feira, 7 de agosto, o Zrinjski Mostar, da Bósnia, recebe o Breidablik, da Islândia, pelo jogo de ida da terceira fase de qualificação para a UEFA Europa League. A partida acontece às 15h (horário de Brasília) no Stadion Pod Bijelim Brijegom.

Enquanto os donos da casa buscam se reerguer após a eliminação na Champions League, os visitantes islandeses, que estão em pleno ritmo de competição, tentam surpreender fora de casa. Confira a análise completa, o melhor Zrinjski x Breidablik palpite e saiba onde assistir. No final do texto, veja também uma sugestão de aposta especial com odd 13.00!

Zrinjski x Breidablik Palpites

Com base na força do Zrinjski como mandante e no estilo de jogo ofensivo, mas vulnerável, do Breidablik, selecionamos três mercados com boas probabilidades para esta partida.

Resultado Final - Vitória do Zrinjski: Odd 1.57 na Betnacional

O fator casa pesa muito nas competições europeias, e o Zrinjski é uma equipe tradicionalmente forte em seus domínios. Apesar da eliminação na classificação da Champions League, enfrentou um adversário superior (Slovan Bratislava) e deve se impor contra o time islandês.

Mais de 2.5 gols: 1.70 na Bet365

O Breidablik chega a este jogo após uma eliminatória na Champions com placares elásticos (derrotas de 2x0 e 6x3 para o Copenhagen). Isso mostra um time que joga aberto, marcando gols, mas sofrendo muito. A tendência é de um jogo com várias bolas na rede.

Ambas as equipes marcam - Sim: 1.80 na Bet365

Seguindo a lógica do palpite anterior, o Breidablik tem poder de fogo e está em plena temporada, o que favorece o ritmo ofensivo. Mesmo que o Zrinjski vença, é muito provável que a defesa islandesa seja vazada, mas que seu ataque também consiga marcar.

Como chegam os times

O Zrinjski Mostar entra em campo após ser eliminado da fase de qualificação da Champions League pelo Slovan Bratislava. A equipe perdeu o primeiro jogo em casa por 1x0 e buscou um empate heroico por 2x2 fora, mas não foi suficiente. Antes disso, pela mesma competição, havia eliminado o Urartu, da Armênia. A equipe bósnia aposta na sua força como mandante para construir uma boa vantagem no primeiro confronto da Conference League.

O Breidablik está em um momento de ritmo intenso, pois a liga islandesa está em andamento. A equipe também vem da fase de qualificação da Champions League, onde foi eliminada de forma contundente pelo FC Copenhagen, com um placar agregado de 8x3. A campanha, no entanto, mostra um time com vocação ofensiva, que marcou em quase todos os seus jogos europeus na temporada, mas que exibe uma fragilidade defensiva preocupante contra adversários mais qualificados.

Onde Assistir Zrinjski x Breidablik

Até o momento, não há confirmação de transmissão da partida em canais de TV do Brasil. No entanto, o jogo pode ser transmitido ao vivo por serviços de streaming de casas de apostas, como a bet365 e a Superbet, que costumam cobrir as fases preliminares das competições da UEFA. Recomenda-se consultar a programação nos sites no dia do evento.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Zrinjski x Breidablik

📅 Data: 07/08/2025

⏰ Horário: 15h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadion Pod Bijelim Brijegom (Mostar, Bósnia e Herzegovina)

📺 Transmissão: A confirmar (possivelmente bet365 e Superbet)

Palpite odd alta - Zrinjski x Breidablik

Para quem busca uma aposta mais arriscada e com um retorno financeiro maior, um palpite interessante é no mercado de placar exato.

Resultado Correto: Zrinjski 3-1 Breidablik - Odd 13.00

Esta aposta combina o favoritismo e a força ofensiva do time da casa com a tendência do Breidablik de sofrer e marcar gols. Um placar de 3x1 para o Zrinjski é um resultado bastante plausível e que oferece odd alta. Na Bet365, este resultado correto está pagando odd 13.00.

Conclusão

As sugestões de aposta para este confronto são baseadas no momento das equipes e em suas estatísticas recentes. O favoritismo recai sobre o Zrinjski, principalmente por jogar em seu estádio, mas o estilo de jogo do Breidablik sugere uma partida aberta e com boas chances de gols para ambos os lados, tornando os mercados de gols muito atrativos.

Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.