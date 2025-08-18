- V
Zorya x Kryvbas: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Campeonato Ucraniano (18/08)
Zorya x Kryvbas: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 3ª rodada do Campeonato Ucraniano 2025. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Estádio Dínamo Lobanovsky, com acompanhamento em tempo real pelo OneFootball.
O confronto reúne duas equipes do meio da tabela que buscam se aproximar dos líderes. O Zorya, em 8º lugar com 4 pontos, chega invicto para a partida, enquanto o Kryvbas, em 10º com 3 pontos, quer se recuperar da derrota sofrida na última rodada.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Zorya x Kryvbas Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Kryvbas (X2), odd pagando 1.45 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Kryvbas, odd pagando 1.87 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75 na Betnacional
Para as apostas em Zorya x Kryvbas, indicamos esses três palpites com base no impressionante histórico de confrontos diretos, que aponta um favoritismo claro para o Kryvbas.
🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Kryvbas (X2), odd pagando 1.45
Esta é a aposta de maior segurança para o confronto. O Kryvbas tem uma dominância notável sobre o Zorya, estando invicto nos últimos seis jogos diretos, com quatro vitórias e dois empates.
Diante de um retrospecto tão forte, apostar que o Kryvbas sairá de campo com pelo menos um empate é uma escolha de grande valor.
⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Kryvbas, odd pagando 1.87
Para quem busca uma odd melhor, mas ainda se baseia no forte histórico, esta é a opção ideal. Você aposta na vitória do Kryvbas, que venceu quatro dos últimos seis duelos, e se a partida terminar empatada, o valor apostado é devolvido.
É uma maneira inteligente de apostar no time que leva vantagem no confronto, com uma rede de segurança.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75
O histórico entre as duas equipes também sugere jogos com gols. Três dos últimos seis confrontos tiveram gols de ambos os lados, incluindo dois empates por 2 a 2.
Com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela, a tendência é de um jogo onde ambas as defesas sejam vazadas.
Zorya x Kryvbas: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode acompanhar Zorya x Kryvbas em tempo real pelo aplicativo OneFootball. A partida começa às 12h00, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Zorya x Kryvbas - Campeonato Ucraniano
- 📅 Data: 18/08/2025
- ⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Dínamo Lobanovsky, Kiev
- 📺 Onde vai passar: OneFootball (Tempo Real)
Zorya x Kryvbas: Últimos 5 jogos entre os times
- 20/04/2025 - Kryvbas 3-0 Zorya
- 20/10/2024 - Zorya 0-1 Kryvbas
- 09/12/2023 - Kryvbas 2-2 Zorya
- 06/08/2023 - Zorya 1-3 Kryvbas
- 08/04/2023 - Kryvbas 1-0 Zorya
Zorya x Kryvbas: Quem Ganha? Melhores Odds
As odds refletem um equilíbrio total, com as chances de vitória sendo quase idênticas para as duas equipes. O Zorya tem uma leve vantagem teórica com 39,2% de probabilidade, contra 38,5% do Kryvbas. O empate está cotado em 31,3%.
- 🏆 Zorya vence, odd 2.55 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.20 na Superbet
- 👀 Kryvbas vence, odd 2.60 na F12.bet
Zorya Luhansk x Kryvbas KR: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Zorya Luhansk x Kryvbas KR: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Zorya Luhansk x Kryvbas KR: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
