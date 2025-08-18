Assine UOL
Zorya Luhansk
Premier League - Ukraine
Stadion Livyi Bereh
Kryvbas KR
  • V
  • D
  • E
  • D
  • E
Melhores Odds 1X2
1
2.55
x
3.1
2
2.7
1
2.55
x
3.1
2
2.7
Odds atualizadas a 18.08.2025 às 10:45

Zorya x Kryvbas: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Campeonato Ucraniano (18/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Zorya x Kryvbas: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 3ª rodada do Campeonato Ucraniano 2025. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Estádio Dínamo Lobanovsky, com acompanhamento em tempo real pelo OneFootball.


O confronto reúne duas equipes do meio da tabela que buscam se aproximar dos líderes. O Zorya, em 8º lugar com 4 pontos, chega invicto para a partida, enquanto o Kryvbas, em 10º com 3 pontos, quer se recuperar da derrota sofrida na última rodada. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Zorya x Kryvbas Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Kryvbas (X2), odd pagando 1.45 na Superbet

  • Palpite 2. Empate Anula Aposta: Kryvbas, odd pagando 1.87 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75 na Betnacional


Para as apostas em Zorya x Kryvbas, indicamos esses três palpites com base no impressionante histórico de confrontos diretos, que aponta um favoritismo claro para o Kryvbas.


🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Kryvbas (X2), odd pagando 1.45


Esta é a aposta de maior segurança para o confronto. O Kryvbas tem uma dominância notável sobre o Zorya, estando invicto nos últimos seis jogos diretos, com quatro vitórias e dois empates.


Diante de um retrospecto tão forte, apostar que o Kryvbas sairá de campo com pelo menos um empate é uma escolha de grande valor.


⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Kryvbas, odd pagando 1.87


Para quem busca uma odd melhor, mas ainda se baseia no forte histórico, esta é a opção ideal. Você aposta na vitória do Kryvbas, que venceu quatro dos últimos seis duelos, e se a partida terminar empatada, o valor apostado é devolvido.


É uma maneira inteligente de apostar no time que leva vantagem no confronto, com uma rede de segurança.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75


O histórico entre as duas equipes também sugere jogos com gols. Três dos últimos seis confrontos tiveram gols de ambos os lados, incluindo dois empates por 2 a 2.


Com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela, a tendência é de um jogo onde ambas as defesas sejam vazadas.


Zorya x Kryvbas: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode acompanhar Zorya x Kryvbas em tempo real pelo aplicativo OneFootball. A partida começa às 12h00, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Zorya x Kryvbas - Campeonato Ucraniano

  • 📅 Data: 18/08/2025

  • Horário: 12h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Dínamo Lobanovsky, Kiev

  • 📺 Onde vai passar: OneFootball (Tempo Real)


Zorya x Kryvbas: Últimos 5 jogos entre os times



  • 20/04/2025 - Kryvbas 3-0 Zorya

  • 20/10/2024 - Zorya 0-1 Kryvbas

  • 09/12/2023 - Kryvbas 2-2 Zorya

  • 06/08/2023 - Zorya 1-3 Kryvbas

  • 08/04/2023 - Kryvbas 1-0 Zorya


Zorya x Kryvbas: Quem Ganha? Melhores Odds


As odds refletem um equilíbrio total, com as chances de vitória sendo quase idênticas para as duas equipes. O Zorya tem uma leve vantagem teórica com 39,2% de probabilidade, contra 38,5% do Kryvbas. O empate está cotado em 31,3%.



  • 🏆 Zorya vence, odd 2.55 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.20 na Superbet

  • 👀 Kryvbas vence, odd 2.60 na F12.bet

Zorya Luhansk x Kryvbas KR: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zorya Luhansk x Kryvbas KR: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 Premier League
Kryvbas KR
3 - 0
Zorya Luhansk
2024 Premier League
Zorya Luhansk
0 - 1
Kryvbas KR
2023 Premier League
Kryvbas KR
2 - 2
Zorya Luhansk
2023 Premier League
Zorya Luhansk
1 - 3
Kryvbas KR
2022 Premier League
Kryvbas KR
1 - 0
Zorya Luhansk

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Zorya Luhansk
Empate
Kryvbas KR

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

UOL - Admin

Palpites