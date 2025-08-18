Zorya x Kryvbas: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Campeonato Ucraniano (18/08)

Zorya x Kryvbas: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 3ª rodada do Campeonato Ucraniano 2025. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Estádio Dínamo Lobanovsky, com acompanhamento em tempo real pelo OneFootball.

O confronto reúne duas equipes do meio da tabela que buscam se aproximar dos líderes. O Zorya, em 8º lugar com 4 pontos, chega invicto para a partida, enquanto o Kryvbas, em 10º com 3 pontos, quer se recuperar da derrota sofrida na última rodada.

Zorya x Kryvbas Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Kryvbas (X2), odd pagando 1.45 na Superbet



⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Kryvbas, odd pagando 1.87 na Bet365



💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75 na Betnacional



Para as apostas em Zorya x Kryvbas, indicamos esses três palpites com base no impressionante histórico de confrontos diretos, que aponta um favoritismo claro para o Kryvbas.

🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Kryvbas (X2), odd pagando 1.45

Esta é a aposta de maior segurança para o confronto. O Kryvbas tem uma dominância notável sobre o Zorya, estando invicto nos últimos seis jogos diretos, com quatro vitórias e dois empates.

Diante de um retrospecto tão forte, apostar que o Kryvbas sairá de campo com pelo menos um empate é uma escolha de grande valor.

⚡ Palpite 2. Empate Anula Aposta: Kryvbas, odd pagando 1.87

Para quem busca uma odd melhor, mas ainda se baseia no forte histórico, esta é a opção ideal. Você aposta na vitória do Kryvbas, que venceu quatro dos últimos seis duelos, e se a partida terminar empatada, o valor apostado é devolvido.

É uma maneira inteligente de apostar no time que leva vantagem no confronto, com uma rede de segurança.

💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75

O histórico entre as duas equipes também sugere jogos com gols. Três dos últimos seis confrontos tiveram gols de ambos os lados, incluindo dois empates por 2 a 2.

Com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela, a tendência é de um jogo onde ambas as defesas sejam vazadas.

Zorya x Kryvbas: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode acompanhar Zorya x Kryvbas em tempo real pelo aplicativo OneFootball. A partida começa às 12h00, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Zorya x Kryvbas - Campeonato Ucraniano

📅 Data: 18/08/2025

⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Dínamo Lobanovsky, Kiev

📺 Onde vai passar: OneFootball (Tempo Real)



Zorya x Kryvbas: Últimos 5 jogos entre os times



20/04/2025 - Kryvbas 3-0 Zorya



20/10/2024 - Zorya 0-1 Kryvbas



09/12/2023 - Kryvbas 2-2 Zorya



06/08/2023 - Zorya 1-3 Kryvbas



08/04/2023 - Kryvbas 1-0 Zorya



Zorya x Kryvbas: Quem Ganha? Melhores Odds

As odds refletem um equilíbrio total, com as chances de vitória sendo quase idênticas para as duas equipes. O Zorya tem uma leve vantagem teórica com 39,2% de probabilidade, contra 38,5% do Kryvbas. O empate está cotado em 31,3%.