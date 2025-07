Zira x Hajduk Split: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência 23/07

Zira x Hajduk Split: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Zira e Hajduk Split se enfrentam nesta quarta-feira, 23 de julho, pela fase eliminatória da Liga Conferência da UEFA. O jogo será disputado no Estádio 8-ci km, no Azerbaijão, com início às 12h30 (horário de Brasília).

O duelo marca o início da caminhada das duas equipes na competição continental. Jogando em casa, o Zira tenta abrir vantagem no confronto de ida, mas o Hajduk Split, tradicional clube croata, chega como favorito para buscar um bom resultado fora.

A seguir, veja onde assistir Zira x Hajduk Split, as prováveis escalações e nossas dicas de aposta para o jogo.

Zira x Hajduk Split Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Vitória do Hajduk Split – odd pagando 1.85 na Bet365







Mais de 2.5 gols – odd pagando 2.00 na Superbet







Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.95 na Novibet





O confronto entre Zira e Hajduk Split promete equilíbrio, mas a maior experiência internacional dos croatas pode pesar. Os três palpites abaixo combinam favoritismo, tendência de gols e bom valor de mercado.

Vitória do Hajduk Split – odd pagando 1.85

O Hajduk tem elenco mais experiente e histórico recente superior em competições continentais. Mesmo fora de casa, entra como favorito diante de um Zira que ainda busca estabilidade no cenário europeu.

A equipe croata também costuma se adaptar bem em jogos como visitante, especialmente quando o adversário atua com postura mais cautelosa.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 2.00

Pelo perfil ofensivo do Hajduk e a expectativa de que o Zira tente aproveitar o mando de campo, a linha de mais de 2.5 gols se torna uma boa alternativa. O jogo de ida geralmente é mais solto, especialmente em confrontos onde há desequilíbrio técnico.

Ambas as equipes tendem a deixar espaços, o que favorece a criação de chances para os dois lados.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.95

O Zira pode até não ser favorito, mas tem capacidade para balançar as redes jogando em casa. Já o Hajduk Split dificilmente passa em branco, especialmente em jogos eliminatórios.

Esse mercado combina com a linha de gols e funciona bem em confrontos com ritmo acelerado e variação ofensiva nos dois tempos.

Zira x Hajduk Split: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como, Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo o que você precisa saber de Zira x Hajduk Split:



ℹ️ Jogo: Zira x Hajduk Split pela Liga Conferência



📅 Data: 23 de julho de 2025



🕒 Horário: 12:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio 8-ci km, Azerbaijão (ex-Neftçi Arena)



📺 Onde vai passar: plataformas de streaming de casas de apostas como Novibet.



Zira x Hajduk Split: Escalações

Provável escalação do Zira: Bayramov; Aliyev, Mutsinzi, Ruan, Djibrilla; Ibrahimli, Gomis, Thill, Papunashvili; Junior, Volkov.

Provável escalação do Hajduk Split: Ivušić; Sigur, Skelin, Šarlija, Hrgović; Pukštas, Pajaziti, Krovinović, Brajković; Livaja, Šego.