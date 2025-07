Zimbru x FC Astana: Palpite, Odds e Onde Assistir - Liga Conferência Europa

Zimbru e FC Astana se enfrentam nesta quinta-feira, 31 de julho, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Zimbru, na Moldávia, em partida válida pela segunda ronda eliminatória da Liga Conferência Europa. O duelo marca mais um confronto entre equipes de menor expressão no cenário continental, mas que buscam fazer história no torneio.

Neste artigo, você encontra nosso palpite principal para Zimbru x FC Astana, além de sugestões alternativas, odds por faixa de valor e todas as informações sobre onde assistir e como as equipes chegam para o confronto.

Palpites de Zimbru x FC Astana: Nossas 3 Melhores Dicas

O FC Astana entra como favorito nas casas de apostas, com odds mais baixas para vitória. A equipe cazaque tem mais experiência continental e apresenta um ataque mais eficiente. O Zimbru, por sua vez, joga em casa, mas com pouca confiança por parte do mercado.



🎯 Vitória do FC Astana - odd 1.72



🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.93



🎯 Dupla hipótese: FC Astana ou empate - odd 1.18



Palpites Alternativos Zimbru x FC Astana

Para os apostadores mais experientes, há boas opções alternativas com valor. A tendência é de um jogo equilibrado, com maior perigo por parte dos visitantes, especialmente nos minutos finais, já que ambas as equipes têm histórico de gols entre os 81 e 90 minutos.



🎯 FC Astana vence sem sofrer gols - odd 2.69



🎯 Mais de 2.5 gols + ambas marcam: Sim - odd 2.50



🎯 FC Astana para marcar em ambos os tempos - odd 2.88



💰 Palpites de Odds Baixas Zimbru x FC Astana



🔵 Mais de 1.0 gol no total - odd 1.07



🟢 FC Astana para se classificar - odd 1.37



🟡 FC Astana ou empate (dupla hipótese) - odd 1.18



⚖️ Palpites de Odds Médias Zimbru x FC Astana



🔵 Vitória do FC Astana + mais de 1.5 gols - odd 2.05



🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.93



🟡 Placar exato 1x2 para FC Astana - odd 8.23



🚀 Palpites de Odds Altas Zimbru x FC Astana



🔵 FC Astana vence e ambos marcam: Sim - odd 3.90



🟢 Placar exato 2x1 para FC Astana - odd 8.23



🟡 FC Astana faz o último gol - odd 1.58



Informações do Jogo: Zimbru x FC Astana: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Zimbru x FC Astana - Liga Conferência Europa



📅 Data: 31/07/2025



⏰ Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Zimbru, Moldávia



📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada



Como Zimbru e FC Astana Chegam Para o Confronto

O Zimbru chega para este jogo com a moral elevada após vencer sua última partida, mas ainda é uma equipe considerada limitada tecnicamente. O time moldavo tem como destaque o aproveitamento ofensivo nos minutos finais dos jogos — 19% de seus gols são marcados entre os 81 e 90 minutos.

Já o FC Astana também venceu seu jogo mais recente e vive um bom momento na temporada. Com maior rodagem em competições europeias, o clube do Cazaquistão tem mostrado um futebol sólido, especialmente fora de casa. Seu ataque também costuma ser letal no fim, com 16% dos gols no mesmo intervalo final de partida.

Apostas devem ser feitas com responsabilidade e como forma de entretenimento. Pratique sempre o Jogo Responsável.