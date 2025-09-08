Assine UOL
Zimbabwe
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Rwanda
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V
Zimbabué x Ruanda, Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Zimbabué x Ruanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Zimbabué x Ruanda se enfrentam na terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 10h00, no Estádio de Orlando, em Joanesburgo, África do Sul, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Zimbabué x Ruanda passa no Brasil ao vivo na FIFA+.


O duelo coloca frente a frente uma seleção que ainda procura sua primeira vitória (Zimbábue) contra outra que tenta se firmar na disputa por melhores posições (Ruanda).


Zimbabué x Ruanda Palpite: 3 Dicas de Hoje



  • 🎯 Vitória de Zimbábue (2.73)

  • 🎯 Empate (3.07)

  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.49)


⚖️ Zimbabué x Ruanda Palpite Odds Médias



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.08

  • 🎯 Vitória de Zimbábue: 2.73

  • 🎯 Empate: 3.07


⚖️ Zimbabué x Ruanda Palpite Odds Altas



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 5.98

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.22

  • 🎯 Margem de ganho: Zimbábue por 2: 8.67


🚀 Zimbabué x Ruanda Super Palpite 


🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.22


Zimbabué x Ruanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Tudo que precisa saber do jogo



  • ⚽️ Confronto: Zimbabué x Ruanda - Eliminatórias Copa

  • 📅 Data: 09/09/2025

  • ⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio de Orlando, em Joanesburgo, África do Sul

  • 📺 Onde vai passar: FIFA+ e Novibet (streaming)


Zimbabué x Ruanda: Escalações prováveis


Zimbabué: Washington Arubi; Emmanuel Jalai, Teenage Hadebe, Munashe Garananga, Divine Lunga; Knowledge Musona, Marvelous Nakamba, Jordan Zemura, Tawanda Maswanhise; Tawanda Chirewa, Tino Kadewere.


Ruanda: Fiacre Ntwari; Fitina Omborenga, Phanuel Kavita, Thierry Manzi, Claude Niyomugabo; Ange Mutsinzi, Aly-Enzo Hamon, Bonheur Mugisha, Djihad Bizimana; Gilbert Mugisha, Innocent Nshuti.


Como Zimbabué e Ruanda chegam ao jogo


No apuramento africano para a Copa do Mundo de 2026, o confronto entre Zimbábue e Ruanda coloca frente a frente duas seleções em busca de maior estabilidade na competição.


O Zimbábue ocupa atualmente a 6ª posição, com 4 pontos conquistados em 7 jogos. A equipe ainda não venceu, somando 4 empates e 3 derrotas, com 5 gols marcados e 10 sofridos, o que resulta numa média de apenas 0,71 gols por partida.


Já o Ruanda aparece em situação mais confortável, na 4ª colocação, com 8 pontos.


Em seus 7 jogos disputados, conquistou 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, apresentando um ataque discreto, com 4 gols marcados, mas uma defesa mais consistente, sofrendo apenas 5 gols.

Zimbabwe x Rwanda: Palpite do Dia

Zimbabwe Vence
Superbet logo
2.75
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Malta - San Marino
1
1.34
Cyprus - Romania
2
1.66
Estonia - Andorra
1
1.54
Múltipla
3.43
x
Aposta
20
=
Ganhos
68.51
Apostar agora

Zimbabwe x Rwanda: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zimbabwe x Rwanda: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Rwanda
0 - 0
Zimbabwe

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Zimbabwe
Empate
Rwanda

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

