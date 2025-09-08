Zimbabué x Ruanda, Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Zimbabué x Ruanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Zimbabué x Ruanda se enfrentam na terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 10h00, no Estádio de Orlando, em Joanesburgo, África do Sul, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Zimbabué x Ruanda passa no Brasil ao vivo na FIFA+.

O duelo coloca frente a frente uma seleção que ainda procura sua primeira vitória (Zimbábue) contra outra que tenta se firmar na disputa por melhores posições (Ruanda).

Zimbabué x Ruanda Palpite: 3 Dicas de Hoje



🎯 Vitória de Zimbábue (2.73)



🎯 Empate (3.07)



🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.49)



⚖️ Zimbabué x Ruanda Palpite Odds Médias



🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.08



🎯 Vitória de Zimbábue: 2.73



🎯 Empate: 3.07



⚖️ Zimbabué x Ruanda Palpite Odds Altas



🎯 Resultado Exato: 0-0: 5.98



🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.22



🎯 Margem de ganho: Zimbábue por 2: 8.67



🚀 Zimbabué x Ruanda Super Palpite

🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.22

Zimbabué x Ruanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo que precisa saber do jogo



⚽️ Confronto: Zimbabué x Ruanda - Eliminatórias Copa



📅 Data: 09/09/2025



⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio de Orlando, em Joanesburgo, África do Sul



📺 Onde vai passar: FIFA+ e Novibet (streaming)



Zimbabué x Ruanda: Escalações prováveis

Zimbabué: Washington Arubi; Emmanuel Jalai, Teenage Hadebe, Munashe Garananga, Divine Lunga; Knowledge Musona, Marvelous Nakamba, Jordan Zemura, Tawanda Maswanhise; Tawanda Chirewa, Tino Kadewere.

Ruanda: Fiacre Ntwari; Fitina Omborenga, Phanuel Kavita, Thierry Manzi, Claude Niyomugabo; Ange Mutsinzi, Aly-Enzo Hamon, Bonheur Mugisha, Djihad Bizimana; Gilbert Mugisha, Innocent Nshuti.

Como Zimbabué e Ruanda chegam ao jogo

No apuramento africano para a Copa do Mundo de 2026, o confronto entre Zimbábue e Ruanda coloca frente a frente duas seleções em busca de maior estabilidade na competição.

O Zimbábue ocupa atualmente a 6ª posição, com 4 pontos conquistados em 7 jogos. A equipe ainda não venceu, somando 4 empates e 3 derrotas, com 5 gols marcados e 10 sofridos, o que resulta numa média de apenas 0,71 gols por partida.

Já o Ruanda aparece em situação mais confortável, na 4ª colocação, com 8 pontos.

Em seus 7 jogos disputados, conquistou 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, apresentando um ataque discreto, com 4 gols marcados, mas uma defesa mais consistente, sofrendo apenas 5 gols.