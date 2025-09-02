Vai começar a Champions League: Zé Roberto analisa favoritos ao título
A temporada 2025/26 da UEFA Champions League está prestes a começar, e, com ela, a expectativa de grandes jogos e emoções que só o principal torneio de clubes do mundo pode oferecer. Para analisar o que vem pela frente, o ex-jogador Zé Roberto, com uma carreira vitoriosa por gigantes como Real Madrid e Bayern de Munique, compartilhou suas experiências e palpites sobre a competição. Embaixador da bet365, parceira global oficial do torneio, o brasileiro destacou o caráter único da Champions.
"Tirando a Copa do Mundo, tratando de competições, eu acho que a Champions é a competição mais vistosa, que tem mais equipes com potencial", afirma Zé Roberto. Para ele, a qualidade dos confrontos desde as fases iniciais é um diferencial. "Antes de você chegar numa semifinal ou final, já têm enfrentamento de grandes equipes. Só a Champions oferece isso ao torcedor."
Com uma vasta experiência que inclui passagens pela Bundesliga, La Liga e até mesmo pelo futebol do Catar, além de Copas do Mundo, ele não hesita em colocar a Champions em um patamar distinto. "É incomparável, é mais visibilidade, enfrentamento de grandes equipes, jogadores de alto nível. O grande diferencial é isso que eu mencionei, que só a Champions tem, jogadores de nível internacional", explica Zé Roberto, que estava falando em nome da bet365, Parceiro Global Oficial da UEFA Champions League.
Memórias de um Campeão e a polêmica do novo formato
A trajetória de Zé Roberto na competição foi marcada por momentos inesquecíveis. "A primeira experiência Champions foi jogar pelo Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. Fazer um gol na Champions jogando pelo Real Madrid foi um momento marcante na minha carreira", relembra. "Depois, disputar a final da Champions pelo Leverkusen, jogando contra o meu ex clube, o Real Madrid. São boas lembranças que eu tenho, esses momentos que acabam marcando a carreira de um atleta."
Sobre o novo formato da competição, que entrou em vigor na temporada passada, o ex-meio-campista se mostra um defensor do modelo antigo. "Essa mudança dá a possibilidade de times de menor expressão irem passando para a próxima fase, mas eu gosto muito de como era antes, com fase de grupos, classificando dois", opina. "Estou acostumado com a fórmula antiga, acho que fica mais competitivo, o torcedor acaba se interessando mais. Prefiro o formato antigo."
Palpites e torcida declarada para um clube alemão
Quando o assunto são os favoritos ao título, Zé Roberto aponta quatro potências. "Acho que o PSG é um time que manteve a base, tem um treinador que para mim é o melhor da atualidade", começa, antes de listar os demais. "Eu acho que o Bayern tem pretensão para essa temporada de pelo menos chegar na semifinal. Barcelona chega forte e Real Madrid, que tem uma tradição, sempre forte na competição, são meus favoritos para a final da Champions."
Apesar da análise isenta, o coração do craque tem um dono na disputa. "Ficou a minha identificação, é o clube pelo qual joguei mais tempo na minha carreira. A minha torcida é para o Bayern de Munique", revela o ídolo, que até hoje faz parte do time de lendas do clube bávaro.
Entre os brasileiros em ação, ele aposta em um nome do Barcelona. "Eu gosto muito do estilo de jogo do Raphinha, temporada passada teve uma grande performance, tem tudo para fazer uma grande temporada novamente", projeta. Ele também cita a jovem promessa Estêvão, mas destaca o jogador do Barça: "Dos brasileiros, acho que o Raphinha é um jogador que vai fazer uma grande temporada tanto no Barcelona, quanto na Seleção Brasileira."