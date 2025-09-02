Vai começar a Champions League: Zé Roberto analisa favoritos ao título

Com uma vasta experiência que inclui passagens pela Bundesliga, La Liga e até mesmo pelo futebol do Catar, além de Copas do Mundo, ele não hesita em colocar a Champions em um patamar distinto. "É incomparável, é mais visibilidade, enfrentamento de grandes equipes, jogadores de alto nível. O grande diferencial é isso que eu mencionei, que só a Champions tem, jogadores de nível internacional", explica Zé Roberto, que estava falando em nome da bet365, Parceiro Global Oficial da UEFA Champions League.

Memórias de um Campeão e a polêmica do novo formato

A trajetória de Zé Roberto na competição foi marcada por momentos inesquecíveis. "A primeira experiência Champions foi jogar pelo Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. Fazer um gol na Champions jogando pelo Real Madrid foi um momento marcante na minha carreira", relembra. "Depois, disputar a final da Champions pelo Leverkusen, jogando contra o meu ex clube, o Real Madrid. São boas lembranças que eu tenho, esses momentos que acabam marcando a carreira de um atleta."

Sobre o novo formato da competição, que entrou em vigor na temporada passada, o ex-meio-campista se mostra um defensor do modelo antigo. "Essa mudança dá a possibilidade de times de menor expressão irem passando para a próxima fase, mas eu gosto muito de como era antes, com fase de grupos, classificando dois", opina. "Estou acostumado com a fórmula antiga, acho que fica mais competitivo, o torcedor acaba se interessando mais. Prefiro o formato antigo."

Palpites e torcida declarada para um clube alemão

Quando o assunto são os favoritos ao título, Zé Roberto aponta quatro potências. "Acho que o PSG é um time que manteve a base, tem um treinador que para mim é o melhor da atualidade", começa, antes de listar os demais. "Eu acho que o Bayern tem pretensão para essa temporada de pelo menos chegar na semifinal. Barcelona chega forte e Real Madrid, que tem uma tradição, sempre forte na competição, são meus favoritos para a final da Champions."