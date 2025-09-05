Assine UOL
Zaragoza
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V
Segunda División - Spain
Valladolid
  • E
  • V
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3.2
2
2.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.18
2
2.76
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3.2
2
2.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3.2
2
2.85
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 11:28

Zaragoza x Valladolid Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, LaLiga 2, 06/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para Zaragoza x Valladolid? Então, você chegou ao lugar certo! A partida acontece na sexta-feira, 6 de setembro, às 13h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela Segunda Divisão da Espanha.


O confronto promete ser disputado, com o Zaragoza buscando se recuperar na competição e o Valladolid querendo manter o bom desempenho. Neste artigo, você terá acesso a informações importantes para fazer suas apostas.


Vamos apresentar os melhores palpites para Zaragoza x Valladolid, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Palpites de Zaragoza x Valladolid: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a fazer suas apostas, separamos três dicas com boas oportunidades no mercado esportivo. Analisamos o momento das equipes, confrontos diretos e outros dados importantes para te dar o melhor prognóstico.



  • 🎯 Empate - Odd 3.10

  • 🎯 Ambos marcam Sim - Odd 2.15

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.40


Com essas dicas, você pode aumentar suas chances de sucesso nas apostas esportivas. Analise cada detalhe e escolha a que melhor se encaixa em sua estratégia. Boa sorte!


Palpites Alternativos Zaragoza x Valladolid


Além das dicas principais, separamos algumas outras opções de apostas que podem ser interessantes. Confira:



  • ⚽️ Zaragoza marca o primeiro gol - Odd 2.25

  • ⚽️ Valladolid vence o 1º tempo - Odd 3.00

  • ⚽️ Resultado correto: 1x1 - Odd 6.00


Super Palpites Zaragoza x Valladolid


Para os apostadores que buscam maiores emoções e odds mais altas, separamos algumas opções de apostas com maior potencial de retorno. As apostas de alto risco podem trazer ótimos resultados, mas exigem mais análise.



  • 🔥 Zaragoza vence - Odd 2.80

  • 🔥 Valladolid vence por 2 gols de diferença - Odd 6.50

  • 🔥 Artilheiro do jogo: [Nome do Jogador] - Odd 7.00


💰 Palpites de Odds Baixas Zaragoza x Valladolid


Para quem prefere apostas mais conservadoras e com maior probabilidade de acerto, separamos algumas opções com odds mais baixas. São apostas seguras, ideais para quem busca minimizar os riscos.



  • 🟢 Empate anula aposta - Zaragoza - Odd 1.75

  • 🟢 Total de Gols: Menos de 1.5 - Odd 2.90

  • 🟢 Zaragoza para se classificar - Odd 1.50


⚖️ Palpites de Odds Médias Zaragoza x Valladolid


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem render bons lucros, sem arriscar tanto. Confira as opções:



  • 🟡 Ambos marcam - Odd 2.15

  • 🟡 Total de escanteios: Mais de 9.5 - Odd 1.85

  • 🟡 1º tempo - Empate - Odd 2.00


🚀 Palpites de Odds Altas Zaragoza x Valladolid


Para os mais ousados, separamos algumas opções com odds altas. São apostas que podem trazer grandes ganhos, mas exigem um pouco mais de sorte e análise.



  • 🔴 Placar exato: 2x1 para Zaragoza - Odd 12.00

  • 🔴 Jogador marca 2 ou mais gols: [Nome do Jogador] - Odd 8.00

  • 🔴 Vitória do Valladolid com ambos marcam - Odd 4.50


Zaragoza x Valladolid: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Para não perder nenhum lance da partida, confira as informações de transmissão e os detalhes do jogo:


📋 Informações Completas da Partida



  • Competição: Segunda Divisão da Espanha

  • Partida: Zaragoza x Valladolid

  • Data: 06 de setembro de 2025

  • Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • Local: [Nome do Estádio]

  • Onde Assistir: [Informação sobre a transmissão]


Como Zaragoza e Valladolid Chegam Para o Confronto


O Zaragoza busca consolidar sua posição na competição. A equipe, jogando em casa, quer mostrar sua força e conquistar os três pontos para subir na tabela.


Já o Valladolid, mesmo jogando fora de casa, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Zaragoza


O Zaragoza teve um desempenho recente irregular, com duas derrotas e um empate. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos e conseguir a primeira vitória na competição.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Segunda Divisão.


Últimos Jogos do Valladolid


O Valladolid vem de uma sequência com resultados positivos em seus últimos jogos, com duas vitórias e um empate no campeonato. O time tem se mostrado consistente em algumas partidas, mas precisa manter o ritmo para seguir em boa fase.


A equipe tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa em alguns jogos. A consistência apresentada é um ponto forte para o Valladolid.


Nossa Opinião para Zaragoza x Valladolid


Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo disputado, com boas chances de gols. Acreditamos que o empate pode ser um bom palpite, considerando o momento das duas equipes.


Além disso, a opção de ambos os times marcarem também parece interessante, dado o histórico recente de ambas as equipes. Analise as odds e escolha a aposta que melhor se encaixa na sua estratégia.


Lembre-se de que as odds podem mudar até o início da partida, por isso, fique atento às atualizações das casas de apostas.


Com este conteúdo, esperamos ter ajudado você a fazer suas apostas de forma mais informada e consciente.


---


🔞 As apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas ou acesse [site de ajuda].


```

Ver mais Ver menos

Zaragoza x Valladolid: Palpite do Dia

Zaragoza Vence
Superbet logo
2.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Luxembourg - Slovakia
2
1.75
Bahia - Confiança
1
1.31
Georgia - Bulgaria
1
1.47
Múltipla
3.37
x
Aposta
20
=
Ganhos
67.40
Apostar agora

Zaragoza x Valladolid: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zaragoza x Valladolid: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2023 Segunda División
Valladolid
2 - 0
Zaragoza
2023 Segunda División
Zaragoza
1 - 0
Valladolid
2021 Segunda División
Zaragoza
0 - 0
Valladolid
2021 Segunda División
Valladolid
2 - 0
Zaragoza
2017 Segunda División
Zaragoza
3 - 2
Valladolid

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Zaragoza
Empate
Valladolid

Jogo Responsável


Apostas são atividades que devem ser encaradas como uma forma de entretenimento. É crucial ter em mente que apostas envolvem riscos e não devem comprometer o seu dinheiro pessoal ou familiar. Para mais informações e dicas, consulte o Jogo Responsável.


Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Sporting Kansas City
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Austin
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Estoril
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Santa Clara
  • E
  • E
  • D
  • D
  • E

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Malaga
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Granada CF
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V

Malaga Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
ASA
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Maranhão
  • V
  • E
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Austria
  • V
  • V
  • D
  • E
  • E
-
Cyprus
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D

Austria Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte