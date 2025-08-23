- D
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- D
- E
Zaragoza x FC Andorra: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Segunda División - 23/08
Zaragoza x FC Andorra: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Zaragoza x FC Andorra pela Segunda Divisão
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio ABC
Zaragoza x FC Andorra Palpite - Segunda Divisão
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🔀 Dupla Chance: 1X
- 🔄 Handicap Asiático: Zaragoza -0.5
Zaragoza x FC Andorra: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Zaragoza x FC Andorra: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Zaragoza x FC Andorra: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Zaragoza x FC Andorra: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Aposte com responsabilidade. Não persiga ganhos financeiros e jogue somente para se divertir.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- V
Cruz Azul Vence
- D
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- E
FSV Mainz 05 Vence
- E
- D
- E
- V
- D
- D
- V
- V
- E
- D
San Martin S.J. Vence
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
Zulte Waregem Vence
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
Pachuca Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- E
- V
- V
- V
Philadelphia Union Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
Atletico Madrid Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- E
Empate