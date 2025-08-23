Assine UOL
Zaragoza
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Segunda División - Spain
FC Andorra
  • D
  • E
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.8
x
3.4
2
4.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 17:00

Zaragoza x FC Andorra: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Segunda División - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Zaragoza x FC Andorra: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Zaragoza x FC Andorra pela Segunda Divisão

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio ABC


Zaragoza x FC Andorra Palpite - Segunda Divisão



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🔀 Dupla Chance: 1X

  • 🔄 Handicap Asiático: Zaragoza -0.5


Zaragoza x FC Andorra: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Zaragoza x FC Andorra: Palpite do Dia

Zaragoza Vence
Superbet logo
1.83
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Cruz Azul - Toluca
1
2
Lyon - Metz
1
1.41
Monterrey - Necaxa
1
1.56
Múltipla
4.40
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.98
Apostar agora

Zaragoza x FC Andorra: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zaragoza x FC Andorra: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Segunda División
Zaragoza
0 - 0
FC Andorra
2023 Segunda División
Zaragoza
2 - 0
FC Andorra
2023 Segunda División
FC Andorra
0 - 1
Zaragoza
2022 Segunda División
FC Andorra
0 - 1
Zaragoza
2022 Segunda División
Zaragoza
0 - 2
FC Andorra

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Zaragoza
Empate
FC Andorra

Jogo Responsável


Aposte com responsabilidade. Não persiga ganhos financeiros e jogue somente para se divertir.

