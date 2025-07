Zamora FC x Deportivo Tachira FC: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primera División - 06/07

Zamora x Deportivo Táchira: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estadio Rafael Agustín Tovar, em Barinas, no domingo, 06/07, às 21h30 (horário de Brasília), pela Primera Division. Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Zamora x Deportivo Táchira Palpites – Primera Division



Palpite 1 – Dupla Chance (12)



Palpite 2 – Over 1.5 Gols



Palpite 3 – Ambas Equipes Marcam (BTTS)



Palpite 1 – Dupla Chance (12)

Nos últimos 45 confrontos houve equilíbrio: 14 vitórias de Zamora, 13 de Táchira e 18 empates. Com o histórico recente indicando alternância, apostar na vitória de qualquer lado (sem empate) reduz risco de 33% de empate.

Palpite 2 – Over 1.5 Gols

Em 72% dos últimos 29 jogos entre as equipes houve mais de 1.5 gols. A média de gols recentes também aponta para um duelo com pelo menos dois gols, reforçando essa aposta.

Palpite 3 – Ambas Equipes Marcam (BTTS)

48% dos confrontos registraram gols para ambos os times. Considerando o histórico competitivo e a média ofensiva equilibrada, há chance real de ambas balançarem as redes.

Zamora x Deportivo Táchira – Onde Assistir

Zamora x Deportivo Táchira se enfrentam no domingo, 06/07, às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Rafael Agustín Tovar, em Barinas. Transmissão: canais oficiais da Primera Division, como FUTVE Play ou FUTVE TV no YouTube – sem TV aberta; streaming disponível via plataforma da liga.

Ficha do Jogo: