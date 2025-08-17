- D
- D
- D
- E
- E
- V
- D
- V
- E
- E
Zâmbia x Quênia: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 17/08
Zâmbia x Quênia: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de domingo (17/08), às 09h (horário de Brasília), válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas, no Estádio Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani. A partida não terá transmissão para o Brasil.
O Quênia chega para a rodada final liderando o Grupo A, com sete pontos. Já Zâmbia, que disputou três partidas, perdeu todas, sofrendo sete gols e marcando apenas dois. A equipe foi, portanto, o saco de pancadas do torneio. O confronto será um duelo direto pela classificação e pela liderança do grupo.
Zâmbia x Quênia Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (Quênia) - odd 1.50
- 🎯 Palpite: Ambos os times marcam (Não) - odd 1.62
- 🎯 Palpite: Resultado Final no 1º tempo (Empate) - odd 1.86
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto recente das equipes. O Quênia tem um bom desempenho defensivo e vem de uma sequência positiva, enquanto Zâmbia perdeu todas as partidas que disputou. Por isso, apostamos na vitória do Quênia com a segurança da aposta que anula caso o jogo termine empatado. O jogo também pode ter poucos gols, e um empate ao final do primeiro tempo é uma possibilidade.
Palpites Alternativos Zâmbia x Quênia
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.48
- 🎯 Palpite: Resultado Exato (0-1) - odd 5.00
- 🎯 Palpite: Dupla Chance (X2) - odd 1.26
Os palpites alternativos servem como uma aposta na qual o apostador tenta se diferenciar. A vitória do Quênia por 1 a 0 é uma possibilidade real, e a Dupla Chance (X2) é uma opção segura para quem aposta na vitória do Quênia ou no empate. A tendência é que o jogo tenha poucos gols.
💰 Zâmbia x Quênia: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Dupla Chance (X2) - odd 1.26
- • 🟢 Palpite: Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.48
- • 🟡 Palpite: 1º Tempo - Total (Acima de 0.5) - odd 1.53
⚖️ Zâmbia x Quênia: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Empate Anula Aposta (Zâmbia) - odd 2.30
- • 🟢 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.50
- • 🟡 Palpite: 1º Tempo - 1X2 (Quênia) - odd 2.85
🚀 Zâmbia x Quênia: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Resultado Exato (1-0) - odd 6.60
- • 🟢 Palpite: Resultado Exato (0-2) - odd 7.80
- • 🟡 Palpite: Time de Fora - Total (Acima de 2.5) - odd 5.60
Zâmbia x Quênia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Zâmbia e Quênia será no Estádio Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani, no dia 17 de agosto, um domingo. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas e não terá transmissão para o Brasil.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Zâmbia x Quênia - Campeonato das Nações Africanas
- • 📅 Data: 17/08/25
- • ⏰ Horário: 09h (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani
- • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como Zâmbia e Quênia Chegam Para o Confronto
A Zâmbia chega para a última rodada da fase de grupos com uma campanha desfavorável no torneio. O time perdeu todas as três partidas que disputou, sofrendo um total de sete gols e marcando apenas dois. Sua sequência recente de jogos em todas as competições mostra quatro derrotas seguidas. A equipe terá que buscar uma vitória para ter qualquer chance de se classificar para a próxima fase.
Já o Quênia tem uma campanha de destaque no torneio, liderando o Grupo A com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate. A equipe tem um desempenho defensivo sólido, sofrendo apenas um gol até agora. Em seus últimos cinco jogos, o Quênia não perdeu em nenhuma ocasião. O retrospecto recente da equipe, com vitórias sobre Marrocos e RD Congo, mostra a força do time, que joga em casa, em todos os jogos.
Zambia x Kenya: Palpite do Dia
Zambia x Kenya: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Zambia x Kenya: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O jogo responsável é a base para que as apostas esportivas sejam encaradas como uma forma de entretenimento, e não como um meio de obter renda. É crucial manter o controle financeiro e emocional, apostando apenas valores que não comprometam seu orçamento. A responsabilidade é a chave para uma experiência segura e agradável. Caso sinta que o hábito de apostar está se tornando um problema, busque auxílio profissional. O jogo consciente é a base para a diversão.