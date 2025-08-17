Assine UOL
Zambia
African Nations Championship - World Wide
Moi International Sports Centre
Kenya
Zâmbia x Quênia: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 17/08

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Zâmbia x Quênia: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de domingo (17/08), às 09h (horário de Brasília), válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas, no Estádio Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani. A partida não terá transmissão para o Brasil.


O Quênia chega para a rodada final liderando o Grupo A, com sete pontos. Já Zâmbia, que disputou três partidas, perdeu todas, sofrendo sete gols e marcando apenas dois. A equipe foi, portanto, o saco de pancadas do torneio. O confronto será um duelo direto pela classificação e pela liderança do grupo.


Zâmbia x Quênia Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (Quênia) - odd 1.50

  • 🎯 Palpite: Ambos os times marcam (Não) - odd 1.62

  • 🎯 Palpite: Resultado Final no 1º tempo (Empate) - odd 1.86


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto recente das equipes. O Quênia tem um bom desempenho defensivo e vem de uma sequência positiva, enquanto Zâmbia perdeu todas as partidas que disputou. Por isso, apostamos na vitória do Quênia com a segurança da aposta que anula caso o jogo termine empatado. O jogo também pode ter poucos gols, e um empate ao final do primeiro tempo é uma possibilidade.


Palpites Alternativos Zâmbia x Quênia



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.48

  • 🎯 Palpite: Resultado Exato (0-1) - odd 5.00

  • 🎯 Palpite: Dupla Chance (X2) - odd 1.26


Os palpites alternativos servem como uma aposta na qual o apostador tenta se diferenciar. A vitória do Quênia por 1 a 0 é uma possibilidade real, e a Dupla Chance (X2) é uma opção segura para quem aposta na vitória do Quênia ou no empate. A tendência é que o jogo tenha poucos gols.


💰 Zâmbia x Quênia: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Chance (X2) - odd 1.26

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.48

  • • 🟡 Palpite: 1º Tempo - Total (Acima de 0.5) - odd 1.53


⚖️ Zâmbia x Quênia: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Empate Anula Aposta (Zâmbia) - odd 2.30

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.50

  • • 🟡 Palpite: 1º Tempo - 1X2 (Quênia) - odd 2.85


🚀 Zâmbia x Quênia: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Resultado Exato (1-0) - odd 6.60

  • • 🟢 Palpite: Resultado Exato (0-2) - odd 7.80

  • • 🟡 Palpite: Time de Fora - Total (Acima de 2.5) - odd 5.60


Zâmbia x Quênia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Zâmbia e Quênia será no Estádio Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani, no dia 17 de agosto, um domingo. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas e não terá transmissão para o Brasil.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Zâmbia x Quênia - Campeonato das Nações Africanas

  • 📅 Data: 17/08/25

  • ⏰ Horário: 09h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como Zâmbia e Quênia Chegam Para o Confronto


A Zâmbia chega para a última rodada da fase de grupos com uma campanha desfavorável no torneio. O time perdeu todas as três partidas que disputou, sofrendo um total de sete gols e marcando apenas dois. Sua sequência recente de jogos em todas as competições mostra quatro derrotas seguidas. A equipe terá que buscar uma vitória para ter qualquer chance de se classificar para a próxima fase.


Já o Quênia tem uma campanha de destaque no torneio, liderando o Grupo A com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate. A equipe tem um desempenho defensivo sólido, sofrendo apenas um gol até agora. Em seus últimos cinco jogos, o Quênia não perdeu em nenhuma ocasião. O retrospecto recente da equipe, com vitórias sobre Marrocos e RD Congo, mostra a força do time, que joga em casa, em todos os jogos.

Zambia x Kenya: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zambia x Kenya: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 COSAFA Cup
Zambia
0 - 2
Kenya
2020 Friendlies
Kenya
2 - 1
Zambia
2017 Friendlies
Kenya
0 - 0
Zambia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Zambia
Empate
Kenya

Jogo Responsável


O jogo responsável é a base para que as apostas esportivas sejam encaradas como uma forma de entretenimento, e não como um meio de obter renda. É crucial manter o controle financeiro e emocional, apostando apenas valores que não comprometam seu orçamento. A responsabilidade é a chave para uma experiência segura e agradável. Caso sinta que o hábito de apostar está se tornando um problema, busque auxílio profissional. O jogo consciente é a base para a diversão.

