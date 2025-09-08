- E
Zâmbia x Marrocos, Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa, 08/09
Buscando palpite para Zâmbia x Marrocos? Então veio ao lugar certo! A partida acontece no dia 8 de setembro de 2025, às 10:00 (horário de Brasília), no Estádio Levy Mwanawasa, na Zâmbia, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Zâmbia x Marrocos, com odds retiradas hoje da bet Esportes da Sorte. Acompanhe!
Zâmbia x Marrocos, Palpite e Odds
- ⚽️ Marrocos para vencer - Odds: 1.56
- 🥅 Total de gols: Mais de 2.5 - Odds: 1.86
- 🚫 Ambas as equipes marcam: Não - Odds: 1.77
Para te ajudar a decidir em qual aposta colocar suas fichas, separamos as melhores dicas para Zâmbia x Marrocos. Analisamos o momento das equipes e as estatísticas para te dar as melhores opções.
Palpite 1 - Marrocos para vencer - Odds: 1.56
Esta é a aposta mais segura e direta. As odds refletem o favoritismo esmagador do Marrocos, que tem um histórico perfeito no grupo. A diferença de desempenho entre as duas equipes é significativa, tornando a vitória de Marrocos o resultado mais provável.
Palpite 2 - Total de gols: Mais de 2.5 - Odds: 1.86
Marrocos tem uma média de mais de 3 gols por jogo (19 gols em 6 jogos), enquanto a Zâmbia tem uma defesa vulnerável. É muito provável que Marrocos marque pelo menos 2 ou 3 gols, o que já colocaria essa aposta em jogo. A Zâmbia, precisando de pontos, também pode buscar o ataque e contribuir para o placar.
Palpite 3. Ambas as equipes marcam: Não - Odds: 1.77
O Marrocos tem uma defesa muito sólida, tendo sofrido apenas 2 gols em 6 partidas. A Zâmbia, por outro lado, tem um ataque menos eficiente. A probabilidade de a Zâmbia passar o jogo sem marcar contra uma defesa tão forte é alta, o que torna essa aposta uma excelente opção com uma odd atraente.
Super Palpites Zâmbia x Marrocos
- Empate/Casa (12.14): Se você acredita que a Zâmbia pode surpreender no segundo tempo após um primeiro tempo equilibrado (empate), essa é uma aposta com um retorno potencial altíssimo.
- Marrocos por 3+ (4.77): Esse palpite sugere que Marrocos pode golear a Zâmbia por uma diferença de 3 ou mais gols (ex: 3x0, 4x0). A força ofensiva do Marrocos justifica essa possibilidade.
- Zâmbia para vencer sem sofrer gol (7.55): Extremamente arriscado. Significa que a Zâmbia não só venceria a partida, mas também conseguiria parar completamente o ataque marroquino. Porém, o 1x0 é suficiente para validar esse cenário.
Se você busca super palpites para Zâmbia x Marrocos, preparamos essas 3 opções com odds mais atrativas. São apostas de maior risco, mas com potencial de retorno elevado.
Zâmbia x Marrocos: Onde Assistir
O jogo tem transmissão ao vivo pelo canal CazéTV. Além disso, você pode assistir ao duelo em casas de apostas com plataformas de streaming, como Superbet e bet365.
📋 Zâmbia x Marrocos: Ficha de Jogo
- Data: 8 de setembro de 2025
- Horário: 10:00 (horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África
- Estádio: Levy Mwanawasa
- Transmissão: CazéTV
Zâmbia x Marrocos: Palpites Alternativos
- Marrocos para vencer sem sofrer gol (2.45): O Marrocos tem a melhor defesa do grupo, sem ter sofrido nenhum gol até o momento. A odd reflete a alta probabilidade de que eles consigam manter sua defesa intacta novamente.
- Ambas as equipes marcam - Sim (1.94): Apesar da defesa marroquina ser forte, a Zâmbia jogando em casa pode conseguir marcar. Essa aposta prevê que o placar final não será um 0x0 ou 1x0, e que os dois times balançarão as redes.
- Marrocos marca em ambos os tempos (2.48): Considerando a eficiência ofensiva de Marrocos, é bastante provável que eles consigam marcar um gol em cada tempo do jogo. A odd é atraente e a probabilidade é alta.
Além das dicas principais, separamos algumas apostas alternativas para você variar seus palpites e aumentar suas chances de ganho. Estes são mercados que podem ser interessantes para quem busca um pouco mais de emoção.
Zâmbia x Marrocos: Palpites de Odds Baixas
- Dupla Chance: Marrocos ou Empate (1.15): O mercado de Dupla Chance oferece uma segurança maior, já que você vence se Marrocos ganhar ou se o jogo terminar em empate. Com uma odd de 1.15, é uma aposta de baixíssimo risco, ideal para quem busca aumentar a probabilidade de acerto.
- Handicap: Fora -0.5 (1.54): Esta aposta é equivalente a apostar na vitória simples do Marrocos. A odd um pouco maior que a do resultado final torna-a uma opção vantajosa para quem está confiante na vitória do time visitante.
- 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 0.5 (1.35): É esperado que o jogo comece de forma intensa, com pelo menos um gol no primeiro tempo. O Marrocos tende a buscar a vantagem cedo, e a odd de 1.35 é uma boa escolha.
Para quem prefere apostas mais conservadoras, com menor risco, mas ainda com boas chances de lucro, separamos esses 3 palpites de odds baixas para Zâmbia x Marrocos.
Zambia x Morocco: Palpite do Dia
Zambia x Morocco: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Zambia x Morocco: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.
⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
