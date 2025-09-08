Assine UOL
Zambia
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Morocco
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.25
x
4.2
2
1.53
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.8
x
4.1
2
1.53
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.8
x
3.85
2
1.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.3
x
3.85
2
1.53
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 09:06

Zâmbia x Marrocos, Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa, 08/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Zâmbia x Marrocos? Então veio ao lugar certo! A partida acontece no dia 8 de setembro de 2025, às 10:00 (horário de Brasília), no Estádio Levy Mwanawasa, na Zâmbia, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.


Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Zâmbia x Marrocos, com odds retiradas hoje da bet Esportes da Sorte. Acompanhe!


Zâmbia x Marrocos, Palpite e Odds



  • ⚽️ Marrocos para vencer - Odds: 1.56

  • 🥅 Total de gols: Mais de 2.5 - Odds: 1.86

  • 🚫 Ambas as equipes marcam: Não - Odds: 1.77


Para te ajudar a decidir em qual aposta colocar suas fichas, separamos as melhores dicas para Zâmbia x Marrocos. Analisamos o momento das equipes e as estatísticas para te dar as melhores opções.


Palpite 1 - Marrocos para vencer - Odds: 1.56


Esta é a aposta mais segura e direta. As odds refletem o favoritismo esmagador do Marrocos, que tem um histórico perfeito no grupo. A diferença de desempenho entre as duas equipes é significativa, tornando a vitória de Marrocos o resultado mais provável.


Palpite 2 - Total de gols: Mais de 2.5 - Odds: 1.86


Marrocos tem uma média de mais de 3 gols por jogo (19 gols em 6 jogos), enquanto a Zâmbia tem uma defesa vulnerável. É muito provável que Marrocos marque pelo menos 2 ou 3 gols, o que já colocaria essa aposta em jogo. A Zâmbia, precisando de pontos, também pode buscar o ataque e contribuir para o placar.


Palpite 3. Ambas as equipes marcam: Não - Odds: 1.77


O Marrocos tem uma defesa muito sólida, tendo sofrido apenas 2 gols em 6 partidas. A Zâmbia, por outro lado, tem um ataque menos eficiente. A probabilidade de a Zâmbia passar o jogo sem marcar contra uma defesa tão forte é alta, o que torna essa aposta uma excelente opção com uma odd atraente.


Super Palpites Zâmbia x Marrocos



  • Empate/Casa (12.14): Se você acredita que a Zâmbia pode surpreender no segundo tempo após um primeiro tempo equilibrado (empate), essa é uma aposta com um retorno potencial altíssimo.

  • Marrocos por 3+ (4.77): Esse palpite sugere que Marrocos pode golear a Zâmbia por uma diferença de 3 ou mais gols (ex: 3x0, 4x0). A força ofensiva do Marrocos justifica essa possibilidade.

  • Zâmbia para vencer sem sofrer gol (7.55): Extremamente arriscado. Significa que a Zâmbia não só venceria a partida, mas também conseguiria parar completamente o ataque marroquino. Porém, o 1x0 é suficiente para validar esse cenário.


Se você busca super palpites para Zâmbia x Marrocos, preparamos essas 3 opções com odds mais atrativas. São apostas de maior risco, mas com potencial de retorno elevado.


Zâmbia x Marrocos: Onde Assistir


O jogo tem transmissão ao vivo pelo canal CazéTV. Além disso, você pode assistir ao duelo em casas de apostas com plataformas de streaming, como Superbet e bet365.


📋 Zâmbia x Marrocos: Ficha de Jogo



  • Data: 8 de setembro de 2025

  • Horário: 10:00 (horário de Brasília)

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África

  • Estádio: Levy Mwanawasa

  • Transmissão: CazéTV


Zâmbia x Marrocos: Palpites Alternativos



  • Marrocos para vencer sem sofrer gol (2.45): O Marrocos tem a melhor defesa do grupo, sem ter sofrido nenhum gol até o momento. A odd reflete a alta probabilidade de que eles consigam manter sua defesa intacta novamente.

  • Ambas as equipes marcam - Sim (1.94): Apesar da defesa marroquina ser forte, a Zâmbia jogando em casa pode conseguir marcar. Essa aposta prevê que o placar final não será um 0x0 ou 1x0, e que os dois times balançarão as redes.

  • Marrocos marca em ambos os tempos (2.48): Considerando a eficiência ofensiva de Marrocos, é bastante provável que eles consigam marcar um gol em cada tempo do jogo. A odd é atraente e a probabilidade é alta.


Além das dicas principais, separamos algumas apostas alternativas para você variar seus palpites e aumentar suas chances de ganho. Estes são mercados que podem ser interessantes para quem busca um pouco mais de emoção.


Zâmbia x Marrocos: Palpites de Odds Baixas



  • Dupla Chance: Marrocos ou Empate (1.15): O mercado de Dupla Chance oferece uma segurança maior, já que você vence se Marrocos ganhar ou se o jogo terminar em empate. Com uma odd de 1.15, é uma aposta de baixíssimo risco, ideal para quem busca aumentar a probabilidade de acerto.

  • Handicap: Fora -0.5 (1.54): Esta aposta é equivalente a apostar na vitória simples do Marrocos. A odd um pouco maior que a do resultado final torna-a uma opção vantajosa para quem está confiante na vitória do time visitante.

  • 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 0.5 (1.35):  É esperado que o jogo comece de forma intensa, com pelo menos um gol no primeiro tempo. O Marrocos tende a buscar a vantagem cedo, e a odd de 1.35 é uma boa escolha.


Para quem prefere apostas mais conservadoras, com menor risco, mas ainda com boas chances de lucro, separamos esses 3 palpites de odds baixas para Zâmbia x Marrocos.

Ver mais Ver menos

Zambia x Morocco: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Madagascar - Chad
1
1.27
Croatia - Montenegro
1
1.2
United Arab Emirates - Bahrain
1
1.75
Múltipla
2.67
x
Aposta
20
=
Ganhos
53.34
Apostar agora

Zambia x Morocco: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Zambia x Morocco: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Africa Cup of Nations
Zambia
0 - 0
Morocco
2024 African Nations Championship
Morocco
3 - 1
Zambia
2023 World Cup - Qualification Africa
Morocco
2 - 1
Zambia
2023 Africa Cup of Nations
Zambia
0 - 1
Morocco
2023 Friendlies
Morocco
0 - 0
Zambia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Zambia
Empate
Morocco

Jogo Responsável


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Israel
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Italy
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D

Italy Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Kosovo
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Sweden
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D

Sweden Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ecuador
  • E
  • E
  • E
  • E
  • V
-
Argentina
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte