Zâmbia x Marrocos, Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa, 08/09

Buscando palpite para Zâmbia x Marrocos? Então veio ao lugar certo! A partida acontece no dia 8 de setembro de 2025, às 10:00 (horário de Brasília), no Estádio Levy Mwanawasa, na Zâmbia, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Zâmbia x Marrocos, com odds retiradas hoje da bet Esportes da Sorte. Acompanhe!

Zâmbia x Marrocos, Palpite e Odds



⚽️ Marrocos para vencer - Odds: 1.56



🥅 Total de gols: Mais de 2.5 - Odds: 1.86



🚫 Ambas as equipes marcam: Não - Odds: 1.77



Para te ajudar a decidir em qual aposta colocar suas fichas, separamos as melhores dicas para Zâmbia x Marrocos. Analisamos o momento das equipes e as estatísticas para te dar as melhores opções.

Palpite 1 - Marrocos para vencer - Odds: 1.56

Esta é a aposta mais segura e direta. As odds refletem o favoritismo esmagador do Marrocos, que tem um histórico perfeito no grupo. A diferença de desempenho entre as duas equipes é significativa, tornando a vitória de Marrocos o resultado mais provável.

Palpite 2 - Total de gols: Mais de 2.5 - Odds: 1.86

Marrocos tem uma média de mais de 3 gols por jogo (19 gols em 6 jogos), enquanto a Zâmbia tem uma defesa vulnerável. É muito provável que Marrocos marque pelo menos 2 ou 3 gols, o que já colocaria essa aposta em jogo. A Zâmbia, precisando de pontos, também pode buscar o ataque e contribuir para o placar.

Palpite 3. Ambas as equipes marcam: Não - Odds: 1.77

O Marrocos tem uma defesa muito sólida, tendo sofrido apenas 2 gols em 6 partidas. A Zâmbia, por outro lado, tem um ataque menos eficiente. A probabilidade de a Zâmbia passar o jogo sem marcar contra uma defesa tão forte é alta, o que torna essa aposta uma excelente opção com uma odd atraente.

Super Palpites Zâmbia x Marrocos



Empate/Casa (12.14) : Se você acredita que a Zâmbia pode surpreender no segundo tempo após um primeiro tempo equilibrado (empate), essa é uma aposta com um retorno potencial altíssimo.

Marrocos por 3+ (4.77) : Esse palpite sugere que Marrocos pode golear a Zâmbia por uma diferença de 3 ou mais gols (ex: 3x0, 4x0). A força ofensiva do Marrocos justifica essa possibilidade.

Zâmbia para vencer sem sofrer gol (7.55): Extremamente arriscado. Significa que a Zâmbia não só venceria a partida, mas também conseguiria parar completamente o ataque marroquino. Porém, o 1x0 é suficiente para validar esse cenário.



Se você busca super palpites para Zâmbia x Marrocos, preparamos essas 3 opções com odds mais atrativas. São apostas de maior risco, mas com potencial de retorno elevado.

Zâmbia x Marrocos: Onde Assistir

O jogo tem transmissão ao vivo pelo canal CazéTV. Além disso, você pode assistir ao duelo em casas de apostas com plataformas de streaming, como Superbet e bet365.

📋 Zâmbia x Marrocos: Ficha de Jogo



Data: 8 de setembro de 2025

Horário: 10:00 (horário de Brasília)

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África

Estádio: Levy Mwanawasa

Transmissão: CazéTV



Zâmbia x Marrocos: Palpites Alternativos



Marrocos para vencer sem sofrer gol (2.45) : O Marrocos tem a melhor defesa do grupo, sem ter sofrido nenhum gol até o momento. A odd reflete a alta probabilidade de que eles consigam manter sua defesa intacta novamente.

Ambas as equipes marcam - Sim (1.94) : Apesar da defesa marroquina ser forte, a Zâmbia jogando em casa pode conseguir marcar. Essa aposta prevê que o placar final não será um 0x0 ou 1x0, e que os dois times balançarão as redes.

Marrocos marca em ambos os tempos (2.48): Considerando a eficiência ofensiva de Marrocos, é bastante provável que eles consigam marcar um gol em cada tempo do jogo. A odd é atraente e a probabilidade é alta.



Além das dicas principais, separamos algumas apostas alternativas para você variar seus palpites e aumentar suas chances de ganho. Estes são mercados que podem ser interessantes para quem busca um pouco mais de emoção.

Zâmbia x Marrocos: Palpites de Odds Baixas



Dupla Chance: Marrocos ou Empate (1.15) : O mercado de Dupla Chance oferece uma segurança maior, já que você vence se Marrocos ganhar ou se o jogo terminar em empate. Com uma odd de 1.15, é uma aposta de baixíssimo risco, ideal para quem busca aumentar a probabilidade de acerto.

Handicap: Fora -0.5 (1.54) : Esta aposta é equivalente a apostar na vitória simples do Marrocos. A odd um pouco maior que a do resultado final torna-a uma opção vantajosa para quem está confiante na vitória do time visitante.

1º Tempo - Total de Gols: Mais de 0.5 (1.35): É esperado que o jogo comece de forma intensa, com pelo menos um gol no primeiro tempo. O Marrocos tende a buscar a vantagem cedo, e a odd de 1.35 é uma boa escolha.



Para quem prefere apostas mais conservadoras, com menor risco, mas ainda com boas chances de lucro, separamos esses 3 palpites de odds baixas para Zâmbia x Marrocos.