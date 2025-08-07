- V
Zalgiris x Arda: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08
Zalgiris x Arda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Zalgiris e Arda se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio S. Dariaus ir S. Girėno, em Kaunas, na Lituânia. O jogo é válido pela fase classificatória da Liga Conferência da UEFA.
Zalgiris x Arda Palpite - Nossas 3 Melhores Dics
Palpite 1 - Empate Anula Aposta: Zalgiris - odd 1.65 na Novibet
Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.75 na Novibet
Palpite 3 - Ambas Marcam: Não - odd 1.70 na Novibet
Mais segurança com o Zalgiris
Jogando em casa, o Zalgiris costuma ser mais competitivo e pode tirar vantagem do ambiente, mesmo que o equilíbrio técnico entre os dois times seja grande.
Tendência de jogo fechado
Ambas as equipes têm histórico de confrontos mais travados nesta fase de mata-mata europeu, o que pode indicar poucos gols.
Uma defesa pode prevalecer
Com o fator casa a favor e a necessidade de evitar erros, o Zalgiris pode manter o jogo mais controlado defensivamente.
Zalgiris x Arda: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Zalgiris x Arda
- ℹ️ Jogo: Zalgiris x Arda pela Liga Conferência
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio S. Dariaus ir S. Girėno, Kaunas, Lituânia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Zalgiris x Arda: Escalações prováveis
Zalgiris: Tomas Svedkauskas; Tautvydas Burdzilauskas, Rokas Lekiatas, Dejan Kerkez, Divine Naah; Ernestas Burdzilauskas, Nosa Edokpolor, Valdas Paulauskas, Vilius Armanavicius; Romualdas Jansonas, Fedor Cernych.
Arda: Anatoliy Gospodinov; Félix Eboa Eboa, Calal Hüseynov, Vyacheslav Velev, Dimitar Velkovski; Antonio Vutov, Lachezar Kotev, Svetoslav Kovachev, Serkan Yusein; Birsent Karagaren, Georgi Nikolov.
Kauno Žalgiris x Arda Kardzhali: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Kauno Žalgiris x Arda Kardzhali: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Kauno Žalgiris x Arda Kardzhali: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
