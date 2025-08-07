Zalgiris x Arda: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Zalgiris x Arda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Zalgiris e Arda se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio S. Dariaus ir S. Girėno, em Kaunas, na Lituânia. O jogo é válido pela fase classificatória da Liga Conferência da UEFA.

Zalgiris x Arda Palpite - Nossas 3 Melhores Dics





Palpite 1 - Empate Anula Aposta: Zalgiris - odd 1.65 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.75 na Novibet







Palpite 3 - Ambas Marcam: Não - odd 1.70 na Novibet





Mais segurança com o Zalgiris

Jogando em casa, o Zalgiris costuma ser mais competitivo e pode tirar vantagem do ambiente, mesmo que o equilíbrio técnico entre os dois times seja grande.

Tendência de jogo fechado

Ambas as equipes têm histórico de confrontos mais travados nesta fase de mata-mata europeu, o que pode indicar poucos gols.

Uma defesa pode prevalecer

Com o fator casa a favor e a necessidade de evitar erros, o Zalgiris pode manter o jogo mais controlado defensivamente.

Zalgiris x Arda: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Zalgiris x Arda



ℹ️ Jogo: Zalgiris x Arda pela Liga Conferência



📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio S. Dariaus ir S. Girėno, Kaunas, Lituânia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Zalgiris x Arda: Escalações prováveis

Zalgiris: Tomas Svedkauskas; Tautvydas Burdzilauskas, Rokas Lekiatas, Dejan Kerkez, Divine Naah; Ernestas Burdzilauskas, Nosa Edokpolor, Valdas Paulauskas, Vilius Armanavicius; Romualdas Jansonas, Fedor Cernych.

Arda: Anatoliy Gospodinov; Félix Eboa Eboa, Calal Hüseynov, Vyacheslav Velev, Dimitar Velkovski; Antonio Vutov, Lachezar Kotev, Svetoslav Kovachev, Serkan Yusein; Birsent Karagaren, Georgi Nikolov.