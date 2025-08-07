Assine UOL
Kauno Žalgiris
  • V
  • V
  • E
  • V
  • E
UEFA Europa Conference League - World Wide
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
Arda Kardzhali
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.8
x
3.25
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.87
x
3.35
2
4.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 11:30

Zalgiris x Arda: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Zalgiris x Arda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Zalgiris e Arda se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio S. Dariaus ir S. Girėno, em Kaunas, na Lituânia. O jogo é válido pela fase classificatória da Liga Conferência da UEFA.


Zalgiris x Arda Palpite - Nossas 3 Melhores Dics




  • Palpite 1 - Empate Anula Aposta: Zalgiris - odd 1.65 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.75 na Novibet




  • Palpite 3 - Ambas Marcam: Não - odd 1.70 na Novibet




Mais segurança com o Zalgiris


Jogando em casa, o Zalgiris costuma ser mais competitivo e pode tirar vantagem do ambiente, mesmo que o equilíbrio técnico entre os dois times seja grande.


Tendência de jogo fechado


Ambas as equipes têm histórico de confrontos mais travados nesta fase de mata-mata europeu, o que pode indicar poucos gols.


Uma defesa pode prevalecer


Com o fator casa a favor e a necessidade de evitar erros, o Zalgiris pode manter o jogo mais controlado defensivamente.


Zalgiris x Arda: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Zalgiris x Arda



  • ℹ️ Jogo: Zalgiris x Arda pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio S. Dariaus ir S. Girėno, Kaunas, Lituânia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Zalgiris x Arda: Escalações prováveis


Zalgiris: Tomas Svedkauskas; Tautvydas Burdzilauskas, Rokas Lekiatas, Dejan Kerkez, Divine Naah; Ernestas Burdzilauskas, Nosa Edokpolor, Valdas Paulauskas, Vilius Armanavicius; Romualdas Jansonas, Fedor Cernych.


Arda: Anatoliy Gospodinov; Félix Eboa Eboa, Calal Hüseynov, Vyacheslav Velev, Dimitar Velkovski; Antonio Vutov, Lachezar Kotev, Svetoslav Kovachev, Serkan Yusein; Birsent Karagaren, Georgi Nikolov.

Ver mais Ver menos

Kauno Žalgiris x Arda Kardzhali: Palpite do Dia

Kauno Žalgiris Vence
Superbet logo
1.87
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sao Paulo - Vitoria
1
1.64
Atlas - Pachuca
2
2
Barra - Cascavel
1
1.95
Múltipla
6.40
x
Aposta
20
=
Ganhos
127.92
Apostar agora

Kauno Žalgiris x Arda Kardzhali: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kauno Žalgiris x Arda Kardzhali: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Arda Kardzhali
0 - 0
Kauno Žalgiris

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Kauno Žalgiris
Empate
Arda Kardzhali

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Guarani Campinas
  • E
  • D
  • D
  • E
  • E
-
Ypiranga-RS
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E

Guarani Campinas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Newells Old Boys
  • E
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Central Cordoba de Santiago
  • V
  • V
  • D
  • E
  • E

Central Cordoba de Santiago Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Austin
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Houston Dynamo
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Houston Dynamo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Flamengo
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Mirassol
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Club Brugge KV
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D
-
Cercle Brugge
  • D
  • E
  • V
  • V
  • D

Club Brugge KV Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites