Yunnan Yukun x Henan Jianye: Palpites, Onde Assistir - Super Liga Chinesa 26/06

Yunnan Yukun x Henan Jianye: confira os palpites para o jogo que ocorre no Yuxi Plateau Sports Center Stadium, em Yuxi, na quinta-feira, 26/06, às 09h00 (horário de Brasília), pela Super Liga Chinesa.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir à partida ao vivo e as escalações oficiais.

Yunnan Yukun x Henan Jianye Palpites - Super Liga Chinesa



Palpite 1 - Ambas as equipes marcam



Palpite 2 - Mais de 1,5 gols



Palpite 3 - Resultado Final: Yunnan Yukun vence



Palpite 1 - Ambas as equipes marcam

As equipes têm média de BTTS de 47% no campeonato, com Yunnan marcando em 83% dos jogos em casa e Henan nas últimas partidas fora, sugerindo gols em ambos os lados.

Palpite 2 - Mais de 1,5 gols

Nos confrontos em Yunnan, 68% dos jogos terminaram com pelo menos 2 gols e Henan teve Over 1.5 em 60% dos jogos como visitante, números apontam para ao menos dois gols.

Palpite 3 - Resultado Final: Yunnan Yukun vence

Yunnan ocupa a 7ª posição, com vantagem em casa e média de vitória de 50% como mandante; Henan soma 29% como visitante e vulnerabilidade defensiva reforça favoritismo do mandante.

Yunnan Yukun x Henan Jianye - Onde Assistir

Yunnan Yukun x Henan Jianye se enfrentam na quinta-feira, 26/06, às 09h00 (horário de Brasília), no Yuxi Plateau Sports Center Stadium, em Yuxi (China).

Transmissão: sem TV aberta ou fechada no Brasil; partida disponível via streaming em casas de apostas licenciadas.