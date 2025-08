Ypiranga x Caxias: Palpite, Odds e Onde Assistir - Série C 2025

O confronto entre Ypiranga e Caxias acontece neste domingo, 03 de agosto, às 19h00 (horário de Brasília), no Colosso da Lagoa, pela 15ª rodada da Série C 2025. A partida será transmitida pela DAZN e pela CBF TV.

Enquanto o Ypiranga ocupa a 7ª posição com 21 pontos e tenta consolidar sua vaga no G-8, o Caxias lidera a competição com 30 pontos, mesmo vindo de uma derrota fora de casa.

Confira nosso palpite de hoje, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações. Veja também a cobertura completa do Brasileirão no UOL Apostas.

Palpites de Ypiranga x Caxias: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nos últimos desempenhos das duas equipes e nos dados da competição, encontramos oportunidades claras em mercados tradicionais como resultado final, ambas marcam e total de gols. O Caxias, com média de 1,71 gols marcados por jogo, é favorito, mas o Ypiranga costuma endurecer em casa.



🎯 Empate Anula Aposta: Caxias - odd 1.91

🎯 Ambas Equipes Marcam: Sim - odd 2.10

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.05



Mesmo jogando fora, o Caxias mostra consistência. Venceu 7 dos últimos 10 jogos dentro e fora de casa, marcou em 80% deles e tem a segunda melhor média de gols fora de casa (1,43) na Série C. Apesar de sofrer mais longe de casa, também venceu dois jogos como visitante recentemente (CSA e Botafogo).

Já o Ypiranga perdeu pontos importantes jogando como mandante. Nos últimos 4 jogos em casa, venceu apenas um, com média de 0,86 gol marcado. A aposta com proteção no empate cobre esse risco.

Essa opção se mostra valiosa quando analisamos o histórico do confronto: em 3 dos últimos 5 duelos entre eles, ambos marcaram gols. O Caxias costuma abrir o placar em 57% das vezes fora de casa, enquanto o Ypiranga marcou em 57% dos jogos como mandante.

A estatística de gols sofridos também reforça essa previsão. O Ypiranga sofre em média 1 gol por jogo, e o Caxias tem média de 1,71 gols sofridos fora, o que mostra vulnerabilidade das defesas.

O Caxias é o time com a maior média de gols somados por partida (2,92). Em 70% dos jogos, houve mais de 2,5 gols. Além disso, o time de Caxias do Sul vem de placar como 4-2, 3-2 e 2-1.

O Ypiranga, mesmo com menor média, mostrou alternância entre placares magros e jogos movimentados. Em confrontos contra times do G-4, o total de gols passou de 2,5 em 30% das vezes.

Leia mais: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

Palpites Alternativos Ypiranga x Caxias

Aqui entram apostas mais específicas, voltadas para escanteios, cartões ou ações por tempo de jogo. Vamos a três sugestões com potencial de valor.



🎯 Total de Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.95

🎯 Primeiro a Marcar: Caxias - odd 2.00

🎯 Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 1.90



💰 Palpites de Odds Baixas Ypiranga x Caxias

Essas apostas têm menos risco, sendo boas para múltiplas.



🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.45

🟢 Dupla Chance: Caxias ou Empate - odd 1.42

🟡 Caxias Marca Primeiro - odd 1.47



⚖️ Palpites de Odds Médias Ypiranga x Caxias

Essas são para quem busca mais retorno sem tanto risco.



🔵 Vitória do Caxias - odd 2.50

🟢 Ambas Marcam: Sim - odd 2.10

🟡 Caxias Vence e Ambas Marcam - odd 4.50



🚀 Palpites de Odds Altas Ypiranga x Caxias

Apostas com maior risco e maior potencial de retorno.



🔵 Placar Exato: 2-1 Caxias - odd 7.50

🟢 Vitória do Ypiranga com Ambos Marcam - odd 8.00

🟡 Gol nos Dois Tempos: Caxias - odd 6.00



Informações do Jogo: Ypiranga x Caxias: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Ypiranga x Caxias - Série C 2025

📅 Data: 03/08/2025

⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

📺 Transmissão: DAZN e CBF TV



Como Ypiranga e Caxias Chegam Para o Confronto

O Ypiranga perdeu rendimento nas últimas rodadas. O time tem somente uma vitória nos últimos cinco jogos e mostra dificuldades ofensivas, com média de menos de um gol por jogo. Jogando em casa, até manteve solidez defensiva, mas ofensivamente tem deixado a desejar.

O Caxias lidera com folga de 4 pontos, com o melhor ataque da competição. Mesmo com uma derrota recente fora de casa, venceu 7 dos últimos 10 jogos e apresenta números consistentes. A equipe também consegue abrir o placar com frequência, sendo perigosa nos minutos iniciais.

Ypiranga x Caxias: Escalações

Provável escalação do Ypiranga: Zé Carlos; Rian, Igor Morais, Willian Gomes e Caíque; Charles, Gabriel Terra e Lucas Ramos; Felipe Marques (Gabryel), Roger e Cristiano.

Provável escalação do Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alan, Lucas Cunha e Marcelo; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Calyson, Eduardo Melo e Iago.

As escalações são previsões com base em últimas partidas. Até o apito inicial, pode haver mudanças.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.